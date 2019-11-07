«Маргарита» на толстом. Почему пицца становится частью спортивного питания

Профессиональный спорт всегда в сознании людей ассоциируется с жёстким и структурированным образом жизни. Атлеты должны проводить свой день по чёткому расписанию и питаться, не превышая лимит калорий. Однако всё ли соответствует действительности? Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что едят игроки питерского футбольного клуба «Зенит» после матчей. В раздевалку команды привозят от 20 до 30 пицц, это обязательно должна быть «Маргарита». С нашим постоянным экспертом и велнес-коучем Андреем Семешовым мы обсудили полезные свойства подобного питания.

Можно ли есть пиццу без вреда для фигуры?

«Зенит» — не единственный пример, когда профессиональные спортсмены для восстановления сил организму едят пиццу. Конечно, обычным людям тяжело представить, что этот продукт может принести хоть какую-нибудь пользу, а не только лишние килограммы. Большинство культуристов и даже фитнесс-моделей включают её в свой рацион во время подготовки к соревнованиям. Хоккеисты и баскетболисты также не остаются в стороне. Невозможно не зметить, что пицца стала одним из главных продуктов в современном спорте.

Андрей: Почему предпочитают пиццу? Потому что любят вкусно поесть, как миллионы тех, кто о спорте даже не помышляет. Чем выше класс атлета, тем больше он, конечно, осведомлён о нутрициологии и всего вокруг этого. Либо же он имеет в штате квалифицированных специалистов-диетологов. Поэтому любой профессиональный спортсмен точно знает, что нет никакой необходимости демонизировать какие-то отдельные продукты и блюда. Толстеют же не от пиццы, а от переедания. Люблю приводить в пример американского блоггера Энтони Говарда-Кроу, который показательно, худел, выкладывая результаты на свой YouTube канал. Он потреблял в пищу только два продукта — мороженое и виски. За сто дней на такой диете мужчина сумел избавиться от лишних 15 кг.

Пицца — отличный и вкусный источник восстановления после тяжёлых нагрузок. По своему составу классические варианты пиццы вполне сбалансированы по соотношению белков, жиров и углеводов.

Почему футболисты «Зенита» предпочитают «Маргариту»?

Тяжело найти однозначный ответ на этот вопрос. Возможно, потому что она одна из самых низкокалорийных. Её состав очень простой: сыр Моцарелла, томатный соус и свежий базилик. Всё вредное – в лепёшке. Нет мяса и обилия различных специй. Кажется, что восстановить силы с помощью «Маргариты» довольно сложно. Тогда зачем же руководство питерской команды приобретает именно её, не давая футболистам выбора?



Андрей: Причин может быть масса. Взять, например, тот факт, что в футболе, насколько я знаю, весьма распространены приметы и суеверия. Не исключено, что однажды администратор команды заказал такую пиццу после трудного матча, который питерцы чудом вытянули, хотя прогнозы были неутешительными. Потом началась череда побед. Так и родилась традиция заказывать пиццу, и именно «Маргариту».

Еще один вариант – в команде наверняка собраны игроки с разными пищевыми привычками, в том числе по религиозным мотивам. Также не стоит забывать и о вегетарианцах. Классическая «Маргарита» — это мука, немного масла, овощи и сыр. В общем, универсальный продукт. Хотя фрукторианцам, конечно, не подойдёт.

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Как построить план питания перед соревнованиями?

В день соревнований или матчей спортсмены живут по иному расписанию. Питание также меняется, особенно, когда выступления проводятся в вечернее время. Приходится подстраиваться под график и готовить организм к серьёзным нагрузкам. Нужно выбрать правильный рацион, чтобы одновременно насытить организм и восполниться силами, и в то же время не причинить себе вреда. Многие спортсмены, в основном хоккеисты и футболисты, матчи которых часто проводятся вечером, предпочитают плотный обед многоразовому питанию.

Наш эксперт объяснил причины такой системы.

Питание и тренировки: что и как часто есть, чтобы видеть результат? Углеводы на ночь — можно, а перекусывать каждые два часа не обязательно.

Андрей: Очень сомневаюсь, что спортсмены выходят на поле, в ринг или на любую спортивную арену с набитым животом. Тут идёт речь об индивидуальной физиологии. Экстремальные спортивные нагрузки — это для организма, однозначно, режим стресса, во время которого ему нужно перераспределять кровоток к работающим мышцам. Полный желудок также требует повышенного кровоснабжения. И получается такой вот ненужный «конфликт интересов». Впрочем, атлеты высокого уровня и так прекрасно осведомлены в том, какой рацион им предпочтительнее. Просто следует избегать жирной пищи и не наедаться. Что касается нас, простых смертных, то отличная стратегия — поесть за два-два с половиной часа до занятий спортом. Не успели? На голодный желудок тренироваться не стоит. Чем меньше времени до занятия, тем более легкой должна стать пища.

Если говорить об употреблении, например, тех же самых бананов перед или непосредственно прямо во время спортивных состязаний, то я в этом совсем не вижу смысла. Это приводит к нагрузке на пищеварение, плюс появляется необходимость во времени, которое потребуется на переваривание тех же самых углеводов. Если у вас есть такая потребность, то лучше использовать специальные гели, как для марафонцев, к примеру. А нужна глюкоза — в любой аптеке можно купить за копейки пару блистеров и при необходимости положить под язык.

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