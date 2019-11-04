Тату со смыслом. Зачем спортсмены превращают тело в галерею?

Искусство татуировок существует уже около 60 тысяч лет. В наше время миллионы людей проявляют к нему большой интерес и порой вкладывают в рисунки особый смысл. Спортсмены тоже не остаются в стороне от современных тенденций и украшают тело тату, которые привлекают внимание болельщиков. Скрывает ли это творчество продуманную идею или является результатом спонтанного решения? Рассказываем о причинах появления татуировок на телах нескольких известных спортсменов.

Живая история на теле Серхио Рамоса

Поклонники футбола всегда с нетерпением ждут появления новых тату на теле Серхио Рамоса, капитана мадридского «Реала». Оно почти полностью покрыто рисунками, подробно рассказывающими о его жизни, в которой семья стоит на первом месте. На руке набиты инициалы имён родителей, а фамилия жены расположилась на ребре правой ладони. Кроме того, тату «SRM» – это первые буквы имени самого Рамоса, его брата и сестры. С ними у спортсмена сложились тёплые отношения.

Серхио – благородный спортсмен, ведь он хранит память о товарищах. Капитан «Реала» увековечил на теле звезду Давида, посвящённую Антонио Пуэрте — игроку испанской «Севильи». Он трагически погиб во время матча. Безусловно, футбольная карьера Рамоса тоже отражена в его татуировках. На икрах спортсмена красуются кубки Лиги чемпионов и чемпионата мира — главные трофеи игрока «Реала».

Серхио настолько далеко ушёл в искусство татуировок, что решил сделать из них целую головоломку. В своём «инстаграме» футболист поделился фото, где на кисти красным шрифтом набиты числа «90+», «19», «32» и «35». Многие сразу догадались о значении первой цифры: это время, когда Серхио обычно забивает решающие голы в ворота соперника. В честь этого на его ноге есть ещё одна татуировка в виде знаменитого гола в матче с «Атлетко Мадрид», забитого на 92-й минуте финала Лиги Чемпионов в 2014-м. «32» и «35» — игровые номера, под которыми Рамос выступал в «Севилье». Самым загадочным оказалось число «19». Предполагаем, что это возраст, в котором Рамос заключил первый контракт с клубом «Реал Мадрид».

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«World of Warcraft» на спине Андрея Кириленко

Многие любят проводить время за компьютерными играми, а кто-то даже делает киберспорт своей профессией. Российский баскетболист Андрей Кириленко относит с себя к первому случаю. В 2010 году в одном из интервью спортсмен признался, что является большим фанатом «World of Warcraft».

Как-то в ЦСКА дали два выходных, так я 36 часов просидел перед монитором. Только играл да заказывал еду на дом.

Андрей даже сделал татуировку на всю спину, изображающую паладина 80-го уровня верхом на драконе. Рисунок оказался настолько большим, что крылья фантастического существа не спрятать под баскетбольную форму.

Фото: Getty Images

Теперь Кириленко может наглядно ответить на вопрос, кто его любимый герой в игре.

Собственный триумф на спине Лероя Сане

В мае 2017 года Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович утратили звание главных нарциссов в мировом футболе. Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане изобразил на спине самого себя, празднующего гол в ворота «Монако» в матче Лиги чемпионов. Стоит сказать, что именно после встреч с этим соперником английская команда вылетела из турнира. Но поражения никак не повлияли на решение футболиста увековечить индивидуальный успех.

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Скуби-Ду Ивана Скобрева

Российский конькобежец Иван Скобрев после Олимпиады-2010 решил преобразить своё тело. Помог ему в этом младший брат. Именно он посоветовал Ивану сделать героем татуировки известного персонажа Скуби-Ду. Теперь пёс из мультфильма красуется на плече спортсмена. На его лапах надеты коньки, а на груди висят две олимпийские медали.

Фото: РИА Новости

Семья и религия в галерее Дэвида Бекхэма

Игрой Дэвида Бекхэма восхищались миллионы болельщиков, а его эффектный образ практически никого не оставлял равнодушным. Футболист сделал более 40 татуировок. Даже интересно, помнит ли он их все? Наверняка. Ведь Дэвид трепетно относится к изображениям на теле и в каждое вкладывает особый смысл.

Большинство рисунков посвящено семье. Обе руки Бекхэма украшают «рукава» с несколькими портретами супруги Виктории. По изображениям можно легко узнать историю их взаимоотношений, не обращаясь за помощью к «Википедии». На плече Дэвида расположилась фраза «In the face of adversity» («Перед лицом невзгод»). Она появилась после скандала, который разразился в прессе из-за романа Бекхэма с ассистенткой Ребеккой Луус. В результате инцидента супругам пришлось расстаться, но вскоре они вновь сыграли свадьбу. Это событие футболист также увековечил на своей руке, набив его дату римскими цифрами «VIII.V.MMVI» — 8 мая 2006 года.

У Дэвида очень много религиозных татуировок. На его груди изображены две картины: девушка в лесу (значение рисунка Дэвид предпочитает хранить в секрете) и Иисус с херувимами. Некоторые считают, что сам футболист внешне похож на Иисуса, поэтому татуировку можно трактовать следующим образом: Дэвида вытягивают из могилы трое херувимов, представляющие собой Бруклина, Ромео и Круза — его сыновей. Имена детей также являются немаловажной составляющей галереи татуировок Бекхэма. Последними его тату, которые расположились на ключице, стали имя дочери Харпер и её ласковое семейное прозвище «Pretty lady» на шее.

Богатырская спина Руслана Захарова

Российский конькобежец и олимпийский чемпион 2014 года Руслан Захаров предпочёл не набивать на теле героев компьютерных игр или мульфильмов. Спортсмен остался предан русским традициям и культуре – на спине Руслана изображён богатырь Илья Муромец. Сам Захаров рассказал, что татуировка часто помогает ему преодолевать жизненные трудности, поскольку символизирует мужество и силу нашей страны. А на голени спортсмена красуется матрёшка в виде пазла.

Фото: РИА Новости

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Дорогостоящие тату Иники Макферсон

Американская прыгунья в высоту Иника Макферсон известна далеко не всем любителям лёгкой атлетики. Спортсменка показывает не самые лучшие результаты, но поражает фанатов нестандартным внешним видом. В 33 года количество её татуировок постепенно приближается к цифре возраста — и это вовсе не предел. Одна из основных задумок атлетки — набить на теле все континенты планеты. Для американки татуировки стали чуть ли не смыслом жизни. С их помощью она старается рассказать миру о себе, сделав это креативно и со вкусом. Большое количество рисунков Иника посвятила близким родственникам и родному штату Техас.

Общая стоимость всех татуировок Макферсон составляет около $ 3 тыс. И эта цифра продолжает расти. Иника всегда считала, что яркая и запоминающаяся внешность — ключ к успеху и мировой популярности.

Человек из джунглей Мемфис Депай

Изображение животного на теле обычно символизируют силу природы и олицетворяют характер человека. Однако голландский футболист Мемфис Депай подошёл к раскрытию тайны татуировки более креативно. Эффектный лев на спине говорит о тяжёлом детстве спортсмена, которому пришлось преодолеть много ударов судьбы. Голландец чётко и лаконично рассказывает о значении короля зверей на теле:

Я воспитывался словно в джунглях.