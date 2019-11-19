Я вам не бабушка: пенсионерка, которая в 63 даст фору любому

Бабушки чаще всего ассоциируются у нас с пирожками, вязанием и размеренным темпом жизни. Но постепенно женщины, привыкшие к возрастным ограничениям, осознают, что им можно всё, а количество лет тут — не помеха. И у нас есть отличный пример для подражания — Лесли Максвелл, которая в 63 выглядит вдвое моложе своих лет и проводит свободное время в спортивном зале.
Новая жизнь после 40
Сложно поверить, но Лесли начала увлекаться спортом лишь в 48 лет. В то время она переживала развод с мужем. Изнурительные тренировки и тяжёлые физические упражнения помогли ей выплеснуть всю злобу, которая скопилась по отношению к экс-супругу. И хотя до этого Лесли работала визажистом, спорт был ей небезразличен.
Меня всегда интересовали темы фитнеса и здоровья. Я искала методы, как выглядеть и чувствовать себя моложе.
Как оставаться в форме в пенсионном возрасте?
Лесли не просто привела себя в отличную форму, но и стала профессиональным фитнес-тренером. До сих пор у женщины строгий спортивный режим — пять тренировок в неделю продолжительностью в час. Основные упражнения – это становая тяга, приседания, пресс и жим от груди. Кроме того, австралийка по-максимуму отказалась от нездоровой пищи. По словам Лесли, сейчас она чувствует себя намного счастливее, чем в молодости, потому что гордится своим телом.
Также Максвелл разработала свою авторскую фитнес-программу «Bring Your Sexy Back», предназначенную для мужчин и женщин старше 40 лет, которые вновь поверить в себя.
Всё, что я хочу сказать — не ждите и начинайте действовать! Думаю, каждая женщина не хочет расставаться со своей привлекательностью.
Лесли часто участвует в спортивных конкурсах, на её счету около 30 побед, в том числе в соревнованиях по бодибилдингу.
Моя мама говорила мне, что мальчики не любят девочек с мышцами, но я знаю — очень даже любят!
Лесли убеждена, что спорт благоприятно влияет на самочувствие и внешность в любом возрасте.
Неудивительно, что подобные изменения во внешности положительно сказались и на её личной жизни. На Максвелл стали обращать внимание мужчины, которые младше на пару десятков лет. Но бабушка против внимания со стороны противоположного пола ничего не имеет и всегда рада подобным комплиментам.
Тело — семейное дело
Спортсменка воспитывает трёх внуков. Одна из них — популярный блогер со 100 тыс. подписчиков в «инстаграме». Тия ещё в юном возрасте пошла по стопам своей бабушки: она много времени проводит в спортзале и часто тренируется под руководством самой Лесли.
В основном лента Тии состоит из упражнений и селфи с занятий. Но вот настоящий фурор произвело видео, где внучка и бабушка тренировались вместе, при том последняя в некоторых упражнениях явно превзошла свою преемницу.
Лесли тоже ведёт блог в «Инстаграме», где часто сопровождает фотографии мотивирующими высказываниями.
Работайте над собой сейчас! Вернуть свою сексуальность возможно!
Конечно, такого тела как у Лесли сразу добиться не получится — ведь это результат упорного труда в течение 15 лет.
Но чем раньше вы начнёте, тем быстрее станете обладателями желаемой фигуры и заветных кубиков.