Холод — не помеха. На какие события стоит попасть в декабре?

Первый зимний месяц подступает всё ближе. Но мы советуем не прекращать двигаться в привычном активном темпе. Если вам хочется провести последний месяц этого года весело и с пользой, выбирайте подходящее мероприятие с помощью традиционной подборки «Чемпионата». Вас ждут масштабный танцевальный проект, фестиваль следж-хоккея, жёсткие беговые тренировки и даже международный чемпионат по киберспорту.

Танцевальный проект Only Top от Red Bull

Когда? 29 ноября — 1 декабря

Где? Владивосток

В этом году в рамках проекта от Red Bull Only Top в городе Владивосток соберутся топовые танцоры из таких стран, как Россия, США, Нидерланды, Бельгия, Япония, Корея и Гонконг. Их будет оценивать компетентное жюри с мировым именем: Green Teck, Chaekit, LYNN, Jimmy Weeden, Marthe Vangeel, ALEX Alex the Cage и Андрей Бойко. Также профессиональное мнение выскажут приглашённые участники из Японии: Maika, Hayato и Atsuki. У участников Only Top будет шанс попасть на мастер-классы звёзд танцевального мира. Поэтому если хотите окунуться в атмосферу уличных стилей из фильма «Шаг вперёд», смело присоединяйтесь к событию.

Вход свободный. Расписание баттлов можно узнать здесь.

Подробнее.

ФОНБЕТ Фестиваль детской следж-хоккейной лиги

Когда? 30 ноября — 4 декабря

Где? Олимпийский парк, Сочи

Фото: Пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги

Грядущий фестиваль станет главным спортивным событием года для многих детей, их родителей и друзей. У них будет возможность получить больше игровой практики и встретиться с единомышленниками из разных уголков страны. На льду в олимпийском городе встретятся 16 следж-хоккейных команд из 14 регионов России: от Красноярска до Санкт-Петербурга. Игры турнира будут проводиться на аренах «Юг-Спорт» — все они адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо матчей организаторы разработали развлекательную программу, которая включает настольный хоккей, виртуальную реальность, аквагрим, фотовыставку, мастер-классы, йогу и танцы.

Вход свободный.

Подробнее.

Фестиваль «Дворовые игры: спорт и музыка»

Когда? 1 декабря

Где? Бизнес-центр «Фактория», Москва

Фото: istockphoto.com

В первый день декабря бизнес-квартал «Фактория» ждёт всех желающих на открытие катка. В этот день зрители смогут присоединиться к празднику — фестивалю «Дворовые игры: спорт и музыка». Мероприятие посвящено здоровому образу жизни. Посетителей ждут выступления музыкальных групп «Ангел» и «Youjnee», различные лекции о ЗОЖ и мастер-классы, связанные со спортивной тематикой. Главное не забудьте захватить с собой коньки и опробовать новый лёд!

Посмотреть план мероприятия и зарегистрироваться можно здесь.

Тренировка Die Hard Running

Когда? 1 декабря

Где? Adidas RUNBASE Luzhniki, Москва

Если вы до сих пор не хотите переходить с холодного асфальта на беговую дорожку, то уличные тренировки с незатейливым названием Die Hard Runing от Adidas станут отличным вариантом. Следующее занятие пройдёт уже 1 декабря, начало — в 8:30 утра. Будьте готовы испытать силы на трассе длиной более чем в 30 км.

Необходима платная предварительная запись.

X-WATERS DUBAI SWIM 2019

Когда? 6 декабря

Где? Dubai Design District Block Park, Дубай, ОАЭ

Дистанции: 10 км / 5 км / 2 км / 1 км / детские старты / зачёт для Элиты

6 декабря в самом сердце Дубае стартует грандиозный финальный заплыв масштабной серии X-WATERS. Участники будут преодолевать круговые дистанции в акватории с видом на Даунтаун и башню Халифа. На этот раз проект несколько изменился: появилась новая категория Элита и назначен серьёзный призовой фонд. Принимая участие, вы бросаете вызов самому себе. Тем, кто готов это сделать, советуем поспешить: количество свободных слотов ограничено.

А для любителей подготовиться к старту заранее открылась регистрация на заплыв X-Waters Volga, который пройдёт в Нижнем Новгороде 25-26 июля 2020 года.

Подробнее.

XI Зимний марафон в Терлецком парке

Когда? 8 декабря

Где? Терлецкий парк, Москва

Дистанции: 50 км / 42,2 км / 21,1 км / 12 км / 4 км

Фото: istockphoto.com

Уже скоро те, кто не боится бегать в мороз, выйдут старт XI Зимнего марафона в Терлецком парке. Ведь бег всегда поднимает настроение, особенно в такую погоду! Каждый участник сможет выбрать километраж по своим силам: от незначительных 4 км до, казалось бы, непосильных 50 км. Спортсмены стартуют ясным зимним днём, пробегут дистанцию по живописной местности и получат памятную медаль финишёра.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

Подробнее.

Международный киберспортивный турнир EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive

Когда? 17-22 декабря

Где? «Крокус Экспо», Москва

В Москве с 17 по 22 декабря состоится главный в России киберспортивный турнир EPICENTER. Групповая стадия пройдёт с 17 по 19 декабря, а финал — с 21 по 22 декабря в выставочном центре «Крокус Экспо». На чемпионате по Counter-Strike вы сможете поболеть за уже ставший родным СНГ коллектив NAVI или за любую другую команду. За призовой фонд в $ 500 тыс. также поборется сильный казахстанский коллектив AVANGAR.

Необходимо приобрести билет.