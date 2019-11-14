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За что Загитовой дали звание спортсменки года? Премия Glamour. Фото

За что Загитовой дали звание спортсменки года?
Арина Забгаева
Премия Glamour. За что Загитовой дали звание спортсменки года
«Красная балерина» вновь заслуженно оказалась на высоте.
Lifestyle / Город 0

Церемония вручения ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала Glamour в этом году состоялась 12 ноября. Среди номинанток на звание «Спортсменка года» были пловчиха Юлия Ефимова, легкоатлетка Мария Ласицкене и фехтовальщица Софья Великая. Однако победа досталась юной фигуристке Алине Загитовой. И это отнюдь не первое её достижение. В профессиональном спорте об Алине говорят как о легендарной фигуристке-одиночнице, а на её счету уже несколько мировых рекордов. Рассказываем, чего успела добиться Загитова и как ей удалось стать спортсменкой года в 17 лет.

«Красная балерина»: Олимпиада, чемпионат Европы и мира

Впервые об Алине заговорили в 2016 году: в августе она дебютировала на юниорском этапе Гран-при во Франции, и сразу же заняла первое место. А уже в следующем году стала соревноваться в старшей категории, достигнув 15-летнего возраста. В сентябре 2017 года на своём первом взрослом соревновании — турнире Lombardia Trophy — Загитова взяла золото. А в ноябре впервые выступила на китайском этапе Гран-при в Пекине, где также одержала победу. Через две недели после дебюта во взрослом Гран-при Загитова уверенно выиграла и пятый этап, проводившийся во Франции, а затем и финал. К концу 2017 года фигуристка не сбавила обороты, и в декабре впервые стала чемпионкой России.

В 2018 году Алина завоевала титул чемпионки Европы, опередив другую талантливую россиянку – Евгению Медведеву, двукратную чемпионку мира. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова стала серебряной медалисткой в командном зачёте и золотой – в индивидуальном. Именно тогда из-за ярко-красного платья, в котором девушка выступила в произвольной программе, она получила прозвище «Красная балерина».

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Разумеется, спортивная карьера Загитовой не состоит из сплошного везения, и на её пути встречаются трудности. Так, не совсем удачным выдался для Алины чемпионат России 2018 года. Несмотря на то что ей удалось выиграть в короткой программе, в произвольной фигуристка допустила ряд ошибок, из-за чего в общем зачёте заняла только пятое место. Как выяснилось позже, у такого неожиданного для поклонников результата была объективная причина – выступать Алине пришлось с сильным ожогом ноги.

В марте 2019 года на чемпионате мира в японском городе Сайтаме Загитовой удалось покорить ещё одну вершину одиночного фигурного катания. В короткой программе Алина показала лучший результат в сезоне – 82,08 балла. Набрав 155,42 балла за произвольную программу и 237,50 в сумме, девушка заняла первое место и стала чемпионкой мира.

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Бьёт все рекорды: первая россиянка-обладательница всех титулов

Алина стала первой в России и второй в мире фигуристкой, которой удалось завоевать все значимые титулы в одиночном фигурном катании. В свои 17 лет она является чемпионкой России, Европы, мира, а также победительницей Олимпийских игр и финала Гран-при. До неё таким достижением могла похвастаться только одна фигуристка – Ким Ён А из Южной Кореи. Однако и это не единственный рекорд, который установила Загитова.

Алина — первая фигуристка в мире, которая стала выполнять все прыжки во второй части программы. Причём как в короткой, так и в произвольной. В фигурном катании такое исполнение считается сложным и поощряется дополнительными баллами. Только в сезоне-2018/19 Алина изменила привычной тактике и добавила прыжки в первую половину выступления. Кажется, такие элементы в принципе хорошо даются Загитовой. Один из её козырей — сложнейший каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

В 2018 году Загитова стала первой и единственной фигуристкой, которой удалось набрать больше 82 баллов в короткой программе по старой системе судейства. Она же установила рекорды и по новой: в короткой программе девушка стала первой, кто набрал больше 80 баллов, а в произвольной – больше 150. К настоящему времени Алина успела четыре раза побить мировой рекорд в коротком выступлении. Её лучший результат – 82,92 балла, которые она получила на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

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Вторая «родина»: Загитова в Японии

Фигурное катание – не единственная страсть Загитовой. Как отмечают её фанаты, девушка увлекается культурой Японии, в том числе японской кухней, и даже подумывает об открытии собственного ресторана. Это вторая любимая страна Алины после России. Что неудивительно, ведь в Японии фигуристка проводит немало времени: выступает с гастролями и сотрудничает с иностранными брендами. Так, в 2020 году одна из косметических марок выпустит помаду в цвете «Alina Red» – «Красная Алина». Характерный оттенок стал своего рода визитной карточкой фигуристки: она не только красится такой помадой на выступлениях, но и использует этот же цвет для костюмов.

Страна восходящего солнца отвечает россиянке полной взаимностью. У Загитовой много фанатов в Японии, а в 2018 году премьер-министр Синдзо Абэ подарил девушке щенка акиту-ину, о котором она давно мечтала. Торжественная церемония прошла в московском отеле «Метрополь». Летом 2019 года фигуристка побывала с обратным визитом в резиденции премьер-министра в Токио, где также подарила ему акита-ину – только плюшевого. Собаку Алина назвала Масару, что в переводе с японского означает «победа».

В 17 лет Алине Загитовой вполне есть чем гордиться, но останавливаться на достигнутом она вряд ли собирается. Хотя ей и удалось завоевать самые значимые титулы мирового катания, совершенству всё же нет предела. С каждым следующим соревнованием Алина улучшает технику исполнения, творчески подходит к подготовке программы и не перестаёт радовать своих фанатов. Можем пожелать ей только удачи и новых спортивных свершений.

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