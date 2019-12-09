Зимний настрой. Какие спортивные события посетить до конца месяца?

Нас ждут тренировки по футболу и хоккею, уроки сноубординга, профессиональные бои и даже турнир по дрифту.

Новогодние праздники подбираются всё ближе, но это не повод заворачиваться в плед и переходить в спящий режим. Мы советуем проводить 2019 год активно и успеть попробовать зимние – и не только – активности. В традиционном календаре событий от «Чемпионата» можно найти мероприятие на любой вкус. В последний месяц уходящего года вы сможете посетить соревнования по дрифту, сходить на бокс или научиться кататься на сноуборде. А если вам больше по душе лето — станьте зрителем состязаний по триатлону под крышей.

Серия зимних тренировок в Nike Box MSK

Когда? 9-15 декабря

Где? Парк им. Горького, Москва

Фото: vk.com/nike

Если вы не хотите отказываться от активного образа жизни на время зимы, Nike проведёт специальную серию тренировок в Парке им. Горького. До 15 декабря можно успеть поиграть в хоккей, женский и мужской футбол. Помимо основных активностей, участников ждут лекции, консультации специалистов, функциональные тренировки в зале и восстановительные пробежки. Эксперты Nike расскажут, как извлекать максимум пользы из спорта даже в холодный сезон. Возможно, в будущем появится возможность посетить занятия по фигурному катанию и сноубордингу. Актуальная информация будет на сайте.

Необходима бесплатная предварительная регистрация.

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Сноубординг для взрослых и детей на Новом Арбате

Когда? 13 декабря 2019 – 12 января 2020

Где? ул. Новый Арбат, 21, Москва

Фото: facebook.com/moscowseasons/

В Москве откроется горка высотой 5,5 метров. В рамках праздничного фестиваля «Путешествие в Рождество» здесь проведут открытые уроки по сноубордингу для детей от семи лет и взрослых. Занятия будут проходить ежедневно с 11:00 до 20:00. Всю необходимую экипировку можно получить на месте. Для малышей 3-6 лет организован специальный детский сноуборд-парк. Под руководством инструкторов они смогут научиться базовым элементам и прокатиться по специальным фигурам, имитирующим горки.

На протяжении всего фестиваля на «взрослой» горке будут выступать и проводить мастер-классы профессиональные сноубордисты. В день открытия посетители увидят трюки в исполнении Павла Харитонова, серебряного призёра Чемпионата России 2013 года в хаф-пайпе и серебряного призёра этапа Кубка Европы.

Вход свободный.

Узнать подробное расписание уроков и мастер-классов.

IRONSTAR & WORLD CLASS INDOOR

Когда? 14 декабря

Где? World Class «Каширский», Москва

Фото: iron-star.com

Погода не радует Москву снегом, но зимние холода уже чувствуются. Несмотря на это (и межсезонье) IRONSTAR и World Class решили провести соревнования по триатлону в закрытом помещении. Атлеты покажут себя в плавании, на велотренажёре и на беговой дорожке. Участвовать можно как одному – в индивидуальном зачёте, так и с друзьями и коллегами – в эстафете по три человека. Конкретной дистанции нет: победит тот, кто проплывёт, накрутит и пробежит больше всех.

Те, кто не успел зарегистрироваться для участия, могут прийти и поддержать других спортсменов или просто посмотреть на соревнования. Для болельщиков обязательна сменная обувь, а чтобы пройти в фитнес-зону нужен спортивный костюм.

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Вечер профессионального бокса «Дерись и побеждай»

Когда? 14 декабря

Где? УСК «Крылья Советов», Москва

Любители бокса, особенно женских боёв, смогут посетить Event 50 от SHAMO BOXING. Главный поединок вечера – борьба 32-летней россиянки Анны Левиной и 26-летней Сарафины Джулиус из Танзании за титул Чемпиона мира IBA & WPBF. Также на ринге встретятся Ибрагим Искандаров из Казахстана и Муса Аджибу из Малави.

Необходимо приобрести билет.

