Мартин Форд: я могу раскачаться до 500 фунтов, но какой в этом смысл?

Мартин Форд – мужчина больших талантов: спортсмен, бизнесмен и актёр. В кино он запомнился по ролям плохих парней «Неприкасаемый 4», «Окончательный счёт», «Kingsman 2: Золотое кольцо». А в «Инстаграме», где у него больше 2 млн подписчиков, Форда знают как выдающегося бодибилдера. Хотя он всегда отличался высоким ростом, такими внушительными размерами обзавёлся далеко не сразу.

Родился и вырос Мартин в Великобритании. В начале 2000-х, когда ему было 18 лет, начал профессионально играть в крикет – собирался строить спортивную карьеру. Но досадная травма перечеркнула все планы. У Форда началась продолжительная депрессия, за время которой он сильно похудел. Именно тогда, чтобы отвлечься от грустных мыслей, будущий бодибилдер всерьёз увлёкся фитнесом. За следующие 10-15 лет он испробовал всё: начиная от классического пауэрлифтинга и заканчивая боевыми искусствами вроде самбо. Теперь он известен не только в Великобритании, но и во всём мире благодаря выдающимся физическим данным.

Сейчас Форду 37 лет, его рост – 2,03 м, а вес – около 145 кг, и это не самая большая цифра. Как рассказал сам Мартин, он отошёл от своих предельных кондиций. Его настоящей страстью всегда было кино, и теперь всё внимание он уделяет именно этому: в 2018 году Форд снялся в 7 фильмах, а недавно подписал контракт с HBO на съёмки в сериале The Nevers. Всё свободное от тренировок и выполнения трюков время Мартин, конечно же, посвящает семье. Вместе с супругой Сашей они воспитывают двух дочерей.

Нам удалось встретиться с актёром в Москве и поговорить о его невероятной трансформации, карьере в кино и о том, как важно соблюдать баланс во всех сферах жизни.

Тренировки: единственная цель в зале – получать удовольствие

– Мартин, расскажите, как часто вы обычно тренируетесь? Сколько раз в неделю?

— Я стараюсь заниматься с весом по 3-4 раза в неделю, по крайней мере, во время съёмок. А когда их нет, добавляю ещё кардио и упражнения на растяжку. С возрастом я начал больше осознавать, насколько важно восстанавливаться после тренировок. Поэтому сейчас 2-3 раза в неделю хожу на массаж, принимаю ледяные ванны, хожу в сауну, в джакузи, занимаюсь йогой. Когда я был моложе, восстановление не играло такой большой роли, а сейчас оно для меня в приоритете. Поэтому, когда есть время, стараюсь уделять его именно отдыху от интенсивных нагрузок.

Думаю, первые лет десять мной руководила только страсть. Я добивался результатов, потому что был одержим фитнесом и тренировками. Но с таким подходом – не важно, к спорту или чему-то другому – если постоянно выкладываться по максимуму, обязательно перегоришь.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

И у меня такое было, несколько раз я перегорал, только потому что слишком старался. Сейчас я более осознанно подхожу к спорту. Нужно понимать, что ты тренируешься не ради тренировки, а ради конкретного результата. У меня даже есть девиз: «If you can’t gain, don’t train» («Если не можешь прибавить, не тренируйся»). Иными словами, если занимаешься, а прогресса не видно, то, возможно, ты тренируешься слишком много. В такой ситуации нужно сделать шаг назад и убедиться, что тренировки приносят пользу.

– Смотря на ваши старые фото, невозможно поверить, что это один и тот же человек. Что вас вдохновило на столь кардинальную трансформацию?

— Не думаю, что было что-то конкретное или кто-то. Это произошло само собой. Я всегда был спортивным ребёнком, мне нравилось соревноваться. Поначалу, наверное, была потребность в состязаниях. Почему именно занятия в зале? Наверное, потому что здесь не нужно полагаться на других людей: просто идёшь и тренируешься, всё зависит только от тебя.

– Вы ставили перед собой конкретную цель?

— Я хотел стать профессиональным спортсменом, игроком в крикет. А потом… Никогда не хотел быть бодибилдером. Мне просто нравится заниматься с весом, нравится концепция вызова самому себе. Так что моя единственная цель в зале, после того как я перестал играть в крикет, – просто получать удовольствие.

– Но ведь вы явно следите за своими пропорциями и весом. Чему вы уделяете больше внимания в поддержании формы?

