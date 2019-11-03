Из толстушки-подростка в супермодель. Как похудеть на 35 кг и выйти на подиум?

Сейчас российская супермодель Екатерина Пешкова ходит по подиуму на показах Джорджио Армани, Роберто Кавалли и Альберты Феретти и сотрудничает с шестью топовыми модельными агентствами по всему миру. Однако ещё 10 лет назад ни она, ни её близкие даже представить такое не могли. Екатерина родилась в Перми, в обыкновенной семье с небольшим доходом. Девушка училась в средней школе, когда стрелка весов показала критичную для 14-летнего подростка отметку — 91 кг. В то время Катя могла каждый день питаться фастфудом, сладостями и пить газировку. Неудивительно, что 30-метровый забег на скорость на уроках физкультуры казался школьнице суровым испытанием.



Но неожиданно всё изменилось, и девочке с лишним весом удалось перебороть себя, чтобы осуществить мечту.

С чего начать здоровое похудение?

Естественно, худеть Екатерина начала задолго до того, как попала в модельную школу. Решив избавиться от десятков лишних килограммов, она полагалась только на энтузиазм, силу воли и видеоролики в интернете. Ведь средств на диетологов и абонемент в фитнес-центр у семьи не было.



Первое, что Екатерина изменила в ежедневном рационе, — исключила из него все вредные продукты, которые она так любила раньше. После этого школьница стала пробовать на себе известные диеты: белковую, гречневую, кефирную и даже лечебное голодание. Одновременно с корректировкой питания она стала уделять внимание физическим нагрузкам — изучала видео-уроки в интернете и повторяла упражнения дома.

За три года девушке постепенно удалось избавиться от 30 лишних килограммов. Её фигура преобразилась на глазах, а кожа стала упругой и подтянутой. В этом Екатерине помогли спорт, фрукты, потребление большого количества воды каждый день, массаж и похудение в размеренном темпе.

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Первый опыт работы моделью

К 17 годам Екатерина весила чуть больше 60 килограммов при росте 176 см. Именно тогда её случайно заметила директор пермского модельного агенства Светлана Мотыгина. Она ехала с мужем на машине и, обратив внимание на выделяющееся лицо, попросила его развернуться.

У меня взгляд хорошо заточен на лица. Увидев Катю ближе, я поняла, что не ошиблась. У неё был хороший потенциал, но надо было поработать с весом.

Предвидя дальнейшие перспективы, директор агентства занималась с Екатериной бесплатно. В модельной школе девушка изучала английский язык, теорию моделинга, дефиле, фототренинг и актёрское мастерство. За год занятий она вытянулась на три сантиметра, сбросила ещё пять килограммов, стала заниматься йогой и совсем отказалась от мучного и жареного.

Прогресс был налицо, вот только незначительные два сантиметра в бёдрах мешали Екатерине выйти на международный уровень и подписать контракт за рубежом. Усиленные физические нагрузки помогли справиться и с этой задачей. После первых тестовых фотосессий девушку пригласили работать в Токио для съёмок в азиатском Vogue.

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Поездка в Японию и контракт с ведущим мировым агентством

В то же время назревали и другие перемены в жизни. Будучи студенткой первого курса мехмата, она осознавала, что её душа совсем не лежит к точным наукам. Екатерина приняла решение не игнорировать свои желания и перевестись на заочное отделение журфака. Для этого ей пришлось сдавать много экзаменов. Зато уже осенью девушка улетела в Японию.



На пути в Токио с Екатериной произошёл забавный случай, который ещё раз напомнил ей, какая огромная работа над собой была проделана.

Перед выездом меня попросили предъявить не только заграничный, но и российский паспорт. Таможенник, увидев там меня 90-килограммовую, глаза округлил: «Это точно вы?!». Пришлось доставать и показывать портфолио, чтобы пропустили в самолёт.

В первую поездку за границу начинающая модель не заработала большого гонорара, зато набралась бесценного опыта. Уже по возвращении в Пермь Екатерине поступило предложение от одного из самых престижных мировых агентств — итальянского Next. От судьбоносного шанса она решила не отказываться и подписала контракт на пять лет. Так начался её профессиональный путь в моделинге. На сегодня девушка сотрудничает ещё и с агентствами России, Испании, Германии, Швейцарии и Греции.

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Показы ведущих дизайнеров и бешеный график

Жизнь модели с виду может показаться беззаботной и размеренной, однако Екатерина может развеять этот миф. Утро девушки начинается с небольшого завтрака из йогурта и банана и постоянных кастингов. К слову, на них может быть заявлено 500 девушек, а утвердят в итоге только одну. Но выкладываться на сто процентов приходится всем.

После работы, если повезёт, модель успевает пообедать дома — в квартире или отеле, где она может жить с остальными девушками за рубежом. Если же график не позволяет, берёт еду с собой. Времени на отдых у девушки обычно мало, но иногда выдаются свободные вечера, когда она читает книги, слушает музыку и общается с близкими по скайпу. Но бывают дни, когда ей приходится выходить из квартиры ранним утром и возвращаться за полночь.



Благодаря трудолюбию и видимому таланту Екатерине уже удалось сняться в России для обложки журнала «Аэрофлот», марки «Дикая орхидея», а за границей — в рекламе Wella и для журнала L’Officiel. Среди иностранных показов в портфолио Екатерины Пешковой числятся шоу Роберто Кавалли, Альберты Феретти, Джорджио Армани и других модельеров. К слову, последним дизайнером девушка особенно восхищается, ведь он приходит на подготовку показа раньше всех стилистов и визажистов и тщательно контролирует процесс.

История Кати Пешковой, обыкновенной девушки из Перми, ещё раз доказывает, что начать меняться к лучшему можно в любой момент. Иногда сущая случайность служит началом новой жизни. Но в случае Екаатерины знакомства с моделингом, возможно, вовсе бы не произошло, если бы не усиленная работа девушки над собой. Главное в первую очередь не забывать заботиться о здоровье и сбрасывать вес постепенно.