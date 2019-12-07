Саша Собянин: хоккей – это жёсткий спорт

О том, как дети с ограниченными возможностями здоровья показывают высший класс на ледовой арене.

С 29 ноября по 4 декабря в Сочи прошли крупные соревнования по детскому следж-хоккею – спорту, в который могут играть люди с ограниченными возможностями здоровья. В турнире на «ФОНБЕТ Фестивале детской следж-хоккейной лиги» приняли участие шестнадцать команд со всей России, в том числе «Умка» из Одинцово.

Капитан «Умки» – подающий надежды одиннадцатилетний следж-хоккеист Александр Собянин. Юный лидер неизменно приводит команду к победе. Выиграли они и в этот раз: заняли первое место в дивизионе. Поддержать Сашу приехали мама, бабушка и младшая сестра. Следжер прекрасно катается на санях, улыбается и радуется награде вместе с сокомандниками. Сложно представить, что ещё два года назад мальчик был в детском доме.

Саша Собянин с победным трофеем на «ФОНБЕТ Фестивале детской следж-хоккейной лиги» Фото: Пресс-служба «Детской следж-хоккейной лиги»

Саша родился в Перми в августе 2008 года. У него обнаружили врождённое заболевание – расщепление позвоночника. Его биологическая мать сразу отказалась от ребёнка. Так мальчик попал в детдом, где остался на следующие восемь лет.

С тех пор как Ольга Комарова, приёмная мама Саши, впервые увидела его голубые глаза, прошло два года. Сейчас Саша Собянин живёт в Москве, осваивает школьную программу второго класса и год занимается следж-хоккеем. Вместе с мамой и младшей сестрой Ангелиной — с таким же, как у Саши, диагнозом — они много путешествуют. На «ФОНБЕТ Фестивале детской следж-хоккейной лиги» нам удалось поговорить с героем, его мамой и тренером Вадимом Селюкиным о победах, детском следж-хоккее в России и проблемах детских домов.

Саша: нам есть, куда расти

— Саша, расскажи, что тебе больше всего нравится в следж-хоккее?

— Побеждать нравится. Но просто играть тоже интересно.

— Иногда бывает, что не получается выиграть. Что ваша команда делает в таких ситуациях?

— Тогда мы стараемся. Пока с нами не играл Тимофей, мы часто проигрывали. А как он появился, сразу начали побеждать. Мы с ним в пас играем.

— А ты смотришь взрослые турниры по следж-хоккею?

— Нет, мама пока не разрешает пользоваться компьютером. Но я встречался с Дмитрием Лисовым, капитаном сборной России.

Саша Собянин на «ФОНБЕТ Фестивале детской следж-хоккейной лиги» Фото: Пресс-служба «Детской следж-хоккейной лиги»

— Во многих следж-хоккейных командах играют и девочки. Что думаешь по этому поводу?

— В нашей команде играет только одна девочка. Она особо не участвует в нападении. Но в других командах есть девочки, которые очень сильные, хорошо катаются. Вот в «Тропике» из Тулы, например. Эта команда бы у нас точно выиграла. Нам их ещё догонять и догонять.

— А у вас в команде какая атмосфера? Вы с ребятами дружите или соперничаете?

— Когда мы играем, мы не дружим, а когда не играем — дружим. На льду мы боремся, даже конфликты бывают. Всё строго: хоккей — жёсткий спорт.

— По твоему мнению, что капитан должен делать в команде?

— Он должен подсказывать игрокам, что и как лучше сделать, организовывать всех.

— На открытии фестиваля показывали видео про супергероев. Ты бы хотел заполучить какую-нибудь суперсилу?

— Конечно. Хотел бы обладать храбростью, силой и скоростью.

Саша Собянин во время матча «Умка» — «Аврора» Фото: Пресс-служба «Детской следж-хоккейной лиги»

— Ты чем-нибудь ещё интересуешься, кроме следж-хоккея?

— Я ещё играю в бадминтон и занимаюсь плаванием.

— А вот если бы не следж-хоккей, что бы ты делал?

— Что бы предложили, то бы и делал (смеётся).

— Как оцениваешь уровень своей команды?

— Нам есть, куда расти. Надо стараться.

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Вадим Селюкин: в «Умке» есть будущие паралимпийские чемпионы

— Вадим, расскажите, как создавалась команда «Умка» и как в ней оказались вы?

— Я сейчас завершаю профессиональную карьеру – сам играл в следж с 2009 года. Попробовал тренировать, и у меня получилось. Мне нравится работать с детьми: глаза у них горят, и вообще они заслуживают вести активную жизнь. Правда, хоккей — суровый спорт: бывают серьёзные травмы, особенно на тренировках, и драки тоже. В плане травматизма следж-хоккей даже суровее, чем вертикальный: здесь железные сани, у каждого игрока есть клюшки с заточенными металлическими наконечниками.

— А какая у игроков скорость на льду?

— Всю площадку по бортику мастер спорта может объехать примерно за двадцать секунд. Это, конечно, медленнее, чем в вертикальном хоккее, но у нас ведь разгон только за счёт рук.