— Лично для меня питание играет колоссальную роль, потому что с этим у меня были большие проблемы. Полтора года назад пришлось сделать операцию. Из-за другой операции, которую мне сделали в детстве, в кишечнике образовалась блокада, и пришлось удалить его часть. Поэтому сейчас очень внимательно слежу за тем, что ем. Не то чтобы я раньше питался неправильно, но после операции пришлось полностью пересмотреть рацион. Но не буду умалять и важность тренировок. Потому что без правильных нагрузок невозможно добиться результата. Например, как актёру мне нужно быть быстрым, сильным, динамичным. Поэтому я отказался от классического бодибилдинга в пользу сложных разнообразных тренировок. Так что для меня одинаково важны и питание, и спорт.

– Многие спортсмены придумывают себе особенные ритуалы перед тренировками. А у вас есть такие?

— Есть. Мне вообще нравится моя рутина, и для меня это – быть вовлечённым. По дороге на тренировку я включаю особенную музыку в машине и думаю о том, что буду делать в зале. Обычно я выбираю одно упражнение, которому уделю особое внимание, и концентрируюсь на нём по пути. Как бы морально готовлюсь к нагрузкам. Мне кажется, многие недооценивают важность психологического настроя в фитнесе. Люди приходят в зал и выпадают из первых 30 минут тренировки, потому что их мысли заняты чем-то другим.

В спорте я использую такой же поход, как и в кино: вызываю эмоции, которые подстегнут меня, помогут. Например, если мне нужно разозлиться, я пытаюсь вспомнить, каково это — действительно злиться. Иногда нужно немного выйти из себя и в зале, главное – оставить весь гнев на тренировке и не унести его за пределы тренажёрки.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– Какие упражнениях входят в топ-5 ваших любимых?

— Это просто: толчок и рывок штанги, становая тяга, армейский жим, упражнения на скамье, жим ногами.

– Как-то вы с женой даже вместе тренировались. Как пришли к такому «тандему»?

— Мы не вместе тренировались, я сам её тренировал. Саша просто хотела попробовать фитнес, и я предложил ей сходить в зал. С тех пор вместе мы больше не занимались (смеётся).

Восстановление: сказали отдохнуть четыре месяца, а я начал заниматься через четыре недели

– После операции наверняка пришлось временно отказаться от тренировок и режима. Как вы справлялись с этим ограничением?

— На самом деле, я слишком торопил события и рано вернулся к тренировкам. Мне посоветовали отдохнуть около четырёх месяцев, а я начал заниматься уже через четыре недели. Конечно, это плохо. Но любой, кто любит фитнес так же, как и я, поймёт.Ты не можешь просто взять и не заниматься полгода — стараешься вернуться как можно скорее.

Первые 3-4 недели после операции я в бой не рвался, но только потому что мне было слишком плохо. Помню, даже с кровати встать не мог, так что о тренировках не было и речи. Старался как-то отвлечься. У меня двое маленьких детей, и они с этим прекрасно справлялись. Плюс уделял больше времени бизнесу – веду несколько дел. В общем, перенаправил свою энергию и время в другое русло.

– Как вы возвращались к нагрузкам?

— Конечно, я не мог сразу же вернуться к привычным тренировкам. Начинал заниматься на тренажёрах, старался не перегружать себя: никаких больших весов, чрезмерных повторений, только базовые нагрузки. Уровень для начинающих, я бы сказал. В общем, старался прислушиваться к организму. Лучше уж понемногу тренироваться и восстанавливаться, чем лежать без дела.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– Случившееся как-то повлияло на ваше отношение к жизни в целом?

— Не думаю. Я всегда придерживался определённого баланса. Даже до операции смотрел на вещи здраво, приземлённо и ставил в приоритет семью.

– А что для вас сейчас в приоритете?

— Я очень семейный человек. И хотя люблю кино и фитнес, если бы меня заставили выбирать, я бы выбрал семью. Семья для меня всегда на первом месте.

Кино: благодаря фитнесу я и стал актёром

— Отойдя от темы восстановления, поговорим о кино. Почему вы решили стать актёром?

— Я всегда мечтал сниматься в кино. На сегодняшний день я уже сыграл в нескольких фильмах, а недавно подписал контракт на съёмку в американском сериале «The Nevers» от HBO. Вообще, я определённо вижу себя в киноиндустрии. А стал актёром я благодаря фитнесу, он дал мне большие возможности. Сейчас все мои тренировки ориентированы на роли.

– Приходилось ли вам дополнительно тренироваться для каких-то ролей?

