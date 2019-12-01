Что это значит? Проверяем знание спортивных терминов

Ни для кого не секрет, что спорт постоянно развивается. Конечно, в XXI веке людям тяжело представить, как выглядели Олимпийские игры 100 лет назад и как проводился первый в истории футбольный матч. Однако правила большинства спортивных дисциплин, несмотря на долгую историю, остались неизменны. За ними в лексиконе закрепились профессиональные термины. Большинство из них каждый из нас мог слышать во время трансляций матчей.



Мы подобрали 10 спортивных терминов, которые хотя бы раз могли попасться вам на слух. Сможете ли вы правильно выбрать их определения?