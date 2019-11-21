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Cпортсмены после завершения карьеры. Форман, Ягудин, Третьяк, Тактаров

Что делают спортсмены после завершения карьеры?
Александра Пономарёва
Игра окончена. Чем занимаются спортсмены после завершения карьеры
Актёрские способности Тактарова, политическая деятельность Третьяка и религиозные проповеди Формана.
Lifestyle / Город 0

В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда приходится расставаться с профессиональной карьерой и двигаться дальше. В прошлом эти люди могли быть успешными и именитыми атлетами, иметь чемпионские титулы. А в настоящем времени они становятся депутатами, пробуют себя в актёрской деятельности и даже надевают рясу священника. Рассказываем о том, чем сейчас занимаются бывшие профессиональные фигуристы, хоккеисты, бойцы и другие звёзды спорта.

Джордж Форман: из тяжеловесов в священники

Один самых знаменитых тяжеловесов прошлого после завершения профессиональной спортивной деятельности стал пастором одного из религиозных течений. Американец на протяжении десяти лет ездил по Штатам с проповедями и даже построил церковь в Хьюстоне. Однако ринг оказался для него более притягательным местом, чем кафедра церкви, и он вновь надел перчатки. В 1994 году Форман в возрасте 45 лет и 299 дней выиграл бой с Майклом Мурером и стал самым возрастным обладателем чемпионского пояса в истории бокса.

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Владислав Третьяк: вратарь и депутат

Легендарный спортсмен 15 лет защищал ворота ЦСКА и сборной СССР по хоккею. За это время он добился колоссальных успехов: стал трёхкратным Олимпийским чемпионом, а также десятикратным чемпионом мира в составе сборной.

После завершения профессиональной карьеры Третьяк не смог полностью оставить дело всей жизни. Он стал успешным тренером, президентом Федерации хоккея России, а также решил посвятить часть своего времени государственной и политической деятельности.

Гордон Рамзи: с футбольного поля на кухню

Сейчас британец больше известен как скандальный и гениальный шеф-повар, однако в молодости он подавал большие надежды в футболе. В 18 лет Рамзи даже приглашали в «Рейнджерс», но из-за травмы мениска он не смог продолжить профессиональную карьеру в спорте.

Сегодня Гордон мастерски крутит финты на кухне в многочисленных авторских шоу. В качестве призов за успехи он получает не кубки и медали, а мишленовские звезды: в копилке Рамзи уже 16 таких наград.

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Хулио Иглесиас: на страже ворот и испанской музыки

В юности Иглесиас был голкипером резервной команды мадридского «Реала» и за счёт упорной работы на тренировках и дисциплине претендовал на место в основе. Но ему так и не удалось воплотить спортивную мечту.В 19 лет Хулио попал в автокатастрофу, которая чуть не стала причиной его смерти. Иглесиас повредил спинной нерв и был парализован по пояс целых два года, но это не сломило его.

Стремление испанца стать знаменитым и успешным привели его на сцену. Именно благодаря музыке он смог преодолеть все трудности и обрести всемирную славу. Певец выпустил 80 альбомов на 14 языках и 300 млн дисков, которые были распроданы по всему миру.

Олег Тактаров: боец и актёр

Тактаров появился в MMA, когда этот вид спорта только набирал популярность. Тогда Олегу приходилось проводить за день по несколько боёв с представителями абсолютно разных школ. И никого не смущала разница соперников в весовых категориях.

После победы Тактарова на турнире UFC 6 в 1995 году ему начали предлагать эпизодические роли в кино. И, завершив спортивную карьеру, бывший боец решил исполнить свою детскую мечту — стать актером. В США он играл «плохих русских» или выходцев из СССР. Самые известные его роли были в фильмах «Офицер ранен», «Хищники» и «15 минут славы».

На сегодняшний день Олег Тактаров имеет достаточное количество работ на счету, и его фильмография только растёт.

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Алексей Ягудин: со льда на подмостки театра

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира и воспитанник Татьяны Тарасовой завершил спортивную карьеру из-за многочисленных травм.

Сегодня Ягудин ведёт телевизионные проекты, связанные с фигурных катанием: «Ледниковый период. Дети», «Тает лёд». Бывший спортсмен также успевает сниматься в кино и принимать участие в театральных постановках. Например, в 2008 году он сыграл Президента РФ в сатирическом спектакле «Каникулы президента» в театре Сатиры. Помимо этого, Алексей играет в антрепризном спектакле «Паника, или Мужчины на грани нервного срыва» по пьесе финского драматурга Мюллюахо.

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