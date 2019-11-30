Беру с собой. Где купить стильные и практичные термокружки

В топе трендов этого года уверенно расположилась забота об экологии. Люди стали осознанно подходить к сортировке мусора, покупке вещей из биоразлагаемых материалов и их повторному использованию. Под главный прицел борцов за чистоту планеты попал пластик. Мало кто знает, что этот материал сейчас используется практически везде: даже в «бумажных» стаканах для кофе с собой. На самом деле, внутри они покрыты полиэтиленом, а их крышки могут содержать канцерогенные вещества, которые попадают в напиток при нагреве.
Чтобы позаботиться об экологии и, конечно же, собственном здоровье и комфорте, можно просто заменить одноразовые стаканы на термокружки. Они сохранят напиток горячим даже в зимнее время. А пока вы принимаете решение, за которое вас поблагодарит «Гринпис», мы рассказываем, где можно купить или заказать стильные термосы, чашки, тамблеры и бутылки.
Starbucks
Для поклонников классического дизайна.
Цена: от 1390 рублей.
Фото: «Чемпионат»
Заведения Starbucks давно обрели известность и теперь их можно найти чуть ли в каждом уголке земного шара. Помимо вкусных бодрящих напитков и еды, в ассортименте кофеен есть металлические термокружки и банки, а также пластиковые тамблеры. Их дизайн чаще всего выполнен в классическом стиле, без лишних деталей и ярких рисунков. Но при желании можно найти и вещи с новогодним принтом. Минимальный литраж термокружек Starbucks — 0,3 л, а максимальный — 0,5 л. Единственный минус продукции с логотипом Starbucks заключается в том, что можно с лёгкостью наткнуться на подделку плохого качества, особенно если вы делаете заказ в интернете.
Купить термокружку или тамблер можно в кофейнях Starbucks в вашем городе.
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DesignBoom
Для тех, кто всегда в движении.
Цена: от 476 рублей.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
В магазине DesignBoom вы сможете найти термокружки разных брендов и размеров. Например, кружка от Smidge выполнена из нержавеющей стали и поддерживает температуру горячих напитков в течение шести часов. Крышка сделана из полипропилена и дополнена силиконовыми вставками, которые обеспечивают хорошую герметизацию. Такой предмет отлично подойдёт путешественникам и автомобилистам.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Ещё одна компактная модель от Smidge на сто процентов изготовлена из натуральных материалов без использования пластика и других искусственных веществ. Она полностью биоразлагаема. А силиконовый обод на корпусе позволяет крепко держать чашку в руке. Напитки в такой кружке можно спокойно разогревать в микроволновой печи, а сам стаканчик мыть в посудомоечной машине.
РЕСПУБЛИКА*
Для тех, кому важны прикосновения.
Цена: от 590 рублей.
Фото: «Чемпионат»
Помимо мировой литературы и канцтоваров, этот книжный магазин хранит на прилавках яркие термосы, кружки и даже термобанки. Внутри они сделаны из нержавеющей стали, а снаружи большинство из них покрыто приятным на ощупь материалом soft touch. Правда, его придётся тщательно мыть, ведь мягкое матовое покрытие легко цепляет любую грязь. В комплекте с термосом идёт специальное ситечко, которое не пропустит через себя лишние чаинки и кусочки фруктов или ягод.
Tumbler House
Для тех, кто любит выделяться.
Цена: от 990 рублей.
Фото: «Чемпионат»
Все кружки изготавливаются по вашему собственному дизайну. Вы выбираете фон, надпись, покрытие (пластиковое или soft touch), а через 2-3 дня уникальный термос уже готов. К слову, он может удерживать тепло около трёх часов — не так уж долго. Сейчас в магазине можно приобрести подарочный набор с кружкой, сладостями, чаем и открыткой на выбор.
Fiteco
Для истинных ценителей чая.
Цена: 1600 рублей.
Фото: «Чемпионат»
Для тех, кто не может обойтись без чая и предпочитает минималистичный дизайн, идеально подойдёт термос Fiteco. Он вмещает в себя 0,45 л жидкости, держит тепло на протяжении 1,5 часов и, как уверяют производители, не обжигает руки. Учтите, что верхнее покрытие возможно поцарапать, как и любую другую вещь, но только если сильно постараться. Главная фишка термоса в том, что его используют и как чайник для заварки, и как стакан, если открутить крышку.
Hug Mug
Для решительных.
Цена: от 990 рублей.
Фото: «Чемпионат»
В Hug Mug можно найти кружку, стакан или термос чуть ли не из любого материала, с разными крышками, с рисунками или без, больших и маленьких размеров. Поэтому вам понадобятся все запасы решительности, чтобы сделать выбор при покупке. Продукция сохраняет тепло напитков от 6 до 12 часов в зависимости от модели.
Bool Bool
Для мечтательных натур.
Цена: от 779 рублей.
Фото: «Чемпионат»
Новый термостакан из коллекции The Witty Series приглянётся любителям ярких красок и мотивирующих надписей. Стаканы с двойными стенками и виниловыми утеплителями выполнены из безопасных материалов: полипропилена и силикона. А благодаря конструкции крышки, её можно с лёгкостью открыть и закрыть одной рукой во время движения. В такую термокружку вмещается всего лишь 0,35 л жидкости, поэтому она вряд ли подойдёт тем, кто привык заваривать с собой целый чайник чая или кофе.
Jeffrey's Coffeeshop
Для тех, кто не любит излишеств.
Цена: от 550 рублей.
Фото: «Чемпионат»
С наступлением холодов кофейни Jeffrey's предлагают посетителям согреться вкусным кофе. Причём его можно не только попробовать внутри заведения, но и взять с собой в стильном термосе, спорт-кружке или тамблере. Их внешний вид цепляет простотой: монотонное покрытие и небольшая эмблема на нём. Стильно, практично и, самое главное, экологично!
Купить термокружку можно в кофейнях Jeffrey's Coffeeshop в вашем городе.
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S'well
Для тех, кому важна практичность.
Цена: от 1690 рублей.
Фото: «Чемпионат»
Термобутылки — это стиль и удобство в одном флаконе. Суженное горлышко значительно уменьшает потерю тепла и сохраняет его целых 12 часов. Стальное покрытие термоса совершенно не ржавеет и не обжигает руки. S'well предлагает каждому покупателю выбрать предмет из популярных коллекций — древесина, золото, металлик, тропики — или создать собственный дизайн. К сожалению, объём бутылки выбрать не получится: он стандартный для всех моделей и вмещает 0,5 л жидкости.