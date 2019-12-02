Killa Kolya: прошлое, настоящее и будущее брейк-данса

О том, что важно сохранять индивидуальность, развиваться в правильном направлении и выражать себя через танец.

9 ноября Индия приняла на своей территории лучших брейкеров со всего мира, которые сошлись в битве за звание чемпиона мира на Red Bull BC One. Это одно из самых атмосферных и престижных состязаний в мире брейка, которое проходит каждый год на протяжении целых 16 лет.

Николай Черников, более известный в танцевальном сообществе как Killa Kolya, в этом сезоне стал участником яркого финала уже в третий раз. Николаю, в отличие от других приглашённых танцоров, пришлось проходить отбор на баттле Last Chance Cypher, который состоялся за два дня до мирового первенства. Нам удалось встретиться с Killa Kolya прямо в эпицентре Индии — городе Мумбаи — и поговорить о женском и мужском брейк-дансе, отношении к стилю в разных странах и развитии направления.

Брейкинг мирового уровня: о различии стилей

— Коля, расскажи, почему ты выбрал именно Last Chance для прохода в финал? Участвовал ли до этого в каких-то отборах?

— Это был не первый мой отбор. Начнём с того, что я уже представлял Казахстан в мировом финале в 2015 году в Италии. Чтобы вновь туда попасть, мне приходилось снова проходить отборы. Сначала никак не удавалось. Я был в Амстердаме, на следующий год в Цюрихе. И вот в этот год, получается, — Мумбаи. Это мой третий Last Chance: у меня получилось достойно его пройти, чтобы снова попасть на главную битву.

Фото: redbullcontentpool.com

— Не страшно было ехать так далеко? Одно дело поехать куда-нибудь в Цюрих, а другое — лететь в Мумбаи.

— Я очень люблю Индию и прилетаю сюда не впервые. Третий Last chance — третий раз в Индии. Столько знаков (смеётся). Знаете, так сложилось, что это прям моё место.

— Немного отойдя от твоей личной истории, хочется спросить, почему за последние годы «выстрелило» столько японцев? Если посмотреть пять последних финалов, то этих ребят стало гораздо больше, особенно в женском брейк-дансе.

— Во-первых, я думаю, что это зависит от их менталитета. Японцы очень трудолюбивые и серьёзно подходят к брейкингу. Они относятся к тренировкам, как к работе, для них это большая ответственность. Это мы можем иногда думать «Ай, хочу — не хочу». А они идут и пашут в зале. За счёт этого и пробиваются.

— На твой взгляд, насколько сильно отличаются славянский (страны СНГ), европейский и азиатский стили брейкинга?

— Наш СНГ-стиль — это больше про оригинальность. У нас много неординарных и интересных персонажей. А другие ребята, видно, гораздо больше работают, чем наши. Если у нас брейк всегда немножко на фристайле, в тусовке, то у европейцев и азиатов явно другой подход. Как уже говорил Робин про корейцев — «корейский спецназ»: всё расписано и распланировано по минутам. Для нас и, может, даже для европейцев, брейк — это про стиль, панк и соул. А для японцев и корейцев — это серьёзные скрупулезные тренировки.

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Мужское и женское: об агрессии и эмоциях

— Не замечаешь, что со стороны именно азиатских участников идёт много агрессии? Например, на том же Last Chance, особенно на баттлах у девочек, это было сильно заметно.

— Я видел только один женский баттл, и, на самом деле, не заметил агрессии. Вот у би-боев — это само собой разумеющееся, так даже интереснее, ведь эмоции делают шоу. Если агрессия взаимна, то получается энергичная схватка. Главное, чтобы после неё оставалось понимание, что это был просто момент. Оба участника обменялись энергией и должны остаться в респекте друг у друга.

Как ты себя чувствуешь — так ты и будешь подавать себя в танце. Характер выражается через тело.

— Но если в би-бойском баттле это смотрится нормально, то у девочек выглядит на грани...

