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Операция Терёшина — правда или фейк? Как выглядят руки-базуки сейчас. Видео

Операция Терёшина — правда или фейк? Руки-базуки
Арина Забгаева
Терёшин удалил руки-базуки. Правда или фейк?
Блогер в очередной раз сообщил об операции, а потом снова показал в «Инстаграме» огромные бицепсы.
Lifestyle / Город 0

Популярный в Сети 23-летний Кирилл Терёшин, который известен большинству как Руки-Базуки, за последние пару лет несколько раз собирался избавиться от синтоловых бицепсов, но снова возвращался к прежнему образу. Не днях же в интернете появилась новость об операции, после которой парень вновь был замечен с «базуками». Рассказываем о прошлых выходках «синтольщика» и выясняем, как руки-базуки выглядят сейчас.

Синтол – смесь масла и обезболивающих веществ. Его вводят глубоко в мышцу, где он распространяется между связками волокон. При повторных инъекциях объём масла растёт и, соответственно, увеличивает мышцу. Организм поглощает только порядка 30% вещества, а остальное может оставаться в мышцах на несколько лет – по разным данным, более пяти или более восьми.
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Сколько раз Терёшин удалял «базуки»?

Несколько лет назад Кирилл Терёшин стал набирать популярность в Сети: он выкладывала фотографии с огромными бицепсами, раздувшимися после инъекций самодельного синтола. Ужасающие фото привлекли внимание не только пользователей соцсетей, но и федеральных каналов. Руки-Базуки начал появляться в телепередачах. Как правило, любая программа с ним сводилась к тому, что врачи пытались образумить синтольщика и убедить его сделать операцию. Кирилл соглашался, обещал исправиться, делал несколько соответствующих постов в «Инстаграме», а потом снова демонстрировал раздутые бицепсы, которые периодически становились ещё больше.

Впервые об операции Кирилл заговорил в 2017 году. Тогда он начал жаловаться на плохое самочувствие и боли в руках. В декабре того же года блогер опубликовал на стене во «ВКонтакте» фото, на котором бицепсы выглядели значительно меньше. Однако эта «операция» стала первой в череде фейковых.

Терёшин после фейковой операции
Терёшин после фейковой операции
Фото: vk.com/slacker26rus
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В 2018 году Терёшин регулярно жаловался на повышенную температуру, отёки и невыносимые боли, несколько раз заявлял о готовности к госпитализации. Летом он даже пришёл в программу к Елене Малышевой и обратился за помощью. В представлении Кирилла вернуть руки в нормальное состояние было не так сложно – разрезать мышцу и выдавить оттуда синтол. Однако на деле всё оказалось куда тяжелее. Врачи объяснили, что удалить можно только небольшое количество вещества из полостей в мышцах – не более 100 мл, при том что Терёшин вколол себе более шести литров препарата. По мнению некоторых специалистов, единственным решением является ампутация.

Очередная операция Терёшина – фейк?

Утром 12 ноября Терёшин в очередной раз «удивил» подписчиков. Telegram-канал Mash сообщил, что блогер прибыл в московскую больницу, экстренно прошёл обследование и несколько часов спустя перенёс операцию. Предположительно врачам удалось откачать синтол и вернуть руки в нормальное состояние. Также Telegram-канал опубликовал видео, на котором мама Кирилла кормит его с ложки в больничной палате, – якобы сам Терёшин не может двигать руками.

«Руки-базуки» исчезли, а последствия остались. Терёшина с ложки кормит мама
Блогер решился на операцию по удалению знаменитых бицепсов, но страдает теперь не меньше.

Однако на следующий после операции день в «инстаграме» Кирилла появилось несколько видео, на которых руки выглядят так же, как и до удаления. Некоторые пользователи предположили, что история с операцией – очередной фейк блогера, чтобы привлечь внимание. Однако, возможно, видео были сняты раньше. На момент публикации сам Терёшин никак не прокомментировал ситуацию. Но, невозможно отрицать, что история выглядит как очередной хайп.

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