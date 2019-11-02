Хочу купить: легендарные кроссовки из культовых фильмов

Наверняка многим кинолюбителям хоть раз приходила в голову мысль: «Хочу как в кино!». Причём она могла относиться как к захватывающей истории любви, так и к стильному образу главных героев. Один из главных атрибутов внешнего вида, который приковывает внимание зрителей, — кроссовки.

Вместе с экспертом из магазина Sneakerhead мы рассказываем о пяти моделях, которые вы могли увидеть в культовых фильмах. Уверены, что хотя бы одну пару вы сразу вспомните.

«Форест Гамп»

Эта картина Роберта Земекиса справедливо считается классикой современного кино, поп-культуры и даже кроссовочного мира. Если с первыми двумя пунктами всё более или менее понятно, то как «Форест Гамп» покорил сникерхедов, известно не всем. В одной из сцен персонаж Тома Хэнкса получает в подарок новенькие беговые кроссовки Nike Cortez, которые он рассматривает с особой любовью. Дальше вы сможете увидеть эту пару в разных кадрах фильма. Это считается одним из идеальных примеров продакт-плейсмента в кино. После выхода фильма кроссовки Nike Cortez в классической расцветке ассоциировались только с Форестом, что позволило Nike оставить свой след в поп-культуре и увеличить продажи модели.

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«Убить Билла»

Квентин Таррантино тоже стал частью кроссовочного мира, а точнее, его фильм «Убить Билла». Главная героиня для боя со своими противниками выбрала кроссовки Onitsuka Tai Chi желтого цвета (под цвет костюма). После шикарной сцены резни модель стала одной из самых популярных среди всех пар бренда. Позже эти кроссовки переиздавались и интерпретировались для создания новых моделей. А ещё, если вы внимательно пересмотрите фильм, то заметите, что на подошве есть послание для всех зрителей: «Fuck U».

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«Назад в будущее»

Конечно, это самый известный пример появления кроссовок в кино. В этой картине Марти МакФлай примерил впервые кроссовки Nike Air Mag с автоматической шнуровкой. Конечно, это была придумка сценаристов, которая воплотилась в настоящую пару кроссовок лишь недавно, когда дизайнер Тинкер Хэтфилд со своей командой использовал идею электрического механизма для затягивания кроссовок. Это необычный пример того, как несуществующие кроссовки, придуманные для фильма, превратились в настоящую модель и стали реликвией. Сейчас пара 2016 года выпуска (с автоматической шнуровкой) стоит более $ 20 тыс. И это делает её абсолютно сумасшедшим раритетом.

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«Водная жизнь»

В фильме Уэса Андерсона всегда очень много разных деталей, которые зрители жадно выискивают в картине, а потом приобретают себе. Кроссовки — одна из таких. В фильме «Водная жизнь» появилась пара, которую adidas создал специально для одного из героев фильма капитана Зиссу. Модель сразу же стала популярна, её хотели практически все поклонники фильма. Долгое время приобрести Rom Zissou было практически невозможно, но позже в продаже всё-таки появилась небольшая партия кроссовок. Это ещё один хороший пример того, как дизайн, придуманный для фильма, позже воплотился в полноценный релиз.

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«Бэтмен возвращается»

Да-да, кроссовки фигурируют и в такой культовой саге. Это была специально доработанная версия модели Air Jordan 6.

К классической чёрной расцветке дизайнеры и костюмеры фильма приделали специальный высокий сапог, чтобы кроссовки выглядели как идеальная боевая экипировка для Бэтмена. Эту хитрость подметили далеко не все. Сейчас пара, появившаяся в фильме, подписана актёрами и лежит в музее, чтобы можно было полюбоваться на настоящую реликвию.

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