— У нас уличный стиль, и агрессия должна присутствовать. Возможно, иногда девочки перебарщивают, им нужно в другой форме это подавать. Если ты, например, показываешь какой-то жест, то он должен исходить как от девочки, а не как от парня. Разница должна быть видна. Но всё зависит от танцора. Если ты достаточно опытный и знаешь грамотный подход, то сможешь преподнести любую информацию хорошо — это не будет восприниматься слишком грубо.

Фото: redbullcontentpool.com

— А есть ли такая тенденция, что женский брейк отличается по стилистике от мужского? И вообще должен ли женский брейк отделяться или девочкам лучше соревноваться с парнями?

— Мне кажется, каждый сам выбирает свой путь. Девочки же тоже разные бывают, как и мальчики. Бывают парни женственные, и танцуют в женском стиле. А есть девочки с мальчиковым настроем. Каждый находит себя в чём-то и самовыражается.

Конечно, ребята более суровые. А девочки, мне кажется, в брейке должны показать некую женственность. Должны же быть какие-то отличительные черты, которые будут придавать красоты, изящности танцу. Так делают многие би-гёрл, но есть и те, кто выходит и рубит, как мужчины. Также многое зависит от характера, внутреннего состояния, самочувствия. Как ты себя чувствуешь — так ты и будешь подавать себя в танце. Характер выражается через тело.

— Поделись опытом: как не перепсиховать перед выходом на площадку? Бывает же такое, когда ты мягкий в душе, но из-за накала выходишь вообще с другим посылом.

— Лично я стараюсь всегда держать себя в руках. Иногда эмоции начинают переполнять, мысли накручивают лишнее. В таком случае нужно себя вовремя остановить, чтобы это не повлияло на исход баттла. Если же накал происходит прямо на площадке, это может не вывести твоего соперника, зато он может вывести тебя. И если у него это получилось, то ты уже проиграл: сразу же начинаешь отвлекаться и банально быть не здесь.

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Индивидуальность в танце: о субъективном судействе

— Брейкинг сам по себе очень субъективный. И всё же есть ли определённые критерии, которые важны судьям в танце?

— Обычно судьи придерживаются сугубо личного мнения, потому что у каждого из них свой определённый стиль и критерии, которым он отдает предпочтение. Также когда выступают два танцора, жюри смотрит и тоже судит разные стили. Я думаю, что здесь всё складывается по ситуации. Иногда судьи принимают неожиданные решения, после которых ты начинаешь думать и копать, почему он так сделал. В любой момент ты можешь спросить мнение жюри: достойный судья всегда объяснит своё решение.

— Считаешь ли ты, что судейство из пяти судей, как в нынешнем финале, более объективно?

— Конечно! Чем больше опытных людей, тем объективнее решение. Когда один человек — это, конечно, сугубо его мнение. Ты не можешь расценивать его, даже если выиграл.

Фото: redbullcontentpool.com

— А как ты относишься к появлению брейкинга в программе Олимпийских игр?

— Я считаю, что это заслуженно, потому что брейкинг развивается с большой силой и скоростью и становится даже интереснее, чем другие виды спорта. Хотя полноценно к спорту его нельзя отнести, потому что это творчество. Его не получится загнать в рамки, как какую-нибудь другую дисциплину. Но выход на олимпийский уровень — это здорово, он даёт нам хорошие перспективы и возможности.

Многие танцоры говорят, что у Олимпиады сейчас не самая позитивная репутация, причём не только в нашей стране. Накопилось достаточно вопросов к объективности судейства, допинг-пробам, политическим играм.

— Не переживаешь ли ты, что если брейкинг будет во всё это втянут, то он перестанет быть таким душевным?

— Думаю, что не перестанет. Брейкинг — это андерграунд. Пока есть люди, которые понимают его суть, они будут её продвигать и развивать правильное восприятие. Останутся и тусы, которые всегда были. А брейк-данс как спорт — это уже, как по мне, отдельное направление.

В любой момент ты можешь спросить мнение жюри: достойный судья всегда объяснит своё решение.