— Как часто и где проходят тренировки?

— У нас, к сожалению, льда не так много, как хотелось бы, – две тренировки в неделю. Поэтому и рост медленный. Была бы ещё хоть одна тренировка – было бы хорошо. Но если сравнивать со взрослым следж-хоккеем, там гораздо меньше турниров между командами. Тут мы раз – в Тулу съездили, потом в Питер, а там и к нам приехали все команды.

Вадим Селюкин, тренер детской следж-хоккейной команды «Умка» Фото: Пресс-служба «Детской следж-хоккейной лиги»

— Получается, ребята из команды занимаются только в Одинцово?

— Некоторые ездят дополнительно тренироваться в другие места, дети же хотят работать. Многое зависит от родителей. Это же целый день нужно потерять: отвезти ребёнка на тренировку, с экипировкой помочь, быть с ним. У родителей в команде большая роль, не каждый на такое пойдёт.

— Насколько нам известно, экипировка не из дешёвых. Цена саней – от 50 тыс. рублей. Как вы справляетесь?

— С экипировкой нам помогают. Знаю, Александр Овечкин был в Одинцово, выделил деньги. Я, если честно, этим занимаюсь на общественных началах, поэтому в финансовые дела не суюсь.

— Детский следж-хоккей сильно отличается от взрослого?

— Разница огромная. Во взрослом, если у тебя серьёзные проблемы, инвалидность высокой группы – не возьмут. У нас же некоторые игроки падают и сами встать не могут. Наша цель – не победы, а реабилитация. Ребята общаются, дружат, находятся в среде, где все равны.

— А как же вы организовываете тренировки?

— У нас для всех одна тренировка. Пытался я разделить детей на группы, но в игре же они всё равно вместе. Значит, и тренироваться надо вместе, чтобы более слабые подтягивались к сильным. Ребята очень разные по функциональным возможностям. Есть такие, кто прямо летает на санках, созданы для следж-хоккея. Например, Саша. Он как моторчик: упадёт, перекувыркнётся, сам запрыгнет обратно и дальше поедет. А есть те, кто сам не умеет отталкиваться. Но им ведь тоже хочется на лёд, они тоже кайфуют.

Детская следж-хоккейная команда «Умка» Фото: Пресс-служба «Детской следж-хоккейной лиги»

— Как думаете, какие перспективы у «Умки»?

— Я уверен, в этой команде есть будущие паралимпийские чемпионы, если ничего не изменится в мировом параспорте. У нас есть одарённые ребята. Чувствую, они будут защищать честь России на международных соревнованиях и стоять на пьедестале.

— Как считаете, какое самое важное качество для профессионального следж-хоккеиста?

— Смелость, она очень нужна.

— Чего сейчас не хватает в параспорте в России и в следж-хоккее в частности?

— Если говорить про взрослый спорт, хотелось бы, чтобы команд было больше. Чтобы КХЛ этим заинтересовалась и помогла. При больших клубах вполне могли бы появиться следж-хоккейные команды, ведь им не нужны «дикие» деньги.

— Как считаете, Саша чувствует себя настоящим капитаном?

— Да, Саша молодец. Он лидер, может посоветовать что-то другому игроку или жёстко высказать. Он и в игре лидер, и, как говорится, в раздевалке.

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Ольга Комарова: у Сашки получилось сразу, он сел на санки и поехал

— Помните, как вы познакомились с Сашей?

— Совершенно случайно. Я задумывалась о приёмных детях, но чисто теоретически и, скорее, о маленькой девочке. Однажды поехала в Петербург к друзьям, а они загремели в больницу. Я пошла их навестить, и в соседней палате наткнулась на совершенно потрясающие голубые глаза. Сказала подруге: «Надо же, какой красивый мальчик». «Он из детского дома,» – ответила она.

Не было видно, что у Саши серьёзные проблемы со здоровьем: он был укрыт по пояс. Подошла к врачам, спросила, что с ребёнком. Мне ответили что, его привезли из Сибири, чтобы почки подлечить. Я пошла оформлять документы. А о диагнозе узнала, когда уже процесс был запущен. Но это не изменило моих намерений. Сейчас Саша дома два с небольшим года. Ему одиннадцать лет по паспорту, но по развитию ближе к семи. Это из-за запущенности детского дома, отсутствия внимания, депривации.

— Саша какое-то время ходил в школу. Почему вы решили перейти на домашнее обучение?

— Это не самое простое для меня решение. У Саши не получается учиться в темпе школы. Но смириться с тем, что мы перейдём на коррекционную программу для детей с умственной отсталостью, я пока не готова. И психологи говорят, что нет у Сашки её. Есть сильная педагогическая запущенность, задержка в развитии, но не отсталость. Он усваивает информацию, просто не со второго и не с пятого раза, а со сто пятого. Но насколько Саше тяжело с учёбой, настолько всё легко даётся в спорте. Поэтому школу мы немножко подвинули в пользу тренировок.

Семья Саши Собянина Фото: Пресс-служба «Детской следж-хоккейной лиги»

— Как Саша пришёл в следж-хоккей?

