Фанатам НБА. Это больше, чем форма на поле — это стиль

Команды HБА уже давно вышли за рамки баскетбольных площадок. Сегодня они соревнуются не только в турнирной сетке одного из престижнейших соревнований, но и масштабируют свой клубный бренд, заставляя фанатов по всему миру выстраиваться в очереди перед спортивными магазинами и покупать прошлогодние капсульные коллекции на аукционах.
В нашей подборке мы собрали пять самых дорогих команд в истории американского баскетбола по версии Forbes и рассказали вам об их преданных фанатах и официальных магазинах, где можно купить продукцию с символикой клубов.
«Нью-Йорк Никс»
Дата основания: 1946 год
Чемпионские сезоны: 1970, 1973
Стоимость: $ 4 млрд
Владелец: Madison Square Garden (MSG)
Цвет: оранжево-синий
Любовь жителей «Большого яблока» к «Никсам» не знает времени и границ. Из знаменитостей на трибунах были замечены актёры Спайк Ли и Бен Стиллер. Но одним из самых преданных фанатов Knickerbockers по-праву считается режиссёр Вуди Аллен.
Лимитированные коллекции мерча «Никсов» в Росси можно найти на официальном сайте магазина nike.ru, а за классической фанатской кепкой, как у Вуди Аллена, придётся отправиться прямиком на стадион или оформить заказ в официальном магазине HБА.
Фото: «Чемпионат»
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Дата основания: 1947 год
Чемпионские сезоны: 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010
Стоимость: $ 3,7 млрд
Владельцы: семейный траст Джерри Басса, Филипп Аншутц
Цвет: фиолетово-жёлтый
По количеству звёздных фанатов с «Никс» может конкурировать разве что «Лос-Анджелес Лейкерс». Глобально на то есть две весомые причины: 16-кратное чемпионство команды и близость голливудских холмов. Но несмотря ни на что, одним из самых преданных селебрити на трибунах «Лейкерс» вот уже больше 20 лет остаётся актёр Джек Николсон, уроженец Нью-Йорка… такая вот ирония.
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Фото: «Чемпионат»
«Голден Стейт Уорриорз»
Дата основания: 1946 год
Чемпионские сезоны: 1956, 1975, 2015, 2017, 2018
Стоимость: $ 3,5 млрд
Владельцы: Джо Джейкоб, Питер Губер
Цвет: сине-жёлтый
Команде «Голден Стейт Уорриорз» повезло, потому что, рассказывая о своих болельщиках, им совсем не обязательно выпячивать перед собой имена селебрити. Всё потому что их фаны постоянно вытворяют что-нибудь необычное. Например, не так давно один из преданных болельщиков «Уорриорз» Ним Шерп поднялся на вершину Эвереста. После чего достал майку любимого игрока и растянул её для фото на самом высоком пике нашей планеты.
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Фото: «Чемпионат»
«Чикаго Буллз»
Дата основания: 1966 год
Чемпионские сезоны: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
Стоимость: $ 2,9 млрд
Владелец: Джерри Рейнсдорф
Цвет: красно-чёрный
Фанат №1 для «быков» — сам Барак Обама. В одном из своих интервью 44-й президент США признался, что не пропускает ни одной трансляции с участием любимой команды и с удовольствием выбирается на площадку, если есть возможность посмотреть вживую. Главная причина в том, что до своего восьмилетнего президентства он был сенатором от штата Иллионойс и много времени проводил в Чикаго.
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Фото: «Чемпионат»
«Бостон Селтикс»
Дата основания: 1946 год
Чемпионские сезоны: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008
Стоимость: $2,8 млн
Владельцы: Вик Гроусбек, Стив Пальюка, Роберт Эпштейн, Ирвинг Гроусбек
Цвет: бело-зелёный
Телеведущая Мария Менунос не просто так попала в наш список. И дело даже не в её природной красоте. На одной из игр Менунос так громко и импульсивно поддерживала «Селтикс»: что на финальном матче с «Лейкерс» сам Джек Николсон попросил выставить девушку из зала.
Игровые формы команды можно посмотреть здесь, модные толстовки с клевером поискать на сайте nike.ru, а за эксклюзивными релизами и чудесным рождественским свитером отправиться на сайт НБА.
Фото: «Чемпионат»
Эксклюзив. Лимитированные коллекции и самые трендовые колаборации NBA
- Коллекция Timberland NBA. Свежий взгляд на привычный силуэт
Сотрудничество НБА и Timberland обретает новый виток в лимитированной коллекции обуви
NBA x Timberland Collection. Каждая модель ботинок отражает гордость за баскетбольный клуб,
болельщиком которого является её обладатель. Фирменные цвета знаменитых команд,
уникальные детали в виде легендарных логотипов и, конечно, любимые ботинки Timberland
отражают пылкий темперамент и стремление заявить о себе, подобно игрокам из Национальной
баскетбольной ассоциации.
Фото: «Чемпионат»
В коллекции представлены пять моделей, ключевая из которых — черный ботинок EAST VS.
WEST с логотипами команд восточной и западной конференций национальной баскетбольной
ассоциации. Легендарный шестидюймовый ботинок приобретает в новом сезоне отличную
интерпретацию, посвященную сотрудничеству с НБА.
Фото: «Чемпионат»
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Баскетбольные Converse All Star появились в 1917-м. Через три десятилетия, когда шёл первый сезон НБА, каждый профессиональный игрок носил эти кеды. Чемпион НБА Джулиус «Доктор Джей» Ирвинг, вошедший в список 50-ти лучших игроков за 50 лет в 1996-м, вспоминает своё детство: «Первый раз, когда я увидел баскетбол по телевизору, мои любимые игроки носили Chuck Taylor. Это была обувь, которую я хотел получить». Джулиус не только стал легендарным игроком, но и участвовал в рекламных кампаниях Converse в 70-х.
В коллекции 2017 года появилась масса незаменимых для фанатов моделей. Среди них — шесть вариаций Chuck Taylor с символиками «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс». Сейчас её можно найти только у «перекупов» на Avito и Amazon.
Фото: «Чемпионат»
Но перезагрузка классической модели Chuck Taylor происходит год от года и радует поклонников бренда новыми прочтениями. Актуальный релиз в олдскульном стиле можно найти на сайте.
Фото: «Чемпионат»
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Фото: «Чемпионат»