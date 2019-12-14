Мировой рекорд по буксировке. Как Иван Савкин сдвинул с места 218 тонн

12 декабря на железнодорожном вокзале во Владивостоке собралось много людей. Все они хотели увидеть, как будет установлен новый мировой рекорд по экстремальной буксировке. И им это удалось. Иван Савкин — пауэрлифтер и мастер спорта по жиму лёжа — смог протащить поезд весом 218 тонн на полтора метра вперёд. Сам силач признался, что выполнить задачу получилось не сразу из-за особенностей электрички, которые создавали дополнительную нагрузку.

Кто такой Иван Савкин?

Силач занимается пауэрлифтингом с 15 лет и до сих пор уделяет спорту большую часть времени. Иван старается тренироваться каждый день, чтобы совершенствовать физическую форму и устанавливать новые рекорды. Помимо занятий в спортивном зале и буксировки транспорта, атлет с 2014 года занимается общественной деятельностью. Он регулярно посещает школы, колледжи, университеты и реабилитационные центры, где рассказывает молодёжи о здоровом образе жизни и проводит различные соревнования. Также Савкин — частый гость значимых мероприятий Владивостока и всего Приморского края.

Рекордсмен не сразу пришёл к выводу, что его призвание — силовые виды спорта. Поэтому в коллекции Ивана есть ещё и первый разряд по футболу, баскетболу, второй юношеский по лапте и первый разряд по шахматам.

Иван Савкин на церемонии награждения спартакиады студентов колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Фото: vk.com/id259679010

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Как Иван Савкин установил новый мировой рекорд?

Всего мастер буксировки совершил три попытки: разминочную, основную и, как её называет Иван, шуточную. Во время первого подхода мужчине удалось сдвинуть груз на полметра и оценить тяжесть испытания. С учётом всех особенностей поезда, общий вес, который лёг на плечи Савкина, по его словам, достиг примерно 750 тонн.

Электропоезд состоит из двух простых и двух моторных вагонов. Когда мы его двигаем, прокручиваем весь механизм моторных вагонов, а это в несколько раз повышает нагрузку