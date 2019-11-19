У Лесли Максвелл уже трое внуков, а она всё ещё тренируется пять раз в неделю.

Я вам не бабушка: пенсионерка, которая в 63 даст фору любому

Бабушки чаще всего ассоциируются у нас с пирожками, вязанием и размеренным темпом жизни. Но постепенно женщины, привыкшие к возрастным ограничениям, осознают, что им можно всё, а количество лет тут — не помеха. И у нас есть отличный пример для подражания — Лесли Максвелл, которая в 63 выглядит вдвое моложе своих лет и проводит свободное время в спортивном зале.

Новая жизнь после 40

Сложно поверить, но Лесли начала увлекаться спортом лишь в 48 лет. В то время она переживала развод с мужем. Изнурительные тренировки и тяжёлые физические упражнения помогли ей выплеснуть всю злобу, которая скопилась по отношению к экс-супругу. И хотя до этого Лесли работала визажистом, спорт был ей небезразличен.

Меня всегда интересовали темы фитнеса и здоровья. Я искала методы, как выглядеть и чувствовать себя моложе.

Как оставаться в форме в пенсионном возрасте?

Лесли не просто привела себя в отличную форму, но и стала профессиональным фитнес-тренером. До сих пор у женщины строгий спортивный режим — пять тренировок в неделю продолжительностью в час. Основные упражнения – это становая тяга, приседания, пресс и жим от груди. Кроме того, австралийка по-максимуму отказалась от нездоровой пищи. По словам Лесли, сейчас она чувствует себя намного счастливее, чем в молодости, потому что гордится своим телом.

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Также Максвелл разработала свою авторскую фитнес-программу «Bring Your Sexy Back», предназначенную для мужчин и женщин старше 40 лет, которые вновь поверить в себя.

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Лесли часто участвует в спортивных конкурсах, на её счету около 30 побед, в том числе в соревнованиях по бодибилдингу.

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Лесли убеждена, что спорт благоприятно влияет на самочувствие и внешность в любом возрасте.

Неудивительно, что подобные изменения во внешности положительно сказались и на её личной жизни. На Максвелл стали обращать внимание мужчины, которые младше на пару десятков лет. Но бабушка против внимания со стороны противоположного пола ничего не имеет и всегда рада подобным комплиментам.

Тело — семейное дело

Спортсменка воспитывает трёх внуков. Одна из них — популярный блогер со 100 тыс. подписчиков в «инстаграме». Тия ещё в юном возрасте пошла по стопам своей бабушки: она много времени проводит в спортзале и часто тренируется под руководством самой Лесли.

В основном лента Тии состоит из упражнений и селфи с занятий. Но вот настоящий фурор произвело видео, где внучка и бабушка тренировались вместе, при том последняя в некоторых упражнениях явно превзошла свою преемницу.

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Лесли тоже ведёт блог в «Инстаграме», где часто сопровождает фотографии мотивирующими высказываниями.

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Конечно, такого тела как у Лесли сразу добиться не получится — ведь это результат упорного труда в течение 15 лет.

Но чем раньше вы начнёте, тем быстрее станете обладателями желаемой фигуры и заветных кубиков.

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