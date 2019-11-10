100-дневный читмил. Можно ли похудеть на мороженом и алкоголе

Мы привыкли считать, что похудеть возможно только с помощью диеты, допускающей в пищу исключительно здоровые продукты. Энтони Говард-Кроу, фитнес-блогер из Колорадо, доказал обратное. Он провёл эксперимент, во время которого питался только мороженым и употреблял алкоголь. Результат диеты налицо: мужчина за 100 дней похудел на 14,5 килограммов. Основной посыл американца заключался в том, что при желании можно сбросить вес при любом рационе. Главное — тратить больше калорий, чем потребляешь. Рассказываем, как теория Энтони привела к отличным показателям, но не совсем удачным результатам на практике.

Возможно ли похудеть, питаясь мороженым и фаст-фудом?

Первым опытом похудения для Говарда-Кроу стала диета, во время которой он на протяжении месяца получал 50% дневного калоража за счёт мороженого. Из-за работы блогеру не удалось довести эксперимент до конца. Однако за короткий промежуток времени он всё равно сумел достичь некоторых результатов. Энтони сбрасывал по одному килограмму в неделю и, тренируясь, достиг рельефного пресса.

Позже мужчина попробовал другую диету: на протяжении месяца он питался только фаст-фудом. С таким рационом американцу удавалось терять также по килограмму в неделю, но этого было недостаточно.

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100 дней на мороженом с печеньем и шоколадом

В 2017 году Говард-Кроу запустил в своём YouTube-канале Abs & Ice Cream новый эксперимент, ещё более экстремальный. На протяжении 100 дней американец собирался питаться мороженым с печеньем и шоколадным соусом, а запивать всё это алкоголем. В видео он стремился доказать, что потеря веса зависит только от калоража. По мнению Энтони, совсем не важно, питаетесь вы варёной куриной грудкой с рисом или одним фаст-фудом. Пока вы сжигаете больше калорий, чем потребляете, вы будете худеть.

Весь смысл демонстраций — в том, чтобы показать и доказать вам, что вы можете есть всё, что хотите, и при этом терять вес.

На протяжении всех трёх месяцев Энтони внимательно следил за количеством потребляемых калорий.

В результате эксперимента он не только потерял 14,5 килограммов, но и улучшил здоровье. Например, уровень глюкозы в крови фитнес-блогера снизился, несмотря на огромное количество сахара, которое он потреблял каждый день. Однако у диеты были и негативные последствия. Говард-Кроу начал быстро уставать, пребывать в плохом настроении и даже забросил тренировки.

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Зачем было включать в диету алкоголь?

Вероятно, только ради вызова общественному мнению. Существует миф, согласно которому человек не может похудеть, употребляя алкоголь. Именно поэтому Говард-Кроу и решил разнообразить диету спиртными напитками. Тем самым американский фитнес-блогер разрушил стереотип и на личном опыте доказал обратное.

Самый ужасный эксперимент с питанием

Энтони признался, что его эксперимент оказался самым ужасным диетическим приключением. Хоть блогер и избавился от лишних килограммов, его эмоциональное состояние стало нестабильным.

Я стал капризным человеком, с которым просто невыносимо было находиться рядом.

Кроме того, американец отметил, что не потерять мышечную массу ему помогли регулярные занятия спортом, а также наличие протеинов в диете.

Суть не в том, что это подходящая диета для поддержания своего тела в идеальном состоянии, а в том, чтобы показать, как ваше похудение обусловлено разницей в полученных и потраченных калориях.

Энтони Говард-Кроу не первым доказывает на своём примере, что количество съеденных калорий важнее того, откуда они берутся. К примеру, профессор из Айовы Джон Сисн сумел сбросить почти 17 килограммов за 90 дней, питаясь едой из «Макдоналдса».

Мы не рекомендуем вам пробовать на себе подобные диеты, ведь жирная пища в любом случае негативно влияет на организм. Важно соблюдать баланс во всём и в первую очередь заботиться о здоровье.

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