Встаём на лёд в самых красивых парках Москвы и отправляемся за яркими впечатлениями.

Время активного отдыха: где покататься на коньках в столице

Наступление холодов — вовсе не повод кутаться в плед и отсиживаться в отапливаемых помещениях. Наоборот, это самое лучшее время для того, чтобы потеплее одеться и провести время с друзьями на открытом воздухе. Каток будет отличным вариантом для тех, кто любит зимние виды спорта и активный отдых. Рассказываем, какие площадки в Москве открываются уже в эти выходные.

«Город Зимы» на ВДНХ

Станция метро: «ВДНХ».

Режим работы: со вторника по четверг — с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Перерыв — с 15:00 до 17:00. Понедельник — технический день.

Стоимость билета: от 350 рублей для взрослых и от 150 рублей для детей.

Прокат коньков: 250 рублей.

Фото: katok.vdnh.ru

22 ноября открылся самый большой каток в нашей стране — «Город Зимы» на ВДНХ. Площадь искусственного льда составляет примерно 20,5 тыс. кв.м. На нём есть даже специальная огороженная зона в 900 кв.м. для детей от трёх до восьми лет, которая располагается напротив павильона «Советская культура». А для романтичных натур и влюбленных пар оборудовали место под незатейливым названием «Аллея влюбленных», где вы сможете спокойно покататься со своей второй половинкой. Кроме того, на территории катка есть фуд-корт и ресторан.

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Каток City

Станция метро: «Улица 1905 года».

Режим работы: в будни — с 10:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 23:00.

Стоимость билета: 200 рублей в будние дни, 300 рублей — по выходным и праздникам.

Прокат коньков: 200 рублей.

Фото: Пресс-служба катка City

Если вы не любите большие открытые площадки, но с удовольствием проведёте время в уютном месте, то каток City — отличный вариант. Он расположен рядом со входом в парк «Красная Пресня». На льду под впечатляющим неоновым освещением открывается хороший вид на башни Москвы-Сити.

Каток состоит из двух арен: с естественным льдом площадью 600 кв.м. и с искусственным — 900 кв.м. Кроме того, там вы сможете в любое время перекусить в кафе или на фуд-корте и послушать приятную музыку.

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«Восход» в Парке Горького

Станции метро: «Октябрьская» и «Парк культуры».

Режим работы: со вторника по четверг — с 17:00 до 23:00, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — с 17:00 до 00:00.

Стоимость билета: от 400 до 800 рублей в зависимости от времени и дня недели.

Прокат коньков: от 600 рублей (стоимость билета включена).

Фото: park-gorkogo.com

Каток «Восход» в Парке Горького уже зовёт к себе москвичей и гостей столицы. В этом году главной темой оформления стал космос. Так что смело отправляйтесь туда, чтобы полюбоваться открытым звёздным небом. И самое главное — лёд наконец-то стал больше: теперь его площадь составляет почти 20 тыс. кв.м. На катке работают 23 точки общественного питания, так что не бойтесь проголодаться.

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«Лёд» в парке «Сокольники»

Станция метро: «Сокольники»

Режим работы: ежедневно с 10: 00 до полуночи

Стоимость билета: 300 рублей в будние дни и 400 рублей в выходные и праздничные дни.

Прокат коньков: включён в стоимость билета вместе с камерой хранения.

Фото: park.sokolniki.com

23 ноября в парке «Сокольники» открылся каток «Лёд», расположенный на Фестивальной площади. Это один из самых оснащённых зимних объектов столицы. Площадь льда составляет более 5 тыс. кв.м., так что места хватит всем любителям активного отдыха! Церемония открытия стала отправной точкой в яркий зимний фестиваль «Страны мира». В этом году его представляет Китай.

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Сад «Эрмитаж»

Станции метро: «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская».

Режим работы: в понедельник — с 14:00 до 23:00, в будни — с 12:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00.

Стоимость билета: от 250 рублей.

Прокат коньков: 200 рублей в первый час, каждый последующий час — 100 рублей.

Фото: mosgorsad.ru

В теневой части сада «Эрмитаж» 23 ноября открылся каток с искусственным льдом. Это небольшое, уютное и камерное место площадью 900 кв.м. Организаторы обещают, что каток будет работать всю зиму: в любую погоду, даже в период оттепелей. В вечернее время лёд в «Эрмитаже» особенно привлекателен, ведь он наполняется романтической атмосферой при свете зажжённых огней.

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