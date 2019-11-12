Дорогое удовольствие: сколько стоит заняться самым затратным видом спорта

Скажем сразу, что такие увлечения сильно ударят по вашему карману.

С каждым годом любительский спорт становится всё доступнее. Сейчас практически любой мальчишка может выйти во двор соседнего дома и сыграть в футбол с друзьями, пока девочки рассекают по асфальту на роликах. Такие детские увлечения точно не ударят по родительскому кошельку.

Другое дело — выход на профессиональный уровень, требующий немалых финансовых вложений. Особенно в тех видах спорта, которые считаются элитными. Рассказываем, во сколько обойдутся самые дорогие спортивные начинания и на что именно вам придётся потратиться.

Автоспорт

Средний чек: около 3,5 млн рублей за сезон в картинге.

Самым дорогим видом спорта признаны автогонки. Ежегодно для строительства качественных трасс, покупки мощных болидов и технического обслуживания в Формуле-1 тратятся миллиарды долларов. Безусловно, если вы — первоклассный пилот, то все затраты лягут на плечи спонсоров, а баснословные гонорары не заставят себя ждать.



К примеру, Дитер Ренкен, автор портала Racefans, представил примерный список зарплат опытных гонщиков Ф-1 в 2019 году. Для этого журналист общался с руководителями команд, менеджерами и консультантами пилотов. Согласно данным Ренкена, шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон получил по контракту около $ 35 млн, Себастьян Феттель — $ 30 млн, а Макс Ферстаппен — $ 16 млн.



И всё-таки путь к Формуле-1 тернист: сначала придётся вложить немало денег самому. Первый шаг к карьере гонщика-кольцевика — картинг. Полный комплект для этого вида спорта включает:

карт — около 212 тыс рублей (в зависимости от бренда и мощности);

запасные моторы — 106 тыс рублей;

сменные шины — 14 тыс за один набор;

топливо и другие запчасти;

экипировка: комбинезон, обувь, перчатки, шлем, защита — около 20 тыс рублей;

участие в соревнованиях — 1-6 млн рублей (цена зависит от уровня состязаний).

После освоения картинга пилоту следует перейти на гоночный авто класса «Формула», стать членом команды и проходить тесты, где можно завоевать внимание менеджеров. Но это уже крайне дорогостоящая история не для начинающих, которая точно переваливает за миллион в иностранной валюте.

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Конный спорт

Средний чек: от 130 до 600 тыс рублей в год.

Цена чистокровного скакуна для участия в мировых первенствах составляет не один миллион долларов. Опять же, у конников-профессионалов есть спонсоры, которые покрывают расходы на лошадей, их содержание, перевозки, индивидуальное питание животных и регулярные проверки у ветеринаров. Но в начале пути спортсмену приходится платить за всё самостоятельно. В конном спорте вам придётся потратиться на:

экипировку: бриджи, удобную обувь, шлем, краги и перчатки, костюм для соревнований — около 12 тыс рублей;

индивидуальные занятия хотя бы дважды в неделю, которые научат обращаться с лошадью — 1-3 тыс рублей;

аренду лошади — 15-50 тыс рублей;

стартовый взнос на клубные и региональные состязания — от 2 тыс рублей;

профессионального наездника, который подготовит скакуна к соревнованиям — 10 тыс рублей в месяц;

конеперевозку — 5 тыс за один выезд;

специальную еду для лошади;

щётки, седло, попону и другие принадлежности (их можно как купить, так и арендовать).

Гольф

Средний чек: около 230 тыс рублей за первый месяц.

Говоря о гольфе, вы наверняка представляете себе англичанина-аристократа, играющего в форме с иголочки на идеально постриженном газоне. Действительно, гольф уже давно называют развлечением для богатых. Список того, за что придётся платить новичку:

индивидуальные занятия с тренером не реже 1-2 раз в неделю — 5 тыс рублей в час;

клюшки: вуд, айрон и паттер — 150-200 тыс рублей (можно взять в аренду на первое время);

мячи для гольфа — 1,3 тыс рублей;

экипировка: брюки, джемпер, бейсболка и обувь — 20 тыс рублей.

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Хоккей

Средний чек: более 300 тыс рублей за сезон.

Ледовый спорт, который требует больших вложений на начальном уровне. Один только полный комплект экипировки удивит вас количеством необходимых покупок. Начинающему хоккеисту предстоит отложить деньги на:

коньки — 10-15 тыс рублей;

экипировку: щитки, шорты, нагрудник, налокотники, перчатки, шлем и клюшка — 23-40 тыс рублей;

одежду для занятий в спортивном зале — 3 тыс рублей;

абонемент в государственную академию — 3-8 тыс рублей в месяц;

тренировочные сборы и гостевые матчи — около 200 тыс рублей за сезон.

Фигурное катание

Средний чек: более 250 тыс рублей за сезон.

В этом виде спорта расходы атлетов, попавших в сборную, полностью или частично оплачиваются федерацией фигурного катания. Однако до уровня национальной команды доходят далеко не все. Например, Серафима Саханович, двухкратный призёр чемпионата мира среди юниоров, в одном из интервью призналась, что тратит в год около миллиона рублей. Средства расходуются на:

занятия в спортивной школе — 11 тыс рублей в месяц детям до шести лет, после отбора — бесплатно;

индивидуальные подкатки с тренером — около 2 тыс рублей в час;

постановка программы — от 15 тыс рублей;

коньки и лезвия — 15-60 тыс рублей;

костюм для выступлений (необходим комплект из нескольких платьев) —20-60 тыс рублей;

костюм для тренировок — 5 тыс рублей;

одежду для занятий в спортивном зале — 3 тыс рублей.

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Парусный спорт

Срений чек: более 180 тыс рублей за первые полгода.

В профессиональном парусном спорте миллионы уходят только на приобретение парусников и их содержание. Тот факт, что в настоящее время плавательные судна производят из материалов, которые используются в строительстве космических аппаратов, уже о многом говорит.



Начинающим совершенно не обязательно приобретать собственную лодку, но никто не даст вам яхту в аренду (около 6 тыс рублей в час) без наличия сертификата. Примерная стоимость курсов в московских школах парусного спорта:

«Рулевой дневного плавания» — 30 тыс рублей;

Bareboat Skipper IYT — 30 тыс рублей;

Занятия по радиосвязи — 6000 рублей.

Полный комплект экипировки, состоящий из водонепроницаемых штанов, куртки, флисовой кофты, гидрокостюма, страховочного жилета, баллонов, сапог и ботинок, можно выгодно приобрести за 26 тыс рублей.

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Теннис

Средний чек: около 70 тыс рублей за первый месяц.

Принято считать, что большой теннис — дорогое и модное удовольствие. Им увлекаются звёзды шоу-бизнеса, бизнесмены и политики. Естественно, делают они это на любительском уровне. На что же придётся потратиться человеку, который хочет заняться теннисом профессионально?

Аренда корта — 1,5-3 тыс рублей в час (зависит от локации, типа клуба и покрытия на площадке);

Около десяти занятий с тренером — 2 тыс рублей в час;

Чтобы хорошо сэкономить, новички предпочитают заниматься в группах, где расходы делятся между всеми игроками.

Экипировка: теннисная ракетка, мячики, кроссовки, одежда — около 27 тыс рублей.

Любой профессиональный спорт требует финансовых вложений. Поэтому, принимая решение заняться автогонками, фигурным катанием или теннисом, следует трезво оценивать финансовые возможности. А при явном таланте и упорстве даже самый дорогой спорт со временем может превратиться в источник удовольствия и заработка.