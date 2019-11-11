От расхитительницы гробниц до героини Marvel: как преображалась Анджелина Джоли

Анджелина Джоли – один из признанных секс-символов 2000-х, актриса, продюсер, режиссёр, посол доброй воли ООН, мать шестерых детей и бывшая жена Брэда Питта. За последние 20 лет в её жизни случилось многое: стремительный карьерный рост, «Оскар», история любви, за которой затаив дыхание следил весь мир, борьба за своё здоровье и тяжёлые переживания. С годами менялись не только роли Джоли в кино и имидж, но и она сама. Рассказываем, какие преображения пережила полюбившаяся зрителям Лара Крофт, миссис Смит и Малефисента.

Лара Крофт: как Джоли готовилась к роли

К знаменитому образу горячей расхитительницы гробниц Джоли пришла не сразу, а только в 2001 году. Прежде чем сыграть одну из своих самых известных ролей – Лару Крофт, Джоли успела сняться в нескольких других проектах. В том числе исполнить роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь», за который в 2000 году актриса получила свой первый «Оскар».

В экранизации по мотивам одноимённой компьютерной игры «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» героиня актрисы – археолог и искательница приключений. Она отличалась хорошей спортивной подготовкой: преодолевать препятствия в виде древних ловушек и сбегать от бандитов – задачи для сильных не только духом. Вот и актриса в тот период выглядела наиболее «в теле». Некоторые даже назвали бы Анджелину версии 2001 года девушкой «с формами», хотя и в то время особой их пышностью она не отличалась.

Большинство трюков Джоли старалась выполнять самостоятельно, насколько позволяли продюсеры. Для этого за несколько месяцев до начала съёмок актрисе пришлось кардинально изменить свой образ жизни. Как будущая Лара признавалась в одном из интервью, в те годы она курила и злоупотребляла алкоголем, плохо спала, не соблюдала режим. Чтобы подготовить актрису к трюкам, к ней приставили целую команду тренеров и нутрициологов.

Джоли всегда отличалась утончённостью фигуры, поэтому для роли сильной во всех смыслах женщины ей пришлось набрать пару килограммов мышечной массы. Несколько раз в неделю у Анджелины были силовые тренировки. Также она занималась йогой, кикбоксингом, училась стрельбе и гребле.

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Я чувствовала себя так, будто записалась в армию. По ночам плакала, считая синяки и ссадины.

В одном из эпизодов героине нужно было драться, используя винтовку не по её прямому назначению. Чтобы подготовиться к этой сцене, актрисе пришлось заниматься со специально обученными каскадёрами. Сначала Джоли думала, что подготовка не займёт больше часа-другого, однако её ожидания не оправдались: тренировка продолжилась и спустя два с половиной часа.

В конце мне стало казаться, что у меня отлично получается. Но в этот момент каскадёр подошел ко мне как будто на полном серьёзе с двумя мечами! Моё сердце колотилось, и это была словно реальная схватка.

Несмотря на тяжесть таких усердных тренировок, Джоли осталась довольна своими изменениями. Как оказалось, физические упражнения были не единственным испытанием на пути к идеальному телу Лары Крофт – актрису ждала весьма строгая диета. Анджелине нельзя было есть хлеб, сахар, употреблять алкогольные напитки и кофе. В её обязательный рацион входили тушёная рыба и говядина, соевое молоко, яйца и овощи – много белка, что также способствовало росту мышечной массы.

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Хотя сами фильмы о Ларе Крофт получили больше неоднозначных, чем положительных отзывов, для Джоли это был успех. В образе дерзкой искательницы приключений её узнали во всём мире. В 2005 году вышел боевик «Мистер и Миссис Смит», благодаря которому Анджелина не только познакомилась со своим будущим мужем Брэдом Питтом, но и окончательно завоевала сердца фанатов. В 2006 и 2008 годуах у пары родились дети: после обеих беременностей склонная к худобе Джоли-Питт достаточно быстро вернулась в привычную ей форму.

Фанаты обеспокоены здоровьем Анджелины

В 2007 году от рака яичников умерла мать Анджелины – актриса Маршелин Бертран. Также от онкологических заболеваний скончались её бабушка Стелла и ещё несколько родственников. Актриса решила проверить свои гены на склонность к раку и, узнав, что для неё риск развития рака груди составлял 87%, а рака яичников – 50%, решилась на хирургическое вмешательство. В 2013 году Джоли пережила двустороннюю мастэктомию – удаление груди – с последующей реконструкцией. Об операции она рассказала в своей статье для The New York Times. В 2015 году в интервью тому же изданию Джоли рассказала и об удалении яичников. Как поделилась актриса, операции помогли значительно сократить риск развития подобных заболеваний и дали шанс растить детей и, возможно, увидеть внуков.

Но это не единственное испытание, выпавшее на долю Анджелины за последние годы. В 2016 году она решила порвать отношения с Брэдом Питтом. Бракоразводный процесс «Бранджелины», одной из любимейших звёздных пар 2000-х, широко освещался в СМИ и не мог не повлиять на актрису. Развод затянулся на три года: официально все юридические вопросы разрешились только весной 2019-го. За это время Джоли заметно похудела, а фанаты начали высказывать предположения об анорексии и других возможных проблемах со здоровьем.

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Фото: Frazer Harrison/Getty Images

По версии СМИ, на неё сильно повлиял долго тянувшийся развод с Питтом и все сопутствующие дрязги, а её вес якобы достиг отметки в 41 кг, что для роста актрисы (1,69 м) крайне мало. Также сообщали об обмороках Джоли и её плохом самочувствии. Но сама она ситуацию никак не комментировала.

Малефисента и дебют Джоли в Marvel

В 2019 году актриса вернулась к роли Малефисенты (первый фильм вышел в 2014 году) – возможно, не такой уж и злой волшебницы из сказки о Спящей красавице.

А в 2020 году на большие экраны выйдет новый фильм киновселенной Marvel «Вечные», где Джоли также исполнила одну из главных ролей.

Фанаты, кстати, даже не узнали актрису в супергеройском костюме. В фильме она играет умеющую летать воительницу, непревзойденно владеющую мечом и телекинезом, а также способную излучать энергию из глаз и рук. Кажется, навыки, которые она получила во время съёмок Лары Крофт, ей снова пригодятся.

Вопреки слухам о проблемах со здоровьем, Анджелина Джоли не только не отказывается от проектов, но, напротив, активно работает над новыми фильмами. По словам актрисы, она почти оправилась после операций, сейчас чувствует себя хорошо и постепенно принимает свои изменения.

Я принимаю гормоны и регулярно прохожу медицинское обследование. Я вижу и чувствую изменения в своём теле, но принимаю их. Я жива и пока управляю разными проблемами, которые унаследовала.