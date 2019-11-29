Фанатам НБА. Это больше, чем форма на поле — это стиль

Команды HБА уже давно вышли за рамки баскетбольных площадок. Сегодня они соревнуются не только в турнирной сетке одного из престижнейших соревнований, но и масштабируют свой клубный бренд, заставляя фанатов по всему миру выстраиваться в очереди перед спортивными магазинами и покупать прошлогодние капсульные коллекции на аукционах.

В нашей подборке мы собрали пять самых дорогих команд в истории американского баскетбола по версии Forbes и рассказали вам об их преданных фанатах и официальных магазинах, где можно купить продукцию с символикой клубов.

«Нью-Йорк Никс»

Дата основания: 1946 год

Чемпионские сезоны‎: ‎‎1970‎, 1973

Стоимость: $ 4 млрд

Владелец: Madison Square Garden (MSG)

Цвет: оранжево-синий

Любовь жителей «Большого яблока» к «Никсам» не знает времени и границ. Из знаменитостей на трибунах были замечены актёры Спайк Ли и Бен Стиллер. Но одним из самых преданных фанатов Knickerbockers по-праву считается режиссёр Вуди Аллен.



Лимитированные коллекции мерча «Никсов» в Росси можно найти на официальном сайте магазина nike.ru, а за классической фанатской кепкой, как у Вуди Аллена, придётся отправиться прямиком на стадион или оформить заказ в официальном магазине HБА.

Фото: «Чемпионат»

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Дата основания: 1947 год

Чемпионские сезоны‎: ‎‎1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010

Стоимость: $ 3,7 млрд

Владельцы: семейный траст Джерри Басса, Филипп Аншутц

Цвет: фиолетово-жёлтый

По количеству звёздных фанатов с «Никс» может конкурировать разве что «Лос-Анджелес Лейкерс». Глобально на то есть две весомые причины: 16-кратное чемпионство команды и близость голливудских холмов. Но несмотря ни на что, одним из самых преданных селебрити на трибунах «Лейкерс» вот уже больше 20 лет остаётся актёр Джек Николсон, уроженец Нью-Йорка… такая вот ирония.

Купить стильный фиолетово-жёлтый мерч клуба в России можно на официальном сайте nike.ru, а игровую форму можно посмотреть здесь.

Фото: «Чемпионат»

«Голден Стейт Уорриорз»

Дата основания: 1946 год

Чемпионские сезоны‎: ‎‎1956, 1975, 2015, 2017, 2018

Стоимость: $ 3,5 млрд

Владельцы: Джо Джейкоб, Питер Губер

Цвет: сине-жёлтый

Команде «Голден Стейт Уорриорз» повезло, потому что, рассказывая о своих болельщиках, им совсем не обязательно выпячивать перед собой имена селебрити. Всё потому что их фаны постоянно вытворяют что-нибудь необычное. Например, не так давно один из преданных болельщиков «Уорриорз» Ним Шерп поднялся на вершину Эвереста. После чего достал майку любимого игрока и растянул её для фото на самом высоком пике нашей планеты.

Выбрать футболку, толстовку или тёплые носки для покорения личных Эверестов можно на сайте nike.ru и в онлайн-магазине.

Фото: «Чемпионат»

«Чикаго Буллз»

Дата основания: 1966 год

Чемпионские сезоны‎: ‎‎1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998

Стоимость: $ 2,9 млрд

Владелец: Джерри Рейнсдорф

Цвет: красно-чёрный

Фанат №1 для «быков» — сам Барак Обама. В одном из своих интервью 44-й президент США признался, что не пропускает ни одной трансляции с участием любимой команды и с удовольствием выбирается на площадку, если есть возможность посмотреть вживую. Главная причина в том, что до своего восьмилетнего президентства он был сенатором от штата Иллионойс и много времени проводил в Чикаго.

Купить коллекционный рождественский свитер с логотипом «быков» можно уже сейчас на официальном сайте НБА, другой фанатский мерч ищите на сайте nike.ru.

Фото: «Чемпионат»

«Бостон Селтикс»

Дата основания: 1946 год

Чемпионские сезоны‎: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008

Стоимость: $2,8 млн

Владельцы: Вик Гроусбек, Стив Пальюка, Роберт Эпштейн, Ирвинг Гроусбек

Цвет: бело-зелёный

Телеведущая Мария Менунос не просто так попала в наш список. И дело даже не в её природной красоте. На одной из игр Менунос так громко и импульсивно поддерживала «Селтикс»: что на финальном матче с «Лейкерс» сам Джек Николсон попросил выставить девушку из зала.

Игровые формы команды можно посмотреть здесь, модные толстовки с клевером поискать на сайте nike.ru, а за эксклюзивными релизами и чудесным рождественским свитером отправиться на сайт НБА.

Фото: «Чемпионат»

Эксклюзив. Лимитированные коллекции и самые трендовые колаборации NBA

Коллекция Timberland NBA. Свежий взгляд на привычный силуэт

Сотрудничество НБА и Timberland обретает новый виток в лимитированной коллекции обуви

NBA x Timberland Collection. Каждая модель ботинок отражает гордость за баскетбольный клуб,

болельщиком которого является её обладатель. Фирменные цвета знаменитых команд,

уникальные детали в виде легендарных логотипов и, конечно, любимые ботинки Timberland

отражают пылкий темперамент и стремление заявить о себе, подобно игрокам из Национальной

баскетбольной ассоциации.

Фото: «Чемпионат»

В коллекции представлены пять моделей, ключевая из которых — черный ботинок EAST VS.

WEST с логотипами команд восточной и западной конференций национальной баскетбольной

ассоциации. Легендарный шестидюймовый ботинок приобретает в новом сезоне отличную

интерпретацию, посвященную сотрудничеству с НБА.

Фото: «Чемпионат»

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Converse Chuck Taylor. С них началась мода в НБА

Баскетбольные Converse All Star появились в 1917-м. Через три десятилетия, когда шёл первый сезон НБА, каждый профессиональный игрок носил эти кеды. Чемпион НБА Джулиус «Доктор Джей» Ирвинг, вошедший в список 50-ти лучших игроков за 50 лет в 1996-м, вспоминает своё детство: «Первый раз, когда я увидел баскетбол по телевизору, мои любимые игроки носили Chuck Taylor. Это была обувь, которую я хотел получить». Джулиус не только стал легендарным игроком, но и участвовал в рекламных кампаниях Converse в 70-х.

В коллекции 2017 года появилась масса незаменимых для фанатов моделей. Среди них — шесть вариаций Chuck Taylor с символиками «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс». Сейчас её можно найти только у «перекупов» на Avito и Amazon.

Фото: «Чемпионат»

Но перезагрузка классической модели Chuck Taylor происходит год от года и радует поклонников бренда новыми прочтениями. Актуальный релиз в олдскульном стиле можно найти на сайте.

Фото: «Чемпионат»

Nike Air Force 1. Революционная модель в истории баскетбола

Nike Air Force 1 — низкие баскетбольные кроссовки для мужчин, впервые представленные в 1982 году и навсегда вписавшие свое имя в историю спортивной обуви. Именно Air Force 1 стали первыми баскетбольными кроссовками Nike в производстве которых была использована воздушная подушка Air.

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