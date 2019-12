5 культовых треков про футбол: Queen, Kasabian… Грибы?

Футбол, бары и рок-музыка. Вот она, святая троица британской культуры. Так как второй пункт не наш формат, мы соединили два остальных в совместном спецпроекте с японским производителем музыкального оборудования Audio-Technica. И попросили пятерых наших авторов оценить звук своих любимых футбольных треков в новых наушниках ATH-ANC500BT. А заодно рассказать, за что они их обожают.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Survival и Popcorn

Исполняет: Muse

Рассказывает: Евгений Кустов, редактор раздела «Авто»

«Выбрать парочку лучших песен Muse для меня практически нереально: это одна из двух-трёх групп, у которых я буду с удовольствием слушать практически все композиции (ну, кроме тех, что с сереньких пред- и предпредпоследнего альбомов). Раз так, для этого материала я выбрал и врубил две не самые популярные, но зато непосредственно связанные со спортом песни.



Survival, если кто не в курсе, официальная песня Олимпийских игр в Лондоне. Так что когда на Играх 2012 года я заходил на арену минут за 5-10 до начала очередного состязания, то получал отличный шанс лишний раз послушать любимую группу. Мне ещё тогда повезло получить билет на церемонию закрытия Олимпиады — и там послушать Survival ещё раз, но теперь уже вживую. Там, конечно, выступали и другие участники, но я помню только Muse и Spice Girls — последние тогда воссоединились всего на один вечер.



Что же до Popcorn, то вы прекрасно знаете эту мелодию, пусть и в другой аранжировке (их сотни, а оригинал был написан ещё в 1969 году). Смотрели же «Ну, погоди!»? Вот там одна из версий композиции была в серии на стройке. Ну а со спортом мелодия связана своеобразно: её использовали в заставке «Спортлото». Что же касается Muse, то они сделали классный кавер Popcorn для одной из французских телепрограмм и затем некоторое время исполняли его на концертах. Жаль, больше этого не делают — остаётся пересматривать записи в YouTube».

Wonderwall

Исполняет: Oasis

Рассказывает: Валерия Баринова, редактор раздела Lifestyle

«Одна из тех песен, с которыми у меня связаны самые тёплые чувства и воспоминания. Сразу представляется долгая дорога на машине из города в город по выходным и музыка из колонок на полную. Или один из вечеров в Париже, когда молодые музыканты играли прямо на фоне Эйфелевой башни так, что я заслушалась на несколько часов. Песня стала такой популярной, что с футболом она ассоциируется уже не в первую очередь. А ведь солист группы Ноэль Галлахер — большой фанат «Манчестер Сити». Помню, весной увидела ролик из раздевалки клуба после одного из матчей, когда они вместе с Ноэлем исполнили Wonderwall и сделали большой подарок фанатам. Это было круто!



Кстати, интересно, что самих музыкантов песня не очень-то и впечатляет. Ноэль говорил: «За пределами Англии это наша самая знаменитая песня, и это меня чертовски раздражает. Это никакой не рок-н-ролл. Она довольно трогательная. Когда ко мне подходят люди и говорят, что это одна из лучших когда-либо написанных песен, я думаю: «Да вы вообще слышали „Live Forever?“. Зато фанатам „Сити“ нравится, да и не только им. Есть треки, которые можно слушать бесконечно».

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Underdog

Исполняет: Kasabian

Рассказывает: Максим Ерёмин, корреспондент «Чемпионата»

«Обычно Kasabian ассоциируют с каким-нибудь Club Foot из старенькой Фифы или с Fire, которая когда-то там была гимном АПЛ. Зря. Помню время, когда мне дико хотелось верить, что слово «андердог» залетело в русский язык из-за них.

See the local loves a fighter

Loves a winner to fall.

А вдруг именно этот трек вдохновил Шривадданапрабху выкупить «Лестер» на следующий год после выхода альбома? В 2014-м вышел ещё один, и тогда «Лестер» вышел в АПЛ. А уже через пару лет «касабы» давали на их домашнем стадионе лайв, посвящённый первому чемпионству вечных неудачников.



«Когда я представляю, как «Лестер» будет забивать в Премьер-лиге, а болельщики прыгать на стадионе под сочиненную нами Fire, то понимаю, что ничего лучше в моей жизни уже не случится», — говорил когда-то солист Серж Пиццорно. Пошло ещё дальше: Раньери включал их треки в раздевалке — настроить на игру.



Underdog — одна из тех песен, которые хочется кричать (не петь) в пабе под утро. А ещё она никогда не теряет своей актуальности. Кстати, какое там место «Лестер» сейчас занимает в таблице?».

«Тает лёд»

Исполняет: «Грибы»

Рассказывает: Даниил Сальников, редактор раздела «Теннис».

«Что, эта песня не про футбол? Да ну бросьте. Это же гимн нашим потеплевшим отношениям со сборной России по футболу — летом 2018-го. Вот уж где года эдак с 2008-го был настоящий лёд.



Сам трек — это настоящий вирус, который залезает тебе в голову и не хочет оттуда вылезать. Едва появившись на свет, эта песня захватила умы миллионов, она занимала первые строчки чартов и била все рекорды просмотров в YouTube. Тогда же, на волне хайпа, стали появляться мемы и пародии. И даже эти пародии стали набирать миллионы просмотров. «Тает лёд» перепели на свой лад Иван Ургант, Филипп Киркоров, гастарбайтеры, школьники и даже на тот момент ещё главная фанатка «Локомотива» Ольга Бузова.



Психологи пытались объяснить феномен популярности этого произведения группы «Грибы» и сделали вывод, что бесконечно повторяющиеся звуки в одной модуляции были расставлены для того, чтобы у людей происходила внутренняя медитация, когда происходит некое успокоение, уравновешивание психики. Но не всё так просто. Кроме мелодии есть ещё и слова, а поэзия у «Тает лёд» очень глубокая, хотя, на первый взгляд, всё вроде бы просто и понятно».

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

We are the champions

Исполняет: Queen

Рассказывает: Андрей Панков, корреспондент Службы эксклюзивных новостей.

«Это самая высокомерная и самовлюблённая песня, которую я когда либо написал», — так описывал свою одну из самых великих песен великий Фредди Меркьюри. Queen хотели придумать песню, которую мог бы подхватить весь стадион, которую могли бы понять все. Им это удалось. We are the champions, пожалуй, главная песня всего спорта.



Её включают буквально после каждого финального соревнования: будь то финал школьного районного турнира по футболу или финал чемпионата мира. Её прелесть в том, что она подходит и для жизненных ситуаций. К примеру, под неё приятно возвращаться домой после удачно сданного важного экзамена, что я довольно часто и делаю. We are the champions — великая песня и абсолютно точно главная для всего спорта.



Сам я впервые услышал эту песню, когда мне было пять лет. Отец однажды включил её на всю квартиру. Услышав её, я спросил: «О чём они поют?». Папа ответил: «Эта песня о великом и, надеюсь, ты ещё много раз услышишь её в своей жизни».