— Я до появления сына искренне не любила хоккей. Ездят по льду странные дядьки, пихаются, кричат. Этот брутальный вид спорта был мне чужд (смеётся). А Саша, несмотря на то, что он колясочник, очень активный и шустрый мальчик. Я задумалась, куда бы его отдать заниматься, потому что уставший Саша – спокойствие дома. В «Инстаграме» один из подписчиков кинул ссылку на блогера Серёжу Кутового. У него был пост о том, что набирается детская следж-хоккейная команда. Решили попробовать.

Когда мы в первый раз ехали в Одинцово больше полутора часов в одну сторону, я уже устала. Но у Сашки получилось сразу: он сел на санки, оттолкнулся и поехал. А ведь многие две недели только ловят равновесие.

— А как Саша стал капитаном?

— Когда мы поехали на одни из первых соревнований, не было даже вратаря, дети едва катались. Из всей команды выезжать на вбрасывание и свободно чувствовать себя на льду мог только Саша. И его назначили капитаном. А дальше — по инерции. По техническим навыкам Саша действительно капитан. А с точки зрения руководства командой, фестиваль — это первое соревнование, когда Саша начал понимать, что капитан — это не тот, кто быстрее всех ездит, а тот, кто умеет поговорить и воодушевить.

Саша Собянин и Владислав Третьяк Фото: Пресс-служба «Детской следж-хоккейной лиги»

— Как думаете, что Саше нравится в следж-хоккее больше всего?

— Мне кажется, играть. Победа — это здорово, но важен сам процесс. Была одна забавная история. После фотосессии с Владиславом Третьяком Саша решил, что тоже будет вратарём. А он маленький, юркий – нападающий, никак не вратарь. До сих пор меня спрашивает: «Мама, сколько ещё надо побыть капитаном, чтобы разрешили стать вратарём?». Когда я ему говорю, что он нападающий, сын заявляет: «Хорошо, я буду нападающим вратарём».

Пришли актёры «Молодёжки» на фотосъёмку. Я предложила Саше взять у них автограф. «Ты что, мам, они же даже не на коньках». То есть о чём вообще можно разговаривать с людьми, которые даже не на коньках?

— Вы на все соревнования ездите вместе, таскаете тяжёлую экипировку. Не тяжело ли со всем справляться?

— В августе случилась большая радость: Саша стал сам экипироваться. Одеть нестоящего ребёнка – это акробатический трюк, который исполняет мама. Теперь сын одевается самостоятельно, но баул всё равно я ношу, конечно. В нашу сумку можно посадить самого Сашу на коляске и его сестру Ангелину впридачу.

— Сколько времени уходит, чтобы полностью надеть экипировку перед игрой?

— Минут пятнадцать. Если я буду помогать, можно и быстрее. Хоккейная экипировка – это сложно. Для ребят с ограниченными возможностям здоровья всё подгоняется индивидуально. К примеру, у Саши ноги до конца не разгибаются, соответственно, с щитками напряжёнка. Сани тоже должны быть специализированы. Следж-хоккей подразумевает инвентарь, который сильно адаптируют под каждого конкретного игрока.

Саша Собянин на встрече со сборной России Фото: Пресс-служба «Детской следж-хоккейной лиги»

— Вы — мама двух приёмных детей. Как думаете, что самое сложное в воспитании ребёнка?

— Несоответствие ожиданий и реальности. Сложно направлять ребёнка не туда, куда ты хочешь, а куда он хочет. К примеру, родитель должен принять, что его сын мечтает быть хоккеистом, и возить его баул на соревнования и тренировки. Как бы ни хотелось вместо этого ходить в консерваторию.

— В своём блоге в «Инстаграме» вы писали про расстройство привязанности у Саши. Оно проходит?

— Несмотря на весь мой оптимизм, спустя два года Сашиного пребывания дома я, пожалуй, поддержу психологов, которые считают, что есть дыры, которые заполнить нельзя. Есть забавная поговорка: если у вас в детстве не было велосипеда, а теперь у вас «Бэнтли», то у вас всё равно в детстве не было велосипеда. Вот у Саши велосипеда в детстве никогда не будет, что бы мы сейчас ни делали. Когда у меня спрашивают, догонит ли сын когда-нибудь норму по психо-эмоцинальному развитию, я отвечаю – нет. Он научится притворяться, вести себя социально приемлемо, не выделяясь. Но в полном смысле «догнать» вряд ли удастся.

Ангелина, младшая сестра Саши Фото: Пресс-служба «Детской следж-хоккейной лиги»

— А что, по-вашему, делает семью семьёй? Какой ключевой компонент?

— Нет ответа на этот вопрос. Можно сказать хорошую фразу: «Если есть любовь, значит, это семья». Но я не люблю так выражаться. Для кого-то прозвучит страшно, но любовь с большой буквы – не главное. Я ребёнка не просто люблю, я его обнимаю, мою, целую, играю, учу – вот в чём любовь. Это не розовые сопли, а реальные действия.