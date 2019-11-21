Флекситарианство: «читерское» вегетарианство с мясным меню

Вариант для тех, кто давно хотел перейти на здоровое питание, но никак не мог отказаться от мяса.

Сегодня в мире существует множество разнообразных принципов питания на любой вкус. Среди них вот уже десятки лет лидирует вегатарианство — подход, подразумевающий полный отказ от мясных продуктов, включая птицу, рыбу и морепродукты. А более строгие варианты вегетарианской диеты исключают и молочные продукты. Но как быть тем, кто не представляет жизни без этих сытных белковых блюд? На помощь мясоедам пришло новое модное направление — флекситарианство.

Что такое флекситарианство?

Флекситарианство — это гибкое вегетарианство. Название направления образовано от слияния английских слов flexible, то есть гибкий, и vegetarian — вегетарианец. Суть подхода заключается в том, что флекситарианцам можно есть мясо, но не ежедневно, а по определённым поводам или по желанию. Таким образом, эта модель питания не призывает полностью отказываться от мяса, яиц, молока, рыбы, однако рекомендует ограничить их употребление.

Блогер и нутрициолог Марина Бессонова считает, флекситарианство — это самый оптимальный подход к питанию, который гораздо полезнее вегетарианства или мясоедения.

Марина: Флекситарианство — это преимущественно растительный рацион, допускающий нечастый приём плоти животных в пищу — отличный способ разнообразить своё меню, наиболее приемлемая и здоровая альтернатива стопроцентному веганству. И на сегодняшний день даже ВОЗ всё активнее говорит о том, что полный отказ от употребления животных продуктов в равной мере вредит здоровью, как и стопроцентное мясоедение.

Флекситарианство включает в себя потребление большого количества фруктов и овощей. Многие расценивают этот принцип питания как переходный этап из мясоедов в любителей растительной пищи. Кстати, гибкий рацион часто сравнивают с классическим постом христианской религии. Ведь флекситарианство предполагает питание в циклах, в которых человек чередует периоды с легкой растительной пищей и с употреблением мяса.

В России флекситарианство пока не особо распространено. А вот в США ещё в 2003-м американское диалектическое общество признало слово «флекситарианец» самым популярным словом года.

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Что едят флекситарианцы?

Красное мясо

Включать его в рацион допустимо 1-2 раза в неделю. В первую очередь, красное мясо является источником железа, витаминов группы В и необходимых аминокислот. Приверженцы гибкой диеты считают, что растительный белок не может полностью заменить животный, поэтому полностью от мяса не отказываются.

Всех любителей колбасы, сосисок и бургеров этот пункт расстроит, поскольку флекситарианство подразумевает под собой именно здоровый образ жизни. Так что эти деликатесы придётся заменить на продукты без консервантов и усилителей вкуса. Но это не значит, что ваш рацион на флекситарианстве станет менее привлекательным.

Рыба и морепродукты

Согласно идеологии флекситарианства, их можно есть в неограниченных количествах. Главное, чтобы питание в целом было сбалансированным и здоровым.

Молочные продукты

Флекситарианская диета предусматривает минимальное употребление молочных продуктов, но из коровьего молока. Лучше перейти на овечье или козье высшего качества, поскольку считается, что коровье содержит факторы роста, которые стимулируют секрецию инсулина.

Всех любителей колбасы, сосисок и бургеров этот список расстроит, поскольку флекситарианство подразумевает под собой именно здоровый образ жизни. Так что эти деликатесы придётся заменить на продукты без консервантов и усилителей вкуса. Но это не значит, что ваш рацион на флекситарианстве станет менее привлекательным.

Британский блогер Соми Игбене давно придерживается флекситарианства. Девушка регулярно делится в своём «инстаграме» фотографиями и рецептами блюд, которые она готовит. Все они сделаны исключительно из здоровых продуктов, но при этом способны соблазнить даже самого заядлого любителя вредных вкусностей. Только взгляните!

