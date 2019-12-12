Marvel и «Джуманджи». Как преображалась Карен Гиллан

Сегодня в России состоялась премьера второй части «Джуманджи», которая получила название «Новый уровень». По сюжету фильма, трое друзей снова вынуждены оказаться в компьютерной игре, чтобы найти четвёртого приятеля — Спенсера. Однако в виртуальной реальности их ждёт подвох: не всем удаётся перевоплотиться в уже привычного персонажа. Только одна из героинь, скромная Марта, вновь становится ловкой и сильной девушкой. Эту роль и исполнила Карен Гиллан.
От худышки до мощной злодейки из комиксов
В обоих фильмах франшизы «Джуманджи» актриса поражала зрителей спортивной фигурой. Но природное телосложение девушки далеко от мускулистости: Карен всегда была высокой — 178 см — и худощавой.
Всё изменилось, когда Marvel утвердила Гиллан как Небулу в фэнтези «Стражи галактики». Роль отрицательного персонажа не смутила девушку, и она начала готовиться к съёмкам.
Когда я была младше, папа говорил мне: «Ты не хочешь быть девушкой Бонда, ты хочешь быть злодеем!»
Диета Карен Гиллан: белковый рацион
Чтобы выглядеть на экране убедительно, девушке пришлось усиленно тренироваться и соблюдать специальную диету для наращивания мышечной массы. В рацион были включены продукты, максимально содержащие белок: мясо, рыба, яйца, молочка. Карен также пришлось отказаться от привычных перекусов. На смену жирным сэндвичам пришли куриная грудка, авокадо и перец на цельнозерновом хлебе с семенами.
Новый рацион настолько понравился актрисе, что она стала придерживаться его в повседневной жизни, независимо от потенциальных ролей. Гиллан продолжила есть больше белка и тщательно следить за количеством потребляемых жиров и углеводов.
Тренировки Карен Гиллан: силовые, бег и боевые искусства
Конечно же, одной диетой силён не будешь. Поэтому для достижения отличной физической формы Карен проводила по 3-5 дней в неделю в спортзале. Её программа включала занятия разной направленности и нагрузки на все группы мышц.
Я много тренировалась для роли Небулы. Мне пришлось заниматься два месяца. Команда хотела, чтобы я набрала в весе. Забавно, что этого не произошло, хотя я действительно пыталась.
В тренировки Гиллан входили упражнения:
Первый день
Разминка: растяжка, 3 раунда по 60 секунд на боксёрской груше, 3 раунда по 100 прыжков со скакалкой.
Упражнения на руки и грудь:
- жим лёжа;
- жим гантелей лёжа на наклонной скамье;
- разгибание рук на блоке;
- сведение рук с гантелями лёжа;
- тяга верхнего блока вниз;
- тяга нижнего блока одной рукой в наклоне;
- французский жим.
Каждое упражнение выполняется в 3 подхода по 10 повторений.
Второй день
Разминка: растяжка, бег 800 м.
Тренировка по боевым искусствам, в том числе ММА, и кардио.
Третий день
Разминка: растяжка, 3 раунда по 60 секунд на боксёрской груше, 3 раунда по 100 прыжков со скакалкой.
Упражнения на ноги, ягодицы и плечи:
- приседания;
- жим ногами;
- армейский жим;
- приседания со штангой на груди;
- подъём гантелей перед собой;
- зашагивание на скамью с весом.
Четвёртый день
Разминка: растяжка, бег 800 м.
Тренировка по боевым искусствам, в том числе ММА, и кардио.
Пятый день
Разминка: растяжка, 3 раунда по 60 секунд на боксёрской груше, 3 раунда по 100 прыжков со скакалкой.
Упражнения на спину и руки:
- становая тяга;
- тяга блока к пояснице;
- тяга блока к груди;
- подтягивания узким хватом;
- сгибание рук на нижнем блоке;
- тяга верхнего блока за голову.
Периоды съёмок и подготовок к ним в какой-то момент заканчиваются и уступают место обыденной жизни. Карен Гиллан начала работу над собой в 2013 году, перед первыми «Стражами галактики», и уже сегодня, спустя шесть лет, мы можем видеть её в по-прежнему отличной спортивной форме в новом фильме. Опыт актрисы — хороший пример того, что тренироваться и следить за питанием нужно регулярно, а не перед важными событиями или выборочными ролями.