Худеем без чувства голода. Как работает сиртфуд диета

С удивительной скоростью близится Новый год. Если вы — из тех людей, кто хочет довести тело до идеала перед праздниками, то, возможно, самое время начать следить за питанием. По мнению некоторых знаменитостей, один из действенных способов избавиться от лишнего веса – сиртфуд диета. Она была разработана британскими нутрициологами и в настоящее время пользуется большой популярностью. К примеру, певица Адель похудела на таком подходе на 20 килограммов, а британская светская львица Пиппа Миддлтон довела фигуру до идеала перед свадьбой.
Безусловно, чтобы похудеть на сиртфуд диете, необходимо придерживаться строгих правил, особенно в первую фазу. Разбираемся, каким образом этот метод помогает сбрасывать лишние килограммы, затупляя чувство голода, и есть ли у него минусы. В этом нам помогает нутрициолог, диетолог Анна Берсенева.
Антиэйдж-эффект, увеличение энергии и отсутствие чувства голода
Сиртфуд разработали не столько как диету для похудения, сколько как эффективную антиэйдж-программу, которая действует в короткие сроки. Изначально она была рекомендована футболистам и гребцам. Программа способствовала увеличению производительности организма, помогала вырабатывать больше энергии, сопротивляться стрессам и замедляла процесс старения. Немного позже узнали о её удивительной способности уменьшения веса и купированию чувства голода.
Анна: По сути, процесса затупления чувства голода не происходит. Но, что важно, ферменты группы сиртуинов, действительно, эффективно помогают противостоять стрессу и способствуют укреплению нервной системы. Таким образом, мы незаметно снимаем главные факторы-провокаторы расстройств пищевого поведения, в частности компульсивного переедания.
Фото: istockphoto.com
О пользе сиртуинов, которые входят в состав потребляемых продуктов рассказал и нутрициолог и создатель диеты Эйдан Гоггинс:
Сиртуины — это разновидность белка, которая защищает клетки от гибели или воспаления. Они также могут стимулировать ваш метаболизм, регулировать аппетит, повышать мышечный тонус и сжигать жир.
Какие продукты входят в сиртфуд рацион?
Сиртфуд диета включает в свой рацион продукты, богатые ресвератролом — сильным антиоксидантом, принадлежащим к классу клеточных ферментов — сиртуинов. Эти белки противостоят стрессу, регулируют процессы старения, ускоряют метаболизм, сжигают жиры и восстанавливают клетки организма. Создатели диеты даже назвали их генами долголетия и стройности.
Важно понимать, что сиртуины не являются белками, которые мы привыкли потреблять. Ведь их нельзя просто съесть. Запустить механизм образования сиртуинов можно только благодаря некоторым продуктам, богатым полифенолами. Среди них:
- гречневая крупа;
- каперсы;
- оливковое масло;
- кофе и зелёный чай;
- чеснок, красный лук, петрушка и руккола;
- капуста кале (кудрявая капуста, она же грюнколь);
- цикорий;
- соя;
- креветки;
- ягоды темного цвета (черная смородина, вишня, ежевика, черника, малина) и клубника;
- куркума;
- цитрусовые;
- чёрный шоколад и финики;
- красное вино (особенно Pinot Noir).
Анна: Некорректное употребление некоторых продуктов из списка может привести к негативным последствиям.
Особое внимание стоит уделить финикам и винограду. Яблоки и ягоды также стоит ограничивать при нарушениях работы поджелудочной железы. Яблоко, входящее в зелёный сок, даже несмотря на большое количество клетчатки (капуста кейл, петрушка), может сильно поднять уровень сахара в крови. Это негативно скажется на фигуре и на здоровье в целом.
Ещё один серьёзный момент — соя. Выбирая такие продукты, особенно соевый соус, важно учитывать наличие сахара в их составе. Ежедневное употребление сои может спровоцировать гормональные и эндокринные нарушения из-за высокого содержания фитоэстрогенов. В частности это касается мужчин, которым я бы рекомендовала ограничить употребление соевых продуктов до 2-3 раз в неделю.
Как похудеть за короткий срок на сиртфуд диете?
Нутрициологи обнаружили, что сочетание нескольких продуктов с высоким содержанием сиртуинов усиливает эффект снижения веса в несколько раз. Специалисты составили систему питания, которая помогает избавиться от токсинов и похудеть в кратчайшие сроки. Принц Гарри, например, пользовался этой диетой, чтобы быстро сбросить вес к свадьбе.
Первые три дня диеты
Сиртфуд делится на две фазы. Первая — быстрая: с её помощью вы похудеете на 3-4 килограмма за неделю. В первые три дня необходимо пить по три стакана зелёного сока в день. Приём пищи, состоящей из сиртфудов, на начальной фазе должен быть только один за сутки. Лучше отказаться от алкоголя на первой неделе и отдать предпочтение чёрному кофе и зелёному чаю с кусочком чёрного шоколада. Общая калорийность продуктов не должна превышать 1000 ккал в день.
Фото: istockphoto.com
С четвёртого по седьмой день
В этот период порция зелёного сока уменьшается — всего два стакана в сутки. Также увеличивается частота приёмов пищи: есть можно дважды в день. Рацион, естественно, всё ещё должен состоять из сиртфудов. Ежедневный калораж уже доходит до 1500 ккал.
Вторая фаза диеты
Можно выдохнуть, она более приятная. Теперь в день следует выпивать одну порцию зеленого сока и три раза в день питаться продуктами, которые наиболее богаты сиртфудами. Можно есть цельнозерновой хлеб и даже пить красное вино. Конечно же, в умеренных количествах. По возможности лучше исключить красное мяса из рациона. Вторая фаза может длиться сколько вам угодно: она закрепляет результат.
Эйдан Гоггинс считает, что сиртфуд диета способствует не только снижению веса, но и улучшению общего состояния.
Просто постарайтесь включить как можно больше сиртфудов в рацион, чтобы чувствовать себя более здоровыми, энергичными, улучшить состояние кожи и становиться ещё стройнее.
Минусы сиртфуд диеты
Авторы методики утверждают, что сиртфуд — это, скорее, история о здоровом образе жизни. Но она позволяет быстро привести себя в форму и избавиться от пары лишних килограммов перед важным событием. Однако здесь важно знать, что некоторые диетологи критикуют диету.
Анна: Главный минус сиртфуд питания заключается в том, что это молодая концепция и нет достаточно репрезентативной выборки для формирования долгосрочных выводов. Тем не менее этот вариант питания весьма сбалансирован и не строится на жёстких отграничениях. Ещё один момент, который следовало бы учитывать — гликемический индекс некоторых сиртфудов. Например, финики и виноград сильно повышают уровень сахара в крови. Это может не только спровоцировать проблемы с поджелудочной железой и углеводным обменом, но и способствовать набору жировой массы при неумеренном и несвоевременном употреблении. Сладкие продукты, даже на сто процентов натуральные, лучше есть до 16:00. И желательно не рано утром.