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Плюсы флекситарианства

Увеличение овощного рациона

Первым плюсом можно уверенно назвать разнообразие овощей в рационе. Помимо них, флекситарианство включает в себя фрукты и орехи, которыми мы часто пренебрегаем, успев удовлетворить потребности калорийными блюдами.

Неограниченный рацион по праздникам

По праздникам, действительно, можно всё. Да-да, вам не придётся отказываться от шашлыка или оливье на Новый год. Это большой плюс в психологическом плане, ведь часто диеты заканчиваются именно из-за срывов на нервной почве. Но главное в гибком питании — считать калории и следующие дни сделать разгрузочными.

Размеренное снижение веса

Ещё один приятный бонус – снижение веса в размеренном темпе без чувства вины за лишний съеденный кусочек. Но, скорее всего, первой уйдёт мышечная масса, а сам результат вряд ли сохранится надолго. К тому же отсутствие чётких рамок в меню может помешать тем, чья цель — избавиться от лишних килограммов максимально быстро. В любом случае флекситарианство — это здоровое питание, которое поможет вам быть в хорошей форме. Но исключительно ради похудения его выбирать не стоит.

Фото: istockphoto.com

Вклад в улучшение экологии

Флекситарианство помогает защищать окружающую среду. Снижение потребления красного мяса и молочных продуктов положительно влияет на экологию. Ведь при содержании животных даже на домашней ферме происходит выброс парниковых газов — углекислого газа и метана. Это сказывается на повышении температуры на планете.

Отсутствие недостатка белка

Это один из самых очевидных плюсов. Полезные свойства фермента будут задействованы организмом и помогут нарастить мышцы, сжечь жир и поддерживать крепкость костей. В то время как вегетарианцам приходится принимать биологические добавки или усиленно восполнять недостаток растительным белком, флекситарианцам такие меры не потребуются.

Общая польза для здоровья

Что касается непосредственно здоровья, то флекситарианство хорошо подходит для профилактики и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые сейчас являются основной причиной смертности (инсульт, инфаркт).

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Минусы флекситарианства

Несбалансированность рациона

На первый взгляд флекситарианство может показаться чуть ли не самым идеальным типом питания для здорового образа жизни. Однако настолько разнообразное меню, по мнению специалистов, может лишь навредить. Отсутствие регулярности употребления продуктов, чередование растительной и иногда мясной пищи приводит к тому, что питание получается несбалансированным и тяжёлым для организма.

Фото: istockphoto.com

Те же вегетарианцы чётко следят за восполнением белка в организме и каждый день употребляют растительный белок, а гибкая диета не всегда это предусматривает.

Стресс для организма

К тому же, такое чередование вегетарианства с мясными блюдами является стрессом для организма, что может перерасти в проблемы с весом, кожей и нервной системой.

Флекситарианство, как мы уже убедились, достаточно гибкое: в нём нет шаблонных рекомендаций по питанию. Поэтому и стопроцентный результат гарантировать вам никто не сможет. Кроме того, если вы хотите присоединиться к направлению, мы рекомендуем сначала проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать, сколько и какого именно белка не хватает лично вам.

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Что думают вегетарианцы про флекситарианство?

Вегетарианцы считают оскорбительным, когда флекситарианство относят к ответвлению их типа питания. И это понятно, ведь чаще всего люди перестают есть мясо по этическим или идеологическим причинам. Для них как минимум странно в один день отказываться от мяса, а в другой — есть сочный стейк. Примерно как утром болеть за «Барселону», а вечером — за «Реал». Тем не менее число поклонников новомодного питания растёт.



Флекситарианство — это некая золотая середина и хорошая тенденция здорового образа жизни. В России флекситарианство набирает популярность и, вероятно, в ближайшее время сможет заменить изнурительные диеты, которые без знания меры опасны для большинства людей. Но нельзя забывать, что питание — очень важный момент для каждого человека, поэтому мы советуем не гнаться исключительно за модой, а прислушиваться к своему организму и консультироваться со специалистами.