Встречаем зиму активно. Главные спортивные события месяца

Приближение зимы — это вовсе не повод сидеть дома. Следующий месяц окажется богатым на спортивные события, поэтому встречать морозный сезон мы планируем активно. В Москве впервые состоятся международные соревнования по фитнесу и бодибилдингу, в Екатеринбурге беговой сезон закроют полумарафоном, а в Северной столице пройдёт заключительный турнир лиги АСА. Рассказываем о главных мероприятиях и активностях в нашем традиционном календаре событий.
Краудсорсинг-проект «Город спорта»
Когда? 20-29 ноября
Где? Москва
В столице стартует новый интерактивный онлайн-проект, цель которого — улучшить спортивную сферу Москвы. «Город спорта» пройдёт в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». На первом москвичи смогут высказать индивидуальные пожелания и предложения по организации спортивных мероприятий, секций и информированию спортивной жизни в столице. На втором этапе активные жители города поучаствуют в дискуссиях, а на третьем — проголосуют за лучшие идеи. Предложения, на которые откликнется наибольшее количество участников, будут реализованы.
Зарегестрироваться и присоединиться к проекту можно уже сейчас.
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Московский спринт WRF 2019
Когда? 23 ноября
Где? Олимпийский центр имени братьев Знаменских, Москва
Дистанции: 3 км / 1,5 км / 400 м / 200 м / 60 м / толкание ядра / прыжки в длину
Надоели марафоны и большие километражи? Московский спринт однозначно подойдёт любителям коротких дистанций. Организаторы предлагают участникам выбрать между забегами от 60 м до 3 км. Помимо беговых состязаний, в программу мероприятия включены прыжки в длину и толкание ядра. В этих дисциплинах смогут проверить свои силы не только взрослые, но и дети, достигшие 10-летнего возраста.
Тем, кто хочет провести грядущую субботу на бегу, мы советует поторопиться. Количество свободных мест для участия ограничено.
Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.
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Международный чемпионат IFBB PRO LEAGUE
Когда? 30 ноября
Где? Концертный зал «Измайлово», Москва
Впервые в Москве пройдёт чемпионат по фитнесу и бодибилдингу среди взрослых спортсменов и юниоров с присвоением профессиональной квалификации. По итогам мероприятия будут разыграны семь профессиональных карт IFBB PRO League. Счастливчики также получат приглашение для оформления визы в США, чтобы поучаствовать в престижных соревнованиях на другом континенте.
Уникальность чемпионата заключается в том, что он открыт для атлетов всех стран.
Перед состязаниями спортсмены могут выбрать для себя подходящую категорию: фитнес, бодифитнес, классический, пляжный бодибилдинг или бикини. Причём соревноваться в каждой из них будут как мужчины, так и женщины.
Для участия необходима платная регистрация. Чтобы стать гостем мероприятия, приобретите билет.
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Зимний полумарафон «Европа-Азия»
Когда? 1 декабря
Где? Екатеринбург
Дистанции: 21,1 км / 7 км / 400 м
В первый день зимы в самом сердце Урала пройдёт последний из четырех стартов беговой серии «EUROPE–ASIA». Пробежаться с холодком уже планируют более 2500 участников из 12 стран мира. Каждый атлет получит фирменную тёплую шапку, подарки и скидки от партнёров, а также памятную медаль финишёра. Но самое главное: присоединившись к полумарафону, вы сможете ярко завершить беговой сезон и получить массу удовольствия!
Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.
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Кубок Союзного государства по самбо
Когда? 7 декабря
Где? Арена «Ледяной куб», Сочи
Кубок Союзного государства — это отличный повод окунуться в мир единоборств и провести выходной в интригующей атмосфере состязаний. Вы сможете увидеть эффектную схватку 16 сильнейших спортсменов: чемпионов мира и Европы из России, Беларуссии, Румынии, Грузии, Франции, Латвии и других стран. Самбисты не только поборются за звание сильнейшего и продемонстрируют отточенные приёмы, но и поделятся личным опытом на специальных мастер-классах, встретятся с юными атлетами и проведут фото- и афтограф-сессии.
Вход свободный.
Турнир «ACA 103»
Когда? 14 декабря
Где? Сибур Арена, Санкт-Петербург
В середине декабря в Северной столице состоится заключительный турнир лиги АСА. В главном бою вечера встретятся петербуржец Алексей Буторин и чемпион по смешанным единоборствам Довлетджан Ягшимурадов, который на данный момент ведёт серию из семи побед подряд. Второй по ожидаемости схваткой станет встреча Франциско Де Лимы Мациеля и Рустама Керимова — чемпиона, который прямо на турнире будет защищать титул. Кроме того, поклонники единоборств с нетерпением ожидают возвращения Марата «Мотиватора» Балаева — и оно случится на «ACA 103»!
Необходимо приобрести билет.
Space Carnival 2019
Когда? 15 декабря
Где? СК «Вымпел», Королёв
Дистанции: 21,1 км / 10 км / 3 км / 800 м / 400 м
Зима — не повод унывать! Весёлый костюмированный забег Space Carnival поможет избавиться от уныния, феерично закрыть беговой сезон в Королёве и провести выходные с пользой. Между прочим, прийти на старт можно всей семьёй. Организаторы включили в программу детские забеги на 400 и 800 м, в которых примут участие юные любители бега от 4 до 11 лет. А те, кто не хочет преодолевать дистанцию в одиночку, может выбрать старт «Солнышко» — для детей с родителями.
Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.
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