Игра на равных: успешные женщины во главе мужских футбольных команд

Сегодня активно развивается женский футбол, а в руководстве мужских команд появляется всё больше представительниц «слабого» пола. Стереотип об исключительной «мужественности» этого вида спорта постепенно разрушается. Во многом благодаря женщинам, которые не только добились больших спортивных успехов, но и возглавили клубы в качестве тренеров и даже президентов. Рассказываем о шести самых красивых лидерах в мужском футболе.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк – жена украинского футболиста Николая Морозюка, играющего в турецком «Ризерспоре», в октябре 2019 года стала первой женщиной-президентом футбольного клуба в Украине. Она опубликовала фото со всей командой «Лион» из города Львова и написала, что счастлива быть президентом такого клуба.

Ирина не только львовская «львица», но и светская: девушка ведёт публичный образ жизни и активно развивает свой профиль в социальных сетях. Также она снимается в рекламе и продвигает собственный бренд одежды. Ирина не боится эпатировать подписчиков ни словом, ни делом. Летом в «инстаграме» она высказалась против равноправия полов, раскритиковав женщин, выступающих за гендерное равенство.

Представляю такую ситуацию, выхожу с моим мужчиной с маркета, он даёт мне пакет и говорит: «тащи, малая, ты ж за равноправие!». Я предпочту, всё-таки готовить борщ, чем брать на себя ответственность обеспечивать семью и т.д. (Пунктуация и стиль автора сохранены – прим. ред.)

Также в своём профиле Ирина публикует весьма откровенные фото. Впрочем, стесняться ей явно нечего: в свой 31 год Морозюк выглядит на все 100%.

Тихана Немчич

Ещё одна футбольная красавица – хорватка Тихана Немчич. В течение десяти лет Немчич профессионально занималась футболом: выступала за клубы «Аграм» и «Динамо», провела пять официальных игр за женскую национальную сборную Хорватии. А после травмы колена девушке пришлось распрощаться с игрой.

В 2012 году, после завершения игровой карьеры, Тихана окончила Загребский университет по направлению физкультуры и спорта. Администрация мужского футбольного клуба «Виктория» из города Витковац, оценив опыт и профессионализм спортсменки, пригласила её на должность главного тренера.

Фото: facebook.com/tihana.nemcic

С такими внешними данными Тихана вполне могла бы стать моделью или завоевать несколько титулов на конкурсах красоты. Что, впрочем, девушка и попробовала сделать: в 2008 году Немчич участвовала в конкурсе «Мисс спорт Хорватии» и стала его финалисткой. Но даже после травмы отказаться от любимой игры она не смогла и осталась в футболе, хотя уже и в роли тренера.

Имке Вуббенхорст

30-летняя Имке Вуббенхорст стала первой женщиной на позиции главного тренера в мужском футболе в Германии. В 2018 году она возглавила «БВ Клоппенбург» из пятого дивизиона немецкой лиги. До этого она тренировала женскую команду клуба, а в сезоне 2015-2017 годов играла сама. C 2004 года Имке вызывали в национальную женскую сборную Германии, и до 2008 года она успела забить 25 мячей.

Когда Имке только назначили главным тренером мужской команды, корреспондент немецкого издания Welаt во время интервью задал ей провокационный вопрос – предупреждает ли Вуббенхорст игроков перед тем, как войти к ним в раздевалку, чтобы не застать их обнажёнными. Вероятно, таким образом журналист хотел пошутить над тем, что женщина тренирует мужчин-футболистов, и смутить Имке. Сделать это оказалось не так-то просто. На провокацию она не отреагировала и спокойно ответила: «Конечно, не предупреждаю. Я же профессионал. Я формирую состав по длине члена».

Натали Хендерсон

И хотя футболом Натали увлекалась с самого детства, о карьере игрока она не мечтала. Девушка хотела стать учителем физкультуры, а в 16 лет получила свой первый тренерский сертификат. В 20 лет она начала подрабатывать в качестве тренера в клубе своего родного города – «Ньюкасл Юнайтед» и поняла, что именно этим и хочет заниматься всю оставшуюся жизнь.

В 2018 году Хендерсон закончила элитную учебную программу для тренеров из английской премьер-лиги. Сейчас она тренирует будущих звёзд «Ньюкасл Юнайтед» – мальчиков до 12 лет. И хотя женщина в тренерском штабе команды и сегодня вызывает у некоторых неодобрительные взгляды, Хендерсон считает, что за последние несколько лет ситуация всё же изменилась к лучшему.

Сейчас с раскрытыми ртами на меня смотрят гораздо меньше людей, чем три года назад.

Натали считает, что в тренерстве главное – не национальность или пол, а профессиональные качества.

У каждого тренера свои качества и свой опыт, которым он может поделиться с игроками, и я считаю, что именно это и важно – в воспитании спортсменов должны принимать участие разные люди.

Маха Джануд

В свои 32 года Маха Джануд – первый и единственный тренер мужской футбольной команды на Ближнем Востоке. Сейчас она тренирует футболистов «Аль-Мухафаза» из Дамаска, сирийской провинции. До того, как стать тренером, Джануд сама играла в женской команде этого клуба и вызывалась в национальную женскую сборную Сирии. Благодаря опыту и образованию Маха могла бы работать тренером в любой стране мира, однако приняла решение остаться и развивать национальный футбол.

К тренерству, как и многие футболисты, Джануд пришла после травмы. Сначала она вела женскую команду «Аль-Мухафаза», позже начала тренировать мужскую. Завоевать доверие игроков было непросто: поначалу им было некомфортно работать под руководством женщины, пусть и такого специалиста, как Джануд. Один из них комментировал:

Да, сначала было тяжело. Но постепенно мы привыкли и стали воспринимать её как сестру или подругу. Это нормально.

Сама Джануд уверена, что пол тренера не имеет значения. Главное – харизма и уверенность на поле, умение быть настоящим лидером для команды.

Когда тренер уверен в себе и своей компетентности, совсем не важно, мужчина это или женщина.

Эти шестеро женщин в очередной раз доказывают, что спорт не делится на исключительно «женский» и «мужской», а в футболе женщины могут проявить себя не только на поле, но и в тренерском штабе. Спорт – он для всех, и это то, что нас объединяет.