— Честно говоря, приходится для всех, так или иначе. Каждая роль требует особого подхода к тренировочному процессу. Например, для последнего фильма, в котором я снимался, нужны были армейские тренировки и много занятий в стиле ММА. Но бывают и роли, где я просто должен быть огромным, как в «Викингах», например. В таких случаях больше внимания уделяю классическому пауэрлифтингу и бодибилдингу.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– А кого хотелось бы сыграть в перспективе?

— Я как раз сейчас веду переговоры по поводу фильма, в котором хочу сыграть отпетого бандита. Это всегда весело. Вообще пока не хочу – да мне и не нужно – отступать от своего образа. Мне нравится играть плохих парней, это интересно. Просто хотелось бы сыграть героя, который чуть более вовлечён в сюжет эмоционально, а не просто убивает всех направо и налево. Так что сейчас стараюсь двигаться в этом направлении и тщательно думаю над каждой следующей ролью. Хочу закрепиться в индустрии как настоящий профессионал, а не актёр одной роли.

– Как вам удаётся совмещать кинокарьеру и спорт? Ведь и то, и другое требует много времени.

— Кино отнимает очень много времени, когда идёт съёмочный процесс. Но, когда всё готово, ты свободен, как птица. Во время съёмок тренироваться, конечно, очень тяжело. Этим летом мы снимали фильм, и каждый рабочий день начинался в 6 часов утра и заканчивался в 7-8 часов вечера. Разумеется, я стараюсь находить баланс и тщательно всё планировать. Если правильно ограничивать своё время, всё успеешь.

Повседневная жизнь: не люблю общественный транспорт, ощущаю себя в тисках

– Не мешают ли такие богатырские размеры в реальной жизни, например, в общественном транспорте?

— Очень мешают! Каждый раз, когда я сажусь где-нибудь, ощущаю себя как в тисках. Всё кажется слишком тесным и маленьким. Сейчас я стал немного меньше, а когда был в своём максимальном весе… В общем, я не то чтобы не люблю общественный транспорт — просто предпочитаю ездить на машине (смеётся).

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– Когда-то вы хотели набрать максимально возможный вес. Сейчас отказались от этой идеи?

— Да, когда-то я был просто огромным, и тогда было здорово. Но сейчас я понимаю, насколько важно знать меру. Конечно, я могу раскачаться до 500 фунтов (примерно 226 кг – прим. «Чемпионата»), но какой в этом смысл, если я не смогу нормально двигаться и играть в кино?

Так что я изменил подход. Теперь пытаюсь найти баланс, при котором я буду достаточно большим, но при этом смогу драться, выполнять трюки и делать всё, что требуется на съёмочной площадке. Я видел, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за критически большой массы, и, честно говоря, прошлая моя цель была довольно эгоистичной и в перспективе даже опасной. Здорово, что когда-то я был таким большим, но сейчас пришло время подумать о себе и перейти к более здоровым тренировкам.

– Вы не раз писали в своём «инстаграме» о том, что нужно всегда ставить перед собой конкретную цель и идти к ней. Есть ли у вас сейчас такая цель? В чём она заключается?

— Моя цель – Голливуд: ни больше, ни меньше. Хочу играть в кино. И это мой ориентир на ближайшие 5-10 лет. Я уже столько в это вложил: и сил, и времени. Наконец это начало приносить результаты: скоро анонсируют два крупных проекта, над которыми я работал последние пару лет. И, думаю, все, кто следит за моей историей, понимают, как много это для меня значит.

– И напоследок — блиц! Жизнь ради спорта или спорт ради жизни?

— Спорт ради жизни. Всегда нужно помнить, что фитнес – это то, чем занимаешься ради удовольствия, а не потому что «надо».

– Читмил или день без тренировки?

— Я не большой любитель читмила, но в таком случае выберу его, потому что тренировку пропускать не хотелось бы.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– Кардио или пауэрлифтинг?

— Пауэрлифтинг.

– Тренировка под музыку или в тишине?

— Под музыку. Обычно тренируюсь под какой-нибудь тяжёлый рок-металл, но вообще подойдёт всё громкое и агрессивное. Люблю песни группы Disturbed, Sandman в исполнении Metallica и всё в таком духе.

– Книги или фильмы?

— Фильмы.

Именно в них Мартину несколько раз доводилось играть суровых русских персонажей – подстать образу. А вот в Россию он приехал впервые только сейчас – на международный форум здорового образа жизни и спорта SN PRO. Уже завтра, 9 ноября, он выступит на открытии фестиваля, после чего все желающие смогут с ним пообщаться, сфотографироваться с ним и главное – получить тот заряд энергии, которую ухватили и мы.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте SN PRO, чтобы точно не упустить шанс встретиться с Фордом и вживую увидеть результат долгих и упорных тренировок.