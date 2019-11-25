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Как cейчас выглядит мальчик-качок? Фото до и после

Как изменился Ричард Сандрак спустя 16 лет?
Арина Забгаева
«Маленький Геркулес». Что стало со знаменитым мальчиком-культуристом за 16 лет?
В детстве Ричард Сандрак сидел на диете из белой фасоли, выполнял 600 отжиманий в день, а в его доме не было ни одной игрушки.
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В начале 2000-х мало кто в США не слышал о «маленьком Геркулесе» – удивительном мальчике-культуристе. Уже в шесть лет Ричард Сандрак поражал зрителей своей спортивной формой, а к восьми годам он активно участвовал во всех популярных американских бодибилдинг-шоу и стал настоящей знаменитостью. Про Сандрака писали в журналах, звали на телевидение и в кино, а на его выступления приходили тысячи человек. Рассказываем, как Ричарду удалось прийти к такой форме и чего ему это стоило.

Как тренировался самый сильный мальчик в мире?

Ричард Сандрак родился в 1992 году на Украине, а когда ему исполнилось два года, эмигрировал в США вместе с родителями — Павлом и Леной. Для Ричарда путь «маленького Геркулеса» начался ещё в детстве. Ему не было года, когда мать стала выполнять с ним упражнения на растяжку. А как только мальчик научился ходить, за него всерьёз взялся отец.

Родители Ричарда и сами имели непосредственное отношение к спорту. Павел Сандрак — чемпион мира по боевым искусствам, а Лена профессионально занималась аэробикой. Как они рассказали в одном интервью, заставлять Ричарда тренироваться не приходилось. Он смотрел, как занимаются родители, и хотел делать то же самое – быть таким, как они.

Маленькому Ричарду довольно легко давались нагрузки, а результаты были удивительными для его возраста. Отец не мог не обратить на это внимание и начал подходить к тренировкам мальчика со всей серьёзностью. К растяжке и простым упражнениям с весом добавились боевые искусства, в которых Сандрак тоже преуспел. Павел понимал, что сын может добиться больших успехов. Но в тихой и провинциальной Пенсильвании не было особых перспектив.

В 1997 году всё семейство Сандрак переехало в город на голливудских холмах – Лос-Анджелес. Там Павел познакомился с Фрэнком Джардиной, владельцем популярного в то время фитнес-клуба Gold’s Gym. Джардина работал персональным тренером у знаменитостей, а его жена Шерри, в прошлом американская «мисс Фитнес», помогала ему с залом. Впечатлённые достижениями Ричарда, они согласились его тренировать. Однако последнее слово – и в тренажёрном зале, и за его пределами – всё равно оставалось за Павлом.

Сандрак занимался ежедневно по несколько часов. Его тренировочный минимум в разы превосходил программу взрослого: 600 отжиманий, 600 повторений упражнения на пресс и 300 приседаний. И это не считая интенсивных занятий боевыми искусствами и специальной растяжки. Результат был налицо, а точнее – на тело. В шесть лет Ричард выглядел, мягко говоря, впечатляюще и был очень силён для своих лет. Мальчик мог жать от груди примерно 82 килограмма, что превышало его вес больше, чем в два раза. К восьми годам он осиливал уже около 95 килограммов.

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«Маленький Геркулес» в Голливуде

Юный культурист начал выступать на соревнованиях и получил прозвище «маленький Геркулес». Он участвовал в наиболее популярных на тот момент американских бодибилдинг-шоу: «Мистер Олимпия», «Ночь чемпионов», «Мистер США», «Изумрудный кубок», «Арнольд Классик». Слава о нём разлетелась по всей стране: Ричард появлялся на обложках журналов, его приглашали на телешоу. Он даже успел съездить в тур по США. Людям было сложно поверить, что в юном возрасте мальчик добился столь высоких результатов, и все хотели увидеть это чудо своими глазами. К 1999 году Сандрак выступал на крупнейших сценах по всей стране: от Лас-Вегаса до Нью-Йорка.

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Ричарда полностью поглотил фитнес-мир и шоу-бизнес. Чтобы всё успевать, ему приходилось жить по строгому расписанию: пауэрлифтинг, тренировки, позинг, танцы и хореография, а в свободное время – домашнее обучение. Жизнь «маленького Геркулеса» была расписана по минутам.

