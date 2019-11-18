Встречаем зиму активно. Главные спортивные события месяца

Посетить международный чемпионат по фитнесу и бодибилдингу или выйти на старт полумарафона — решать вам.

Приближение зимы — это вовсе не повод сидеть дома. Следующий месяц окажется богатым на спортивные события, поэтому встречать морозный сезон мы планируем активно. В Москве впервые состоятся международные соревнования по фитнесу и бодибилдингу, в Екатеринбурге беговой сезон закроют полумарафоном, а в Северной столице пройдёт заключительный турнир лиги АСА. Рассказываем о главных мероприятиях и активностях в нашем традиционном календаре событий.

Краудсорсинг-проект «Город спорта»

Когда? 20-29 ноября

Где? Москва

Фото: mos.ru. Евгений Самарин

В столице стартует новый интерактивный онлайн-проект, цель которого — улучшить спортивную сферу Москвы. «Город спорта» пройдёт в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». На первом москвичи смогут высказать индивидуальные пожелания и предложения по организации спортивных мероприятий, секций и информированию спортивной жизни в столице. На втором этапе активные жители города поучаствуют в дискуссиях, а на третьем — проголосуют за лучшие идеи. Предложения, на которые откликнется наибольшее количество участников, будут реализованы.

Зарегестрироваться и присоединиться к проекту можно уже сейчас.

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Московский спринт WRF 2019

Когда? 23 ноября

Где? Олимпийский центр имени братьев Знаменских, Москва

Дистанции: 3 км / 1,5 км / 400 м / 200 м / 60 м / толкание ядра / прыжки в длину

Надоели марафоны и большие километражи? Московский спринт однозначно подойдёт любителям коротких дистанций. Организаторы предлагают участникам выбрать между забегами от 60 м до 3 км. Помимо беговых состязаний, в программу мероприятия включены прыжки в длину и толкание ядра. В этих дисциплинах смогут проверить свои силы не только взрослые, но и дети, достигшие 10-летнего возраста.

Тем, кто хочет провести грядущую субботу на бегу, мы советует поторопиться. Количество свободных мест для участия ограничено.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Международный чемпионат IFBB PRO LEAGUE

Когда? 30 ноября

Где? Концертный зал «Измайлово», Москва

Впервые в Москве пройдёт чемпионат по фитнесу и бодибилдингу среди взрослых спортсменов и юниоров с присвоением профессиональной квалификации. По итогам мероприятия будут разыграны семь профессиональных карт IFBB PRO League. Счастливчики также получат приглашение для оформления визы в США, чтобы поучаствовать в престижных соревнованиях на другом континенте.

Уникальность чемпионата заключается в том, что он открыт для атлетов всех стран.

Перед состязаниями спортсмены могут выбрать для себя подходящую категорию: фитнес, бодифитнес, классический, пляжный бодибилдинг или бикини. Причём соревноваться в каждой из них будут как мужчины, так и женщины.

Для участия необходима платная регистрация. Чтобы стать гостем мероприятия, приобретите билет.

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Зимний полумарафон «Европа-Азия»

Когда? 1 декабря

Где? Екатеринбург

Дистанции: 21,1 км / 7 км / 400 м

В первый день зимы в самом сердце Урала пройдёт последний из четырех стартов беговой серии «EUROPE–ASIA». Пробежаться с холодком уже планируют более 2500 участников из 12 стран мира. Каждый атлет получит фирменную тёплую шапку, подарки и скидки от партнёров, а также памятную медаль финишёра. Но самое главное: присоединившись к полумарафону, вы сможете ярко завершить беговой сезон и получить массу удовольствия!

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Кубок Союзного государства по самбо

Когда? 7 декабря

Где? Арена «Ледяной куб», Сочи

Кубок Союзного государства — это отличный повод окунуться в мир единоборств и провести выходной в интригующей атмосфере состязаний. Вы сможете увидеть эффектную схватку 16 сильнейших спортсменов: чемпионов мира и Европы из России, Беларуссии, Румынии, Грузии, Франции, Латвии и других стран. Самбисты не только поборются за звание сильнейшего и продемонстрируют отточенные приёмы, но и поделятся личным опытом на специальных мастер-классах, встретятся с юными атлетами и проведут фото- и афтограф-сессии.

Вход свободный.

Турнир «ACA 103»

Когда? 14 декабря

Где? Сибур Арена, Санкт-Петербург

В середине декабря в Северной столице состоится заключительный турнир лиги АСА. В главном бою вечера встретятся петербуржец Алексей Буторин и чемпион по смешанным единоборствам Довлетджан Ягшимурадов, который на данный момент ведёт серию из семи побед подряд. Второй по ожидаемости схваткой станет встреча Франциско Де Лимы Мациеля и Рустама Керимова — чемпиона, который прямо на турнире будет защищать титул. Кроме того, поклонники единоборств с нетерпением ожидают возвращения Марата «Мотиватора» Балаева — и оно случится на «ACA 103»!

Необходимо приобрести билет.

Space Carnival 2019

Когда? 15 декабря

Где? СК «Вымпел», Королёв

Дистанции: 21,1 км / 10 км / 3 км / 800 м / 400 м

Зима — не повод унывать! Весёлый костюмированный забег Space Carnival поможет избавиться от уныния, феерично закрыть беговой сезон в Королёве и провести выходные с пользой. Между прочим, прийти на старт можно всей семьёй. Организаторы включили в программу детские забеги на 400 и 800 м, в которых примут участие юные любители бега от 4 до 11 лет. А те, кто не хочет преодолевать дистанцию в одиночку, может выбрать старт «Солнышко» — для детей с родителями.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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