Турнир «Зимний дрифт»

Когда? 14 декабря

Где? Парк технических видов спорта, Москва

Фото: mos.ru

Для тех, кто увлекается автоспортом или просто хочет посмотреть на эффектное шоу, в парке технических видов спорта пройдут соревнования по дрифту. В них поучаствуют 100 автомобилистов на разных моделях машин, а также блогеры и чемпионы региональных дрифт-серий. Помимо соревнований, в рамках «Зимнего дрифта» пройдут мастер-классы и лекции от звёзд автоспорта.

Вход бесплатной предварительной регистрации.

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Всероссийский турнир «Звёзды детского спринта WRF 2019»

Когда? 20 декабря

Где? ул. Стромынка, 4с1, Москва

Дистанция: 60 м

Хотя кажется, что беговой сезон завершился с наступлением холодов, многочисленные предновогодние марафоны и соревнования говорят об обратном. 20 декабря в столице пройдёт всероссийский детский турнир по бегу. Участники преодолеют 60 м и сразятся за победу в пяти возрастных категориях: от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет, от 8 до 9 лет, от 10 до 11 лет и от 12 до 13 лет. Взрослые тоже смогут поучаствовать, присоединившись к акции «Бегу 60 м, помогая детям».

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Детская ёлка World Class

Когда? 22 декабря

Где? Градский холл, Москва

World Class устраивает ежегодный новогодний праздник для всей семьи. Посетителей ждёт праздничное представление от театра «Микос»: перед ними выступят профессиональные вокалисты, танцоры и цирковые артисты. Во время шоу с живым музыкальным сопровождением покажут фокусы, превращения, светодиодное и химическое представления, состоится дискотека. После неё дети смогут посетить мастер-классы. А завершится праздник торжественным фуршетом.

Необходимо приобрести билет.

Новогодний фотозабег

Когда? 22 декабря

Где? ул. Введенского, 1с28, Москва

Дистанция: 20 км

Совместить приятное с полезным и увидеть сразу несколько красивых московских новогодних ёлок можно, приняв участие в забеге-ориентировании. Его маршрут построен таким образом, что проходит через праздничные места столицы. А чтобы отметиться на контрольной точке, участнику необходимо сфотографироваться рядом с ёлкой. Те, кто доберётся до финиша, не просто получат памятные медали, но и смогут самостоятельно сделать их с помощью специального выжигательного аппарата.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Турнир Fight Nights

Когда? 28 декабря

Где? Adrenaline Stadium, Москва

Фото: vk.com/fightnightsofficial

Для желающих завершить 2019 год сурово пройдёт первая российская премия в сфере смешанных единоборств Russian MMA Awards. Ведущие эксперты MMA выберут бойца года, бой года и золотую перчатку года (за вклад в развитие индустрии). Зрители увидят шесть боев Fight Nights Global, главным из которых станет поединок между действующим чемпионом FNG Дмитрием Бикаревым и бойцом Александром Янковичем из Сербии. Завершится вечер финалом конкурса Fight Nights Beauty: девушки со всей России поборются за возможность стать лицом промоутерской компании.

Необходимо приобрести билет.

Предновогодний пробег-марафон «Покровские пруды»

Когда? 29 декабря

Где? Москва

Дистанции: 500 м / 1 км / 1 миля / 2 км / 3 км / 2 мили / 5 км / 10 км / 15 км / 21,1 км / 30 км / 42,2 км / 50 км

Фото: istockphoto.com

За пару дней до Нового года все, кто любит бегать на улице даже зимой, смогут поучаствовать в старте «Покровские пруды». Преодолевать марафон вовсе не обязательно: участникам предлагаются несколько дистанций, чтобы каждый смог выбрать комфортную для себя. Если же останавливаться на конкретном километраже не хочется, можно бежать в режиме нон-стоп шесть часов. Атлеты, выбравшие такой формат, не ограничены расстоянием: за отведённое время можно осилить столько кругов, сколько захочется. К слову, закончить такую гонку и финишировать можно в любой момент после старта.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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