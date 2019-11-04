Кепки на лёд: хоккейная традиция с 200-летней историей

В хоккее не мало строгих правил и законов, и все они неизменно исполняются хоккеистами. Но есть место и никем не зафиксированным традициям, которые от этого не становятся менее значимыми. Так, обычай, связанный с хет-триками, является, среди них одним из самых интересных.

Хет-триком в футболе и хоккее называют три гола, забитые в одном матче одним игроком. Но понятие распространяется и на достижения, связанные с числом три, в других видах спорта. На английском это словосочетание звучит как hat trick, а первое слово hat переводится как «шляпа». Поэтому и традиция празднования хет-трика связана с головными уборами: чтобы поздравить игрока и отметить его результативность, хоккейные болельщики бросают свои кепки на лёд.

Как появился термин хет-трик?

Первое упоминание хет-трика относится к крикету. В 1858 году в Англии игрок по фамилии Стивенсон прошёл трое ворот подряд, что в те времена было довольно сложным трюком. Тогда лучшему игроку матча традиционно дарили подарок на собранные другими игроками деньги, и Стивенсону досталась шляпа. После этого случая, участникам, исполнившим три сложнейших удара подряд или прошедшим трое ворот, преподносили в знак признания их высокого мастерства цилиндр.

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Откуда взялась традиция бросания кепок на лёд?

Первая игра в истории НХЛ состоялась 19 декабря 1917 года. Тогда четыре игрока забили по три и более шайб, но шляп на льду не оказалось. Выходит, что эта традиция появилась в хоккее несколько позже. Насчёт того, как и где это произошло, существует множество историй. Если верить одной из них, то традиция зародилась в 1950-х в Нью-Йорке, где спонсором одной из команд выступил Biltmore Hats, местный производитель шляп. Они и ввели традицию дарить свои шапки лучшим игрокам матча. А когда все участники команды были с головными уборами, решили награждать лишь тех, кто сделал хет-трик. Подобные истории есть и в Торонтно, и в Чикаго, и в Монреале, ведь всем хочется верить, что родоначальником традиции стал именно их город.

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Одна интересная легенда гласит, что зарождению традиции помогла счастливая случайность. В одном из матчей нападающий запустил в ворота три шайбы подряд, при этом третий гол стал решающим и был забит практически одновременно с сиреной. Один из болельщиков на радостях то ли случайно, то ли специально выбросил свою шляпу на лёд, а остальные фанаты команды последовали его примеру. Через неделю история повторилась, а уже позднее распространилась по всей Америке.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Версия Зала хоккейной славы

У Зала Хоккейной Славы в Канаде есть официальная версия возникновения этой традиции. Она же и самая романтичная. Все произошло в 1946-м году, когда Алекс Калета, новичок «Чикаго Блэкхоукс», гуляя по городу, оказался в магазине головных уборов. Ему понравился один из них, но денег на покупку не хватило. Тогда владелец магазина, оказавшийся большим фанатом хоккея, пообещал подарить шляпу игроку, если тот забросит три шайбы в ближайшем матче. То ли счастливая случайность, то ли большая мотивация получить головной убор помогли Алексу Калета забить эти три гола. Хозяин магазина не просто сдержал слово, но и пообещал дарить новые шляпы каждому игроку, оформившему хет-трик на льду родной арены. Именно так, по версии Зала хоккейной славы, и появилась уже известная нам традиция.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Что происходит с кепками со льда после матча?

Этот вопрос волнует многих болельщиков. Особенно тех, кому уже доводилось бросать свой головной убор на ледовую арену. Но особых правил здесь нет. В некоторых клубах эти кепки собирают для автора хет-трика, а он уже распоряжается ими по своему усмотрению: отдаёт на благотворительность или оставляет для своей коллекции. В сентябре текущего года нападающий «Сибири» Данил Романцев рассказал, что кепки, выброшенные на лёд после его хет-трика, отправятся в детский дом — обязательно с подписью хоккеиста.

Романцев: кепки, выброшенные на лёд после хет-трика, пойдут в детский дом

А Кирилл Капризов, в свою очередь, в интервью несколько раз намекал, что хотел бы забирать эти кепки себе, однако они до него так и не доходят. Примерно треть уже изрядно поношенных кепок отправляется, как бы это ни было обидно, в мусор.

Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

У некоторых команд на аренах есть специальные резервуары, в которые собираются кепки. Такие украшения можно увидеть у «Вашингтон Кэпиталз», «Филадельфии Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз».

За брошенную на лёд кепку болельщики попали в полицию

Кто бы мог подумать, но и с такой безобидной традицией мог произойти неприятный инцидент. В 2014 году суд оштрафовал бросивших кепки на лёд болельщиков «Сибири». Полиция увидела нарушение общественного порядка в том, что фанаты команды стали кидать головные уборы в поддержку нападающего новосибирцев Ярно Коскиранты, оформившего хет-трик. Мировой суд вынес решение оштрафовать нарушителей — каждого на 3 тыс. рублей. Штрафы, которые наложили на болельщиков, оплатил клуб.

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