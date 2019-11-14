Премия Glamour. За что Загитовой дали звание спортсменки года

Церемония вручения ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала Glamour в этом году состоялась 12 ноября. Среди номинанток на звание «Спортсменка года» были пловчиха Юлия Ефимова, легкоатлетка Мария Ласицкене и фехтовальщица Софья Великая. Однако победа досталась юной фигуристке Алине Загитовой. И это отнюдь не первое её достижение. В профессиональном спорте об Алине говорят как о легендарной фигуристке-одиночнице, а на её счету уже несколько мировых рекордов. Рассказываем, чего успела добиться Загитова и как ей удалось стать спортсменкой года в 17 лет.

«Красная балерина»: Олимпиада, чемпионат Европы и мира

Впервые об Алине заговорили в 2016 году: в августе она дебютировала на юниорском этапе Гран-при во Франции, и сразу же заняла первое место. А уже в следующем году стала соревноваться в старшей категории, достигнув 15-летнего возраста. В сентябре 2017 года на своём первом взрослом соревновании — турнире Lombardia Trophy — Загитова взяла золото. А в ноябре впервые выступила на китайском этапе Гран-при в Пекине, где также одержала победу. Через две недели после дебюта во взрослом Гран-при Загитова уверенно выиграла и пятый этап, проводившийся во Франции, а затем и финал. К концу 2017 года фигуристка не сбавила обороты, и в декабре впервые стала чемпионкой России.



В 2018 году Алина завоевала титул чемпионки Европы, опередив другую талантливую россиянку – Евгению Медведеву, двукратную чемпионку мира. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова стала серебряной медалисткой в командном зачёте и золотой – в индивидуальном. Именно тогда из-за ярко-красного платья, в котором девушка выступила в произвольной программе, она получила прозвище «Красная балерина».

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Разумеется, спортивная карьера Загитовой не состоит из сплошного везения, и на её пути встречаются трудности. Так, не совсем удачным выдался для Алины чемпионат России 2018 года. Несмотря на то что ей удалось выиграть в короткой программе, в произвольной фигуристка допустила ряд ошибок, из-за чего в общем зачёте заняла только пятое место. Как выяснилось позже, у такого неожиданного для поклонников результата была объективная причина – выступать Алине пришлось с сильным ожогом ноги.

В марте 2019 года на чемпионате мира в японском городе Сайтаме Загитовой удалось покорить ещё одну вершину одиночного фигурного катания. В короткой программе Алина показала лучший результат в сезоне – 82,08 балла. Набрав 155,42 балла за произвольную программу и 237,50 в сумме, девушка заняла первое место и стала чемпионкой мира.

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Бьёт все рекорды: первая россиянка-обладательница всех титулов

Алина стала первой в России и второй в мире фигуристкой, которой удалось завоевать все значимые титулы в одиночном фигурном катании. В свои 17 лет она является чемпионкой России, Европы, мира, а также победительницей Олимпийских игр и финала Гран-при. До неё таким достижением могла похвастаться только одна фигуристка – Ким Ён А из Южной Кореи. Однако и это не единственный рекорд, который установила Загитова.

Алина — первая фигуристка в мире, которая стала выполнять все прыжки во второй части программы. Причём как в короткой, так и в произвольной. В фигурном катании такое исполнение считается сложным и поощряется дополнительными баллами. Только в сезоне-2018/19 Алина изменила привычной тактике и добавила прыжки в первую половину выступления. Кажется, такие элементы в принципе хорошо даются Загитовой. Один из её козырей — сложнейший каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

В 2018 году Загитова стала первой и единственной фигуристкой, которой удалось набрать больше 82 баллов в короткой программе по старой системе судейства. Она же установила рекорды и по новой: в короткой программе девушка стала первой, кто набрал больше 80 баллов, а в произвольной – больше 150. К настоящему времени Алина успела четыре раза побить мировой рекорд в коротком выступлении. Её лучший результат – 82,92 балла, которые она получила на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

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Вторая «родина»: Загитова в Японии

Фигурное катание – не единственная страсть Загитовой. Как отмечают её фанаты, девушка увлекается культурой Японии, в том числе японской кухней, и даже подумывает об открытии собственного ресторана. Это вторая любимая страна Алины после России. Что неудивительно, ведь в Японии фигуристка проводит немало времени: выступает с гастролями и сотрудничает с иностранными брендами. Так, в 2020 году одна из косметических марок выпустит помаду в цвете «Alina Red» – «Красная Алина». Характерный оттенок стал своего рода визитной карточкой фигуристки: она не только красится такой помадой на выступлениях, но и использует этот же цвет для костюмов.

Страна восходящего солнца отвечает россиянке полной взаимностью. У Загитовой много фанатов в Японии, а в 2018 году премьер-министр Синдзо Абэ подарил девушке щенка акиту-ину, о котором она давно мечтала. Торжественная церемония прошла в московском отеле «Метрополь». Летом 2019 года фигуристка побывала с обратным визитом в резиденции премьер-министра в Токио, где также подарила ему акита-ину – только плюшевого. Собаку Алина назвала Масару, что в переводе с японского означает «победа».

В 17 лет Алине Загитовой вполне есть чем гордиться, но останавливаться на достигнутом она вряд ли собирается. Хотя ей и удалось завоевать самые значимые титулы мирового катания, совершенству всё же нет предела. С каждым следующим соревнованием Алина улучшает технику исполнения, творчески подходит к подготовке программы и не перестаёт радовать своих фанатов. Можем пожелать ей только удачи и новых спортивных свершений.