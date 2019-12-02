На стиле: 7 нашумевших коллабораций спортивных брендов

Ежегодно крупные компании выпускают линейки одежды и обуви совместно со знаменитостями. Пройти мимо некоторых из них просто невозможно.

В настоящее время потенциальных покупателей практически невозможно удивить очередными кроссовками или толстовкой, выпущенными спортивным брендом совместно со звёздами. Ведь чаще всего основная цель такого сотрудничества — хайп и получение финансовой выгоды. Однако существуют легендарные и действительно стильные коллаборации, за которыми даже сегодня выстраиваются очереди. Несколько вечных линеек одежды и обуви — в нашей подборке.

Raf Simons x adidas Originals Ozweego

Сочетание классики и минимализма.

Сотрудничество бельгийского дизайнера Рафа Симонса и спортивного концерна adidas началось в 2013 году. С тех пор каждый год под брендом adidas by Raf Simons выходит большое количество изменённых силуэтов, отражающих синтез одних из самых заметных имён в мире моды.

Главная отличительная черта творчества Симонса — минимализм. Коллекции дизайнера вдохновлены нишевыми субкультурами и их эстетикой. Всё это нашло отражение и в коллаборации с adidas Originals. Первый релиз состоял из переосмысленных силуэтов Ozweego и Terrex. Смешение некоторых элементов 90-х с новыми цветами и обработкой создало футуристичный образ, показывающий уникальный стиль Рафа Симонса.

Kanye West x adidas Originals YEEZY Boost 750

Начало большой дружбы рэпера и спортивного бренда.

Сотрудничество рэпера с немецким спортивным брендом началось в 2013 году, а первая совместная коллекция вышла спустя два года. Главным открытием коллаборации стала модель adidas Originals Yeezy Boost 750, выпущенная в сером цвете. Она положила начало долгосрочному сотрудничеству. После столь успешного дебюта новые кроссовки от Канье Уэста стали выходить регулярно, и почти каждая модель Yeezy вызывает ажиотаж среди поклонников.

Nike x Stranger Things

Фанатам сериала и пироманам посвящается.

Летом 2019-го бренд Nike представил коллаборацию с нашумевшим сериалом «Очень странные дела». Источником вдохновения для дизайнеров стали фирменные цвета средней школы Хоукинса: красный, белый и зелёный. Именно в такой цветовой гамме и выполнены модели Classic Cortez, Blazer Mid и Air Tailwind 79.

Сбоку на кроссовках расположена нашивка тигра — символ школы, а на заднике изображены логотип сериала и свуш Nike. Однако, чтобы их увидеть, нужно поджечь замшевый слой ткани.

Коллаборация Nike x The Stranger Things. Эти кроссовки придётся поджечь Вместе с покупками вы получите газету городка Хоукинс, в котором развиваются события сериала. Вот такая вот любовь к деталям.

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Nike x AIR JORDAN I

Дьявол на баскетбольной площадке.

Легендарные баскетбольные кроссовки AIR JORDAN I в красно-чёрной расцветке — абсолютный прорыв в спортивной моде. Эта модель появилась в 1980-х годах, когда мир только узнавал Майкла Джордана. Однако сам спортсмен не сразу согласился сотрудничать с Nike и даже заявил, что не будет носить «эти дьявольские цвета!». Несмотря на это, Филу Найту удалось подписать контракт с баскетболистом, и в сезоне 1985 года Джордан вышел на площадку именно в дьявольских AIR JORDAN I.

По бокам кроссовок были изображены большой свуш Nike и новый логотип Wings. Пятку модели оснастили технологией Nike Air для лучшей амортизации.

Kendrick Lamar x Nike Cortez Kung-Fu

Кроссовки и рэп идут рука об руку.

В августе 2017 года Кендрик Ламар начал сотрудничество с брендом Nike. Модель выполнена в красно-белой цветовой гамме, с чёрными шнурками и надписью «Don’t trip» — «Не споткнись». Кроссовки украшают иероглифы, у которых есть два значения: «Тот, который должен был умереть» и «Damn» — «черт возьми». К слову, так же называется и альбом Кендрика. Релиз этой коллекции вызвал большой ажиотаж.

Nike заподозрили в расизме из-за кроссовок. Они сразу стали легендарными Теперь лимитированную коллекцию можно достать только на черном рынке и за большие деньги.

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A$AP Rocky x Jeremy Scott adidas wings 2.0

Уличный гранж с американским флагом.

В 2013 году состоялся релиз лимитированной серии Jeremy Scott х A$AP Rocky. Рэпера можно смело назвать тренд-сеттером не только в музыке, но и в фэнш-индустрии. Его умение сочетать законы высокой моды и уличный гранж не оставляют никого равнодушным.

Вдохновение для этой коллаборации модельер Джереми Скотт черпал из дебютного альбома A$AP Rocky, на обложке которого расположился черно-белый американский флаг. Рэпер как истинный фанат кроссовок Wings добавил собственные детали в дизайн. Модель стала полностью чёрная, а мелкие элементы выделяются за счёт различных фактур, материалов и вышивки. Как и в предыдущей серии, в лимитированной коллекции Wings на левом ботинке изображены звёзды, а на правом — полосы, и вместе они образуют американский флаг.

Oxxxymiron x Reebok

Всю жизнь в пути.

В 2017 году вышла вторая капсульная коллекция хип-хоп исполнителя Oxxxymiron’а. В неё вошли всего четыре предмета: футболка, толстовка, спортивные штаны и кроссовки. На вещах расположены логотип исполнителя и надпись «Whole Life On The Road» — «Всю жизнь в пути» — своего рода манифест артиста. Именно поэтому фраза набита ярко-жёлтой полоской, символизирующей дорожную разметку на асфальте.

В любимую модель кроссовок Oxxxymiron’а Club Champions также внесли изменения. Они выполнены из серой замши, с чёрной подошвой. На языках красуются лого исполнителя и Reebok Classic, на стельках — автограф артиста, а на пятках — слоган коллекции.