— Есть ли у тебя представление, какие будут критерии оценивания брейкинга на Олимпиаде? Всё-таки на соревнованиях такого масштаба есть чёткие баллы и правила.

— Я думаю, что к Олимпиаде придумают единую, наиболее адекватную систему оценивания. Но и она не будет полноценной, такой, как в наших кругах. Многие проводят параллель со сноубордингом, который довольно органично вписался в программу Олимпийских игр. Сноубординг уже много лет существует как дисциплина, хотя по сути это душевная тусовка. Но там ты оцениваешь конкретное количество выполненных трюков, технику.

Брейк же очень индивидуален, его сложнее судить, чем любой другой уличный стиль или спорт. Потому что каждый человек раскрывает свои возможности и развивается независимо, отталкиваясь только от самого себя. Если ты себя нашел, ты можешь сильно отличаться от других. Можно быть гибким, сильным, техничным или быстрым. У всех разные движения и энергетика. Но не у всех получается полноценно себя выразить.

Фото: redbullcontentpool.com

— Когда ты сам судишь баттлы, на что обращаешь внимание? Сможешь назвать топ-5 личных критериев?

— Я считаю, что основные критерии — это музыкальность, оригинальность, динамика, энергетика выхода. Ещё важно, как ты ведёшь баттл, игру, диалог с соперником. Сейчас обращают внимание не на то, кто круче сделал, а на то, кто меньше всего допустил ошибок. Брейкинг поменялся: все танцуют классно и чисто. Поэтому иногда ты, действительно, вынужден искать недочёты.

Хайп или авторский стиль: о новом поколении танцоров

— Ты уже упоминал, что не первый раз в Индии. Уже прочувствовал, как именно здесь развивается брейкинговая культура?

— Здесь всё только начинается. У них, можно сказать, есть только один би-бой, которому удалось выйти на большую сцену. И, я думаю, ещё найдется огромное количество достойных людей. Нужно время, чтобы ребята потренировались, поездили, набрали опыта и смогли прийти к правильному пониманию. Потому что в тех местах, где брейкинг только начинается, танцоры смотрят и просто повторяют за другими. То есть нет индивидуальности. Возьмём ещё Китай. У них тоже брейк недавно начал развиваться, видна неопытность. Масса танцоров, но все выглядят как один. Они танцуют по моде и не могут отличиться от других.

Естественно, дело ещё и в менталитете: здесь он далёк от хип-хопа. Непросто решиться и пойти заниматься брейкингом. Уже достойно, что кто-то увидел в нём себя и будет развиваться в этом направлении. Тем более для ребят из Индии это шанс выйти из трущоб, путешествовать, увидеть мир и возможность добиться каких-то высот.

Фото: redbullcontentpool.com

— Как ты думаешь, проблема того, что люди в «начинающих» странах танцуют как один, связана с тем, что сейчас огромное количество информации можно свободно найти в интернете? Например, когда ребята начинали танцевать в нулевых, сведений особо не было. Были записи, которые передавались на кассетах, мастер-классы. И ты взращивал свой стиль, больше даже слушая музыку, нежели смотря на что-то.

— Конечно, в наши дни существует избыток информации, поэтому очень много би-боев просто повторяют то, что модно. Сейчас в моде хайп: что-то произошло и все хотят сделать то же самое. А ты должен отличаться! Те, кто сливается в общей массе, потом так и остаются там. Нужно стремиться к тому, чтобы не попасть под влияние масс и видеть изюминку, как это было в наше время. Тогда было понимание, что нужно быть интересным, выделяться. Это же элементарно: если ты хочешь, чтобы тебя заметили, ты должен быть не как все, чем-то отличаться. А большинство молодёжи не особо понимает это. Они просто делают модные движения.

— Что повлияло на тебя в личном становлении в брейкинге и желании прийти в эту культуру?

