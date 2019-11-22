Хочу вырастить чемпиона. Когда отдавать ребёнка в профессиональный спорт

Главное в выборе секции — учитывать возраст и темперамент, чтобы не навредить.

Некоторые родители мечтают увидеть своего ребёнка на пьедестале Олимпийских игр и поэтому стремятся отвести дитя на гимнастический ковёр или теннисный корт около дома как можно раньше. Ведь существует стереотип: чем меньше возраст, тем больших успехов чадо сможет добиться в будущем. Однако это правило работает далеко не со всеми видами спорта. Рассказываем, с чего начинать поиск спортивной секции и в каком возрасте отправлять ребёнка заниматься.

Какие индивидуальные особенности стоит учитывать в первую очередь?

Во-первых, родителям необходимо обратить внимание на физические особенности ребёнка. Во-вторых, крайне важно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний для занятия определёнными видами спорта. Помимо вопросов здоровья, стоит учитывать темперамент и характер малыша.

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Зачем подбирать вид спорта с учетом возраста ребёнка?

Каждый спорт имеет требования к минимальному возрасту для начала занятий. Правила утверждены федеральными стандартами с упором на особенности развития детей той или иной возрастной группы. При этом важно разделять любительский спорт и профессиональный. Рассмотрим подробнее, какие виды спорта подойдут детям разных лет: от рождения до подросткового периода.

Спорт от рождения до двух лет

Чем заниматься: гимнастика для грудничков, плавание.

Педиатры советуют родителям с самого рождения проводить гимнастику для грудничков, которая включает массаж и упражнения с детским фитболом. Кроме того, рекомендуется грудничковое плавание: оно стимулирует кровообращение, укрепляет сердечную мышцу и двигательный аппарат, а также оказывает профилактику сезонных простуд и инфекционных заболеваний.

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Спорт с трёх до пяти лет

Чем заниматься: танцы, фигурное катание, дзюдо, спортивная и художественная гимнастика, синхронное плавание.

В первые годы жизни физическая нагрузка должна помогать ребёнку познавать своё тело. Поэтому очень важно научиться им управлять и развить координацию движений.

Занятия танцами помогут гармонично укрепить мышцы и улучшить ориентацию в пространстве. Фигурное катание и гимнастика укрепят осанку и разовьют координацию. Кроме того, занимаясь этими видами спорта, ребёнок научится быть ответственным и целеустремленным.

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Спорт с шести до девяти лет

Чем заниматься: волейбол, футбол, хоккей, баскетбол, водное поло, теннис, шахматы, единоборства.

В этом возрасте ваше чадо становится более выносливым и лучше концентрируется в процессе тренировки. Поэтому самыми полезными в такой период станут командные виды спорта. Они помогут развить ловкость, быструю реакцию, скорость и силу. Помимо этого, спортивные игры с другими ребятами укрепляют командный дух и учат быть ответственным за свои поступки.

Шахматы же окажут положительное влияние на логическое мышление, умение выстраивать тактику и стратегию, улучшат память и отлично скажутся на успехах ребёнка в учебе.

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Спорт с десяти лет

Чем заниматься: велоспорт, фехтование, горнолыжный и конькобежный спорт, парусный спорт, тяжелая атлетика, стрельба из лука.

В этом возрасте занятия спортом нацелены уже не только на укрепление здоровья и развитие навыков, но и на результат — участие в крупных соревнованиях. А происходящие перестройки организма ребёнка — психологические, физиологические, антропометрические — помогают ему легче адаптироваться к нагрузкам.

Также с десяти лет можно начинать практиковать дисциплины, в которых задействован травмоопасный инвентарь: стрельба из лука или фехтование.

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Помните, что спорт в любом своем проявлении, будь то профессиональная деятельность или просто занятия физкультурой, очень полезен для здоровья. Поэтому, отдавая ребёнка в секцию, не стоит ставить первостепенной задачей борьбу за первые места и мировые титулы.