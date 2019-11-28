ЗОЖ и спорт в «Инстаграме». 10 аккаунтов, на которые стоит подписаться

В них вы найдёте тренировочные планы на любой вкус, рецепты полезных блюд и стопроцентную мотивацию.

От количества бесполезной информации в интернете порой можно сойти с ума. Но в таком глобальном и гибком ресурсе есть и те вещи, которые действительно заслуживают нашего внимания. Например, формат блогов в «Инстаграме» уже давно обрёл популярность — и не зря. Ведь с помощью личных страниц эксперты из разных областей и даже целые сообщества могут делиться знаниями, новостями и опытом. Рассказываем, на какие аккаунты в сети стоит подписаться, если вы ведёте здоровый образ жизни, любите спорт и ищете мотивацию.

Nike Run Club

Как найти: @nikerunning

Официальный аккаунт бегового сообщества Nike — это история не только про тренировки. Здесь вы сможете отслеживать релизы новых моделей кроссовок с их подробным описанием, находить мотивацию в видео-роликах с участием успешных атлетов и узнавать новости из мира бега. Поверьте, если Элиуд Кипчоге ещё раз побъёт мировой рекорд, то с Nike Run Club известие не пройдёт мимо вас.

Base Body Babes

Как найти: @basebodybabes

Фелиция и Диана — обворожительные любительницы фитнеса из Австралии. Они сбивают с ног не только эффектной внешностью, но и интенсивностью персональных тренировок. В режиме онлайн девушки рассказывают об упражнениях с весом, дают советы по технике выполнения и регулярно делятся рецептами полезных блюд. А тем, кому не хватает веры в свои силы и правильного настроя, Base Body Babes помогут найти их с помощью воодушевляющих размышлений под фото.

Mindbodygreen

Как найти: @mindbodygreen

Не стоит забывать, что огромная доля прогресса в любом начинании зависит от знаний. Как заявляют создатели аккаунта, они стараются соединить в своей работе душу и науку. В публикациях Mindbodygreen говорят крайне простым языком о важных и интересных вещах. Например, о том, из чего веганы получают белок или как повысить содержание питательных веществ в рационе. Но главная отличительная черта страницы — иллюстрации в пастельных тонах, которые делают информацию понятнее, а её чтение — приятнее.

Элиуд Кипчоге. Почему он легенда, даже если его рекорд не засчитают? Первый человек в истории, который пробежал марафон меньше, чем за два часа.

Мотивация через «Инстаграм». На кого подписаться в Сети? В нашей подборке мы собрали топ-5 аккаунтов людей, которые будут мотивировать вас изо дня в день. Подписывайтесь и вдохновляйся!

Кевин Карри

Как найти: @fitmencook

Этот улыбчивый повар научит вас питаться здоровыми, но оттого не менее вкусными продуктами. Его блюда покажутся аппетитными даже самым преданным любителям фастфуда. Обычно Кевин делится рецептами прямо в процессе приготовления. Он публикует их в коротких видео-роликах IGTV и, конечно же, не забывает приправить еду порцией шуток!

Adidas Runners

Как найти: @adidasrunners

Это масштабное коммьюнити объединяет любителей бега со всего мира. В официальном аккаунте Adidas Runners в «Инстаграме» вы сможете следить за всей актуальной информацией о жизни сообщества и беговых событиях. Не так давно создатели станицы запустили регулярную рубрику Holistic Monday, которая выходит по понедельникам. В каждом эпизоде эксперты в области спорта и здорового образа жизни рассказывают о таких вещах, как питание до и после тренировки, работа с травмами, правильное положение осанки во время бега, растяжка и многое другое.

Энди Спир

Как найти: @andyspeer

Энди — человек, который не зацикливается на одном виде тренировок. В его аккаунте вы найдёте и силовые упражнения с весом для спортивного зала, и программу тренировок без оборудования, и советы на тему бега. Кроме того, Спир регулярно делится собственным расписанием физических нагрузок. Это поможет тем, кто сомневается, в какое время дня лучше всего заниматься и сколько времени уделять упражнениям.

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FT Trainings

Как найти: @fttrainings

Создатели страницы FT Trainings собрали большую библиотеку футбольных тренировок. Ребята публикуют их в формате видео и оттачивают упражнения на точный пас, реакцию и дрибблинг. А в актуальных историях аккаунта каждый желающий сможет пройти тест на футбольный IQ, найти рекомендованную литературу по теме или мотивирующую цитату дня от игрока с мировым именем.

Альбина Комиссарова

Как найти: @doctor_komissarova

Альбина с уверенностью говорит, что она самый стройный диетолог-эндокринолог в «Инстаграме». И, вероятно, заслуженно! Врач ведёт здоровый образ жизни, доступно рассказывает подписчикам о пользе фруктов, бесполезных медицинских анализах и мерах при повышенном инсулине. К слову, с профессиональной помощью девушки уже похудели многие её подписчики. Альбина выкладывает их результаты в формате «до и после».

Стефани Уильямс

Как найти: @stef_fit

Стефани любит проводить время в спортивном зале и делиться опытом со своей аудиторией, которая насчитывает уже больше миллиона людей. Девушка предпочитает заниматься с весом (гантелями, гирями, штангой), в кроссовере, с использованием полусферы, фитбола и TRX. На странице Уильямс опубликованы десятки тренировок, прорабатывающие как всё тело, так и отдельные группы мышц.

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«Чемпионат»

Как найти: @championat_com

Не будем скромничать, именно за этим аккаунтом остаётся последнее слово в спорте. Подписывайся на «Чемпионат» в социальных сетях и всегда будь в курсе актуальных событий спортивного мира. А живые, захватывающие и даже иногда забавные фото и видео не заставят себя ждать!