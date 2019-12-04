Невозможное возможно. Как есть фаст-фуд и не испортить фигуру

Какая она — профессия мечты? Для одних лучшая должность — обниматель панд в Китае, другие хотели бы быть испытателем водных аттракционов. Ну, а многие из нас всегда мечтали много и вкусно есть, получая за это деньги. Воплотить такое желание в жизнь получилось у Кейт Овенс из Британии. Фуд-блогер утверждает, что ведение аккаунта о еде для неё – идеальная работа. В такой ситуации остаётся только один вопрос: как девушке удаётся много есть и оставаться в отличной форме?
Две больших пиццы и стейк на скорость
Кейт Овенс прославилась не только зверским аппетитом: при весе всего в 58 кг она способна съесть порции внушительных размеров за короткий промежуток времени. Также девушка постоянно участвует в «пищевых челленджах», уплетая на спор огромные хот-доги, стейки, торты за считанные минуты. К примеру, ей понадобилось меньше часа, чтобы уничтожить стейк калорийностью 8 тыс. ккал — это в несколько раз больше рекомендуемой суточной нормы для женщин. А съесть пять с половиной хот-догов и победить десятерых конкурентов Кейт удалось за пять минут.
Любимая фраза Овенс — «Не суди о книге по обложке». Ведь вряд ли кто-то представляет себе миниатюрную блондинку, говоря о таком количестве поглощаемой еды.
В одном из видеороликов в YouTube-канале Овенс справилась с гигантским куском мяса всего за 18 минут. По её словам, это был самый большой стейк, который она когда-либо видела.
Он был буквально такого же размера, как и моё лицо.
А вот в самом популярном видео на своём аккаунте Кейт за 13 минут осилила две больших пиццы. Девушке понадобилось несколько литров воды, чтобы справиться с таким количеством еды.
Как стать фуд-блогером?
К работе мечты Кейт подтолкнула диета. Она всё время пыталась похудеть и постоянно испытывала чувство голода. Чтобы его заглушить, девушка переодически смотрела американское телешоу Man Vs Food, которое вдохновило её на создание похожего контента. В начинании Овенс поддержали её друзья. На кулинарном вызове в одной из закусочных города блогер была единственной девушкой, закончившей челлендж в 20-минутный срок. Её подруги были настолько впечатлены результатом, что убедили британку создать страницу в «Фейсбуке».
Как много есть и не толстеть?
Девушка рассказывает, что такой аппетит у неё появился ещё в детстве. По мере взросления Кейт понимала, что если продолжит столько есть, то в скором времени растолстеет и будет всю жизнь бороться с лишним весом. Нужны были тренировки, и блогер выбрала бег, который до сих пор помогает ей быть в отличной форме. Кроме того, Кейт поддерживает фигуру, проходя около 10 тыс. шагов в день.
Я никогда не была толстой, но раньше была пухленькой и носила 46-48 размер одежды. Но я начала подготовку к марафону, усиленно бегала, и вес постепенно снизился.
Несмотря на фото вредной пищи в социальных сетях, Овенс всё же следит за питанием в свободное от съёмок время. Девушка выставляет на публику далеко не весь свой рацион. В обычной жизни британка предпочитает фрукты и овощи, однако не спешит делиться этим с поклонниками.
На самом деле, моя диета настолько здорова и полна овощей и фруктов, что вам, ребята, будет скучно видеть это.
Также девушка уделяет время йоге. Но не просто йоге — а тренировкам с 7-недельными щенками. Действительно необычный способ!
Помимо всего этого, Кейт ведёт активный образ жизни: катается на горных лыжах, часто посещает спортивные мероприятия и работает над фигурой в спортзале.
Кейт Овенс — пример того, как можно оставаться в форме и переодически баловать себя вредной пищей. Важно лишь не забывать о тренировках, много двигаться в течение дня и помнить о пользе овощей и фруктов.