— Вообще я танцевал я с детства. С семи лет слушал Майкла Джексона, увлекался его стилем, танцами. Сначала мне понравилась музыка, потом увидел, как он двигается и просто заболел этим. Я слушал песни, учил его движения, танцевал днём и ночью. А потом, в юношеском возрасте, мой братишка пошел на брейк и позвал меня с собой. Но я отказался, ведь у меня Майкл Джексон, я уже танцую!

Это же элементарно: если ты хочешь, чтобы тебя заметили, ты должен быть не как все, чем-то отличаться.

Брат после тренировок приходил домой, повторял движения, кувыркался. И мне стало это интересно. Я начал следить за ним, потом тоже пошел на брейк. Я увидел, что с помощью него можно реализоваться, увидеть мир, показать себя другим. Это открывает огромные возможности. Да и сам брейкинг — интересная ветвь творчества или спорта, уж не знаю (смеётся). Но я больше за творчество, с помощью которого ты можешь выражаться и делать абсолютно всё.

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Начало карьеры: о поддержке родителей

— Важна ли была для тебя поддержка родителей?

— Конечно. Мама всегда была за любые мои начинания. Чем бы я ни занимался, она говорила: «Молодец, сын!». А вот отец относился к брейкингу скептически. Он не был против, но и не был за. Говорил, что «вот сейчас потанцуешь, а потом всё равно работать пойдёшь». Он не верил. Для людей старой закалки танцы — это когда они ходили на дискотеки (смеётся). У них нет понимания, на каком уровне такое творчество находится сейчас. Но я показал родителям, что живу этим, и что у меня всё хорошо. Сейчас они воспринимают моё увлечение и гордятся достижениями.

Фото: redbullcontentpool.com

— Можешь вспомнить какую-нибудь точку, когда скептицизм папы начал утихать? Это могло быть важное достижение или соревнования, после которых они немного спокойнее стали всё воспринимать.

— Отец, я думаю, всё понял, когда я закончил учёбу. Я сразу же уехал в другой город развиваться, зарабатывать и жить за счёт танцев. Он осознал, что я вряд ли буду работать по своей специальности металлурга. Сейчас вот я преподаю, выступаю, езжу на чемпионаты, даю мастер-классы, сужу.

Отец относился к брейкингу скептически. Он не был против, но и не был за. Говорил, что «вот сейчас потанцуешь, а потом всё равно работать пойдёшь». Он не верил.

— В чём бы ты хотел видеть своё дальнейшее развитие? Может, хотел бы выступить на Олимпийских играх?

— Безусловно, мне хотелось бы выиграть побольше именитых чемпионатов, сделать себе карьеру в будущем. И в Олимпиаде хочется принять участие. Я уже участвовал на ROXY в прошлом году и занял третье место. Потом в чемпионате Азии — получил серебро. Осталось только золото завоевать (смеётся). Думаю, что ещё выстрелю.

Помощь федерации: о развитии брейкинга в Казахстане

— Как вообще в Казахстане развивается брейкинг в официальном статусе?

— У нас всё очень условно. Так как это только начало, никто не может разобраться, как с этим действовать. Но потихоньку брейкинг у нас движется в правильном направлении. Проводятся процессии, пробные батлы, наших ребят отправляют на чемпионаты. Например, Казахстан будут представлять на соревнованиях в США. Я рад, что происходит хотя бы такое развитие. Нужно время, чтобы движение официально укрепилось и было понятно, что делать и куда двигаться.

Фото: redbullcontentpool.com

— Помогает ли федерация закрывать финансовый вопрос по выездам на соревнования, когда человек отправляется представлять Казахстан? Ведь не каждый би-бой может позволить себе поездку в США, например.

— Да, они предоставляют такую возможность. Конечно же не всё устроено так, как должно быть, но для некоторых ребят и этого достаточно. Я не состою в нашей федерации, у меня на это есть свои причины. А молодые ребята используют шанс. Многие так впервые побывали в Европе. Мы же сами пробивали себе дорогу и делали всё за свои деньги. А сейчас у молодёжи есть эта прекрасная возможность. Они часами пропадали в зале и теперь могут поехать бесплатно.