Пика популярности Сандрак достиг в 2001 году, когда на бодибилдинг-шоу «Арнольд Классик» встретился с кумиром – Арнольдом Шварценеггером. Звезда боевиков был поражён достижениями Ричарда, а сам мальчик понял, что по крайней мере одна его мечта сбылась.

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Критика в адрес Ричарда Сандрака и его семьи

Казалось, что маленькому культуристу и всей его семье неизменно сопутствует удача, однако не всё было так гладко. Конечно, многие восхищались его успехами, но были и те, кто критиковал родителей за строгое воспитание, без которого достичь таких результатов вряд ли бы получилось. Сандрака обвиняли в использовании допинга. Якобы мальчик не смог бы поддерживать рельефную форму только с помощью тренировок и питания. Чтобы опровергнуть слухи, Павел заставил сына пройти три разных тестирования.

Позже Фрэнк Джардина, тренер Ричарда, рассказывал, что Павел был очень строг и требователен не только по отношению к сыну, но и к другим членам семьи. Он полностью контролировал жизнь мальчика и растил его в практически спартанских условиях. Джардина говорил, что не видел ни одной игрушки в доме Сандраков, а со сверстниками Ричард почти не общался — друзей у него не было. Он только и делал, что усиленно тренировался.

Неизвестно, какой именно системы питания придерживался Ричард, но о строгости его диеты ходило много слухов. Например, что ему нельзя было есть почти ничего, кроме белой фасоли. Или что он никогда не пробовал сладости или фаст-фуд, а отец заставлял его смотреть, как сам ест вредную пищу.

Конец карьеры: «маленький Геркулес» ушёл из бодибилдинга

В какой-то момент Павел полностью положился на заработок сына. А когда тот неожиданно перестал приносить доход, Сандрак-старший начал злоупотреблять алкоголем. Отец Ричарда становился всё более агрессивным, срывался на жену, а позже поднял на неё руку. В апреле 2003 года Павел совсем не мог себя контролировать: он избил Лену, сломав ей нос и запястье. Ричард успел оценить тяжесть ситуации и незаметно вызвал полицию. Отца осудили и посадили в тюрьму, а «маленький Геркулес» наконец смог зажить как обычный ребёнок.

Некоторое время Ричард продолжал тренироваться и даже начал сниматься в кино. В 2005 году вышел документальный фильм о нём – «Самый сильный мальчик в мире», а в 2009-м Сандрак сыграл в «Маленьком Геркулесе 3D». Хотя большим успехом назвать кинодебют Ричарда нельзя, ему удалось поработать на одной площадке с настоящими голливудскими звёздами и легендами рестлинга — Халком Хоганом и Полом Уайтом. Мальчик поучаствовал ещё в паре проектов, а потом неожиданно исчез.

Фото: Frazer Harrison/Getty Images
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Как Ричард Сандрак выглядит сейчас?

В 2015 году Ричард дал интервью одному из американских телеканалов, в котором рассказал, чем занимался в последнее время. Узнать в мужчине на экране знаменитого мальчика-культуриста было сложно: никаких поразительных рельефов или мускулов. Зрители увидели обычного 23-летнего парня, который лишь изредка посещает спортзал.

В передаче Сандрак прогуливался по пляжу без футболки и рассказывал, из чего состоят его дни сейчас. От усиленных тренировок с железом он отказался. Вероятно, в детстве натренировался на жизнь вперёд. А вся фитнес-рутина свелась к редким занятиям на турнике, кардио-упражнениям и катанию на скейтборде.

Хотя в кино Ричард больше не снимается, он не отказался от детской мечты. Только теперь он актёр живого действия в парке развлечений Universal Studios в Голливуде. Должность Сандрака больше похожа на работу каскадёра: во время представлений он катается на водных лыжах, спрыгивает со зданий, а иногда даже поджигает себя.

Вряд ли можно сравнить жизнь аниматора с настоящей популярностью в мире бодибилдинга, но Сандрак не жалуется. Кажется, насыщенное детство в роли «маленького Геркулеса» дало Ричарду все возможные впечатления от славы и звёздной жизни. Он сам решил отказаться от всего этого и только теперь, по его словам, стал по-настоящему счастливым.

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