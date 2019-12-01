Как стать фитоняшкой: инстаграм-блогер нашла современный идеал красоты

Молодое поколение всё чаще ориентируется на работу в интернете. Ведь там есть абсолютная свобода самовыражения и возможность монетизации собственного контента. Однако не каждому удаётся достичь успеха и раскрутить профиль в социальных сетях. Нередко причиной этого становятся современные стандарты красоты.

Американский блогер Кесси Хо проанализировала 100 популярных профилей в «Инстаграме» и превратила себя в типичную звезду интернета с помощью фотошопа. Разбираемся, к какому результату привёл её эксперимент.

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Кто такая Кесси Хо?

Кесси — популярный инстаграм-блогер. Она является сторонницей бодипозитива и по совместительству фитнес-тренером. По её мнению, физические нагрузки — важная часть жизни, но не в целях похудения, а для здоровья. Девушка даже основала студию Blogilates, где ведёт занятия пилатесом. Многие уроки и советы начинающим Хо выкладывает на YouTube-канал студии, который насчитывает более четырёх миллионов подписчиков. Кроме того, Кесси изобрела собственную программу занятий пилатесом с незатейливым названием «поп-пилатес». Её ученики тренируются как обычно, но под популярную музыку.

В одном из постов в своём «инстаграме» девушка показала подписчикам, как бы выглядело её тело, если бы в каждую из эпох оно соответствовало идеалам. Результаты получились разнообразные и пугающие. Например, с 2010-х годов до настоящего времени количество случаев инъекций и установки ягодичных имплантатов с помощью пластической хирургии увеличилось на 58%.

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Результаты исследования профилей в «Инстаграме»

Однажды Кесси задалась вопросом: почему в эру бодипозитива среди самых популярных «инстаграмов» нет девушек с большим весом? Она решила проанализировать 100 топовых профилей, найти идеал красоты современного человека и в качестве бонуса превратить себя в одну из звёзд соцсети. В результате блогер выявила 24 отличительные черты, которые есть у большинства инста-красоток.



Первое, на что она обратила внимание, — возраст и внешность популярных девушек. В среднем им по 22 года, их рост — около 170 см, а волосы — тёмные и длинные.

Глаза – зеркало души, но не для пользователей социальных сетей. Чтобы стать популярным в «Инстаграме», нужно иметь определённый размер и разрез глаз. По статистике, женщины с азиатской внешностью набирают меньше популярности в Сети. В топе-100 их всего 15%.

Маленький нос и пухлые губы — обязательные пункты для завоевания подписчиков. 90% девушек в «Инстаграме» обладают соответствующими губами.

Каким же должно быть тело, чтобы стать знаменитой? Больше 80% популярных девушек имеют плоский живот, но, что очень важно, без мышечного рельефа. Видимо, «Инстаграм» против мускулистости. Желательно, чтобы тип фигуры соответствовал стандарту «песочные часы»: с тонкой талией и большими бедрами.

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Аудитория больше у дам со светлой от природы кожей, но красивый загар тоже приветствуется. Поклонников также привлекают тонкая длинная шея и обязательно большая грудь.

Популярность с помощью фотошопа

После анализа популярных аккаунтов девушка приступила к собственной трансформации. Для этого ей понадобилась косметика, модные предметы одежды и фоторедактор.

На этом снимке Кесси высветлила кожу, увеличила глаза, грудь и ягодицы, а также уменьшила нос и подбородок. Ну и, конечно же, удлинила волосы. Кроме того, блогер не забыла про «правильные» атрибуты для хорошего снимка — кроп-топ и золотые украшения.

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Реакция Кесси и её подписчиков на эксперимент

Результаты исследования расстроили Хо, ведь выяснилось, что даже в свободной сети «Инстаграм» правят пресловутые стандарты красоты. В эпоху бума бодипозитива в топе-100 по-прежнему девушки с отточенными фигурами.



Аудитория Кесси поблагодарила девушку за видео. В особенности за то, что она пытается показать людям, что стоит любить себя и своё тело, независимо от стандартов общества. Один из подписчиков даже написал в комментариях в YouTube:

Я правда думаю, что это видео взорвёт интернет. Надеюсь, так оно и будет. Люди получат пощёчину и начнут любить себя такими, какие они есть. Они перестанут пытаться вписываться в стандарты.