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Как тренируется Карен Гиллан? Рацион актрисы, «Джуманджи: Новый уровень»

Тренировки и питание Карен Гиллан
Полина Иноземцева
Marvel и «Джуманджи». Как преображалась Карен Гиллан
Актриса далеко не всегда была в идеальной форме, но ради ролей отважилась на диету и усиленные тренировки.
Lifestyle / Город 0

Сегодня в России состоялась премьера второй части «Джуманджи», которая получила название «Новый уровень». По сюжету фильма, трое друзей снова вынуждены оказаться в компьютерной игре, чтобы найти четвёртого приятеля — Спенсера. Однако в виртуальной реальности их ждёт подвох: не всем удаётся перевоплотиться в уже привычного персонажа. Только одна из героинь, скромная Марта, вновь становится ловкой и сильной девушкой. Эту роль и исполнила Карен Гиллан.

От худышки до мощной злодейки из комиксов

В обоих фильмах франшизы «Джуманджи» актриса поражала зрителей спортивной фигурой. Но природное телосложение девушки далеко от мускулистости: Карен всегда была высокой — 178 см — и худощавой.

Всё изменилось, когда Marvel утвердила Гиллан как Небулу в фэнтези «Стражи галактики». Роль отрицательного персонажа не смутила девушку, и она начала готовиться к съёмкам.

Когда я была младше, папа говорил мне: «Ты не хочешь быть девушкой Бонда, ты хочешь быть злодеем!»

Диета Карен Гиллан: белковый рацион

Чтобы выглядеть на экране убедительно, девушке пришлось усиленно тренироваться и соблюдать специальную диету для наращивания мышечной массы. В рацион были включены продукты, максимально содержащие белок: мясо, рыба, яйца, молочка. Карен также пришлось отказаться от привычных перекусов. На смену жирным сэндвичам пришли куриная грудка, авокадо и перец на цельнозерновом хлебе с семенами.

Новый рацион настолько понравился актрисе, что она стала придерживаться его в повседневной жизни, независимо от потенциальных ролей. Гиллан продолжила есть больше белка и тщательно следить за количеством потребляемых жиров и углеводов.

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Тренировки Карен Гиллан: силовые, бег и боевые искусства

Конечно же, одной диетой силён не будешь. Поэтому для достижения отличной физической формы Карен проводила по 3-5 дней в неделю в спортзале. Её программа включала занятия разной направленности и нагрузки на все группы мышц.

Я много тренировалась для роли Небулы. Мне пришлось заниматься два месяца. Команда хотела, чтобы я набрала в весе. Забавно, что этого не произошло, хотя я действительно пыталась.

В тренировки Гиллан входили упражнения:

Первый день

Разминка: растяжка, 3 раунда по 60 секунд на боксёрской груше, 3 раунда по 100 прыжков со скакалкой.

Упражнения на руки и грудь:

  • жим лёжа;
  • жим гантелей лёжа на наклонной скамье;
  • разгибание рук на блоке;
  • сведение рук с гантелями лёжа;
  • тяга верхнего блока вниз;
  • тяга нижнего блока одной рукой в наклоне;
  • французский жим.

Каждое упражнение выполняется в 3 подхода по 10 повторений.

Второй день

Разминка: растяжка, бег 800 м.

Тренировка по боевым искусствам, в том числе ММА, и кардио.

Третий день

Разминка: растяжка, 3 раунда по 60 секунд на боксёрской груше, 3 раунда по 100 прыжков со скакалкой.

Упражнения на ноги, ягодицы и плечи:

  • приседания;
  • жим ногами;
  • армейский жим;
  • приседания со штангой на груди;
  • подъём гантелей перед собой;
  • зашагивание на скамью с весом.
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Четвёртый день

Разминка: растяжка, бег 800 м.

Тренировка по боевым искусствам, в том числе ММА, и кардио.

Пятый день

Разминка: растяжка, 3 раунда по 60 секунд на боксёрской груше, 3 раунда по 100 прыжков со скакалкой.

Упражнения на спину и руки:

  • становая тяга;
  • тяга блока к пояснице;
  • тяга блока к груди;
  • подтягивания узким хватом;
  • сгибание рук на нижнем блоке;
  • тяга верхнего блока за голову.

Периоды съёмок и подготовок к ним в какой-то момент заканчиваются и уступают место обыденной жизни. Карен Гиллан начала работу над собой в 2013 году, перед первыми «Стражами галактики», и уже сегодня, спустя шесть лет, мы можем видеть её в по-прежнему отличной спортивной форме в новом фильме. Опыт актрисы — хороший пример того, что тренироваться и следить за питанием нужно регулярно, а не перед важными событиями или выборочными ролями.

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