Минимум затрат. Как похудеть с помощью тренировок без оборудования?

Сейчас Саша Селиванов заслуженно называет себя голосом и душой Fitstars — успешного YouTube-канала о спорте, здоровье и мотивации. Блогер регулярно посещает спортивный зал, чтобы оставаться в отличной форме. Сложно представить, что ещё два года назад Саша весил 113 килограммов, налегал на фаст-фуд и опасался любых упражнений, даже приседаний. В какой-то момент Селиванов захотел улучшить своё тело без покупки абонемента в фитнес-клуб. И, конечно же, изменить отношение к спорту. Рассказываем, как ему удалось справиться с обеими задачами.

30 дней тренировок с собственным весом

В 2017 году Саша обратился к гуру кроссфита Михаилу Прыгунову и присоединился к программе «Новая жизнь». Под чутким наблюдением наставника Селиванов начал заниматься дома, по специальной программе, которая исключает использование любого оборудования. Всё, что было в арсенале начинающего спортсмена, — коврик и ноутбук с видео-уроками. Задача Саши заключалась в том, чтобы за 30 дней выполнить 30 круговых тренировок и придерживаться правильного питания. Это были те условия, при которых похудение становилось возможным.

На первом этапе программы Селиванов каждый день выполнял различные упражнения с собственным весом, которые группировались в круги. К примеру, в заключительную тренировку из пяти кругов входили выпады по 22 повторения, стенд-апы, отжимания и скалолаз. На первый взгляд может показаться, что выполнить такое задание легко. Но если прибавить высокую интенсивность, стопроцентную отдачу и исходный вес в 112,8 кг, то сложность становится ощутимой.

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Как ушли первые шесть килограммов и что изменилось?

Спустя месяц ответственного отношения к тренировкам и диете результат не заставил себя ждать. Саша увидел на весах новый показатель в 106,8 кг и успешно прошёл тест на выносливость, который в начале пути ему дался с трудом. Он включал в себя бёрпи, лёгкие приседания и упражнение на пресс. Всё это нужно было выполнить в десяти повторениях и выжать максимальное количество кругов за пять минут. Селиванов успел сделать 170 движений — на 44 больше, чем на стартовом тесте.

Из 28 лет я потратил всего лишь один месяц на то, чтобы правильно питаться и каждый день заниматься физическими нагрузками. И вот результат! А если бы начал два года назад, то что я бы представлял из себя сейчас?

Помимо выносливости, Саша улучшил силовые показатели. Он подтянулся четыре раза, хотя изначально мог выполнить только два повторения, а также отжался от пола 43 раза. Сам начинающий спортсмен признался, что раньше никогда не выдерживал больше 20 удачных попыток.



Результат похудения Саши Селиванова после 30 тренировок без оборудования:

Фото: youtube.com/user/PrygunovTeam

Фото: youtube.com/user/PrygunovTeam

Фото: youtube.com/user/PrygunovTeam

Изменения в отношении к спорту и жизни

До участия в программе блогер стабильно просыпался около полудня и искренне любил фаст-фуд, газировки, жирную, рафинированную пищу. Из-за этого на еду Селиванов тратил немалые 30-40 тысяч рублей в месяц. В процессе похудения он научился вставать в 9 утра без будильника, а на полезные продукты тратить вдвое меньше денег. К слову, рацион хоть и был урезан, но оставался разнообразным: Саша позволял себе и стейки, и авокадо. Но главные изменения произошли в его отношении к спорту и жизни в целом. Селиванов стал заниматься в удовольствие. Он справлялся с трудностями, зная, что это того однозначно стоит. А к фаст-фуду у него вовсе пропал интерес.

Можно жить весело и круто и при этом не травить себя вредной едой.

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Спорт – из необходимости в любимое дело

После видеоролика, в котором Саша и Михаил поделились результатами первого этапа тренировок, у зрителей возник логичный вопрос: что Селиванов планирует делать дальше? Следующим шагом на пути к отличной форме были 30 тринити-тренировок, отдельно прокачивающих верх и низ тела и включающих кардио-нагрузки. Но итогов второго этапа зрители не увидели, так как блогеру пришлось на время оставить спорт из-за изматывающего рабочего графика. Однако вскоре Саша вернулся к тренировкам, причём основательно. Теперь он посвящает спорту почти всё время, занимаясь в спортивном зале с командой и руководя каналом на YouTube.

В декабре 2018-го, спустя год после совместной работы с Селивановым, Михаил Прыгунов опубликовал видео, в котором навестил подопечного и померился с ним силами. Физическая форма Саши не могла не порадовать зрителей, ведь теперь он уверенно носил по залу веса в 130 килограммов и справлялся с шестью перебросами 40-килограммового медбола через плечо. Показатели выносливости тренера и его ученика оказались практически одинаковыми.

К октябрю этого года Саша стал весить 88 килограммов. Он не только избавился от лишнего веса, но и почувствовал себя счастливее: начал лучше спать, чаще улыбаться и проживать каждый день с лёгкостью. И, конечно же, заверил подписчиков, что это далеко не конец его пути к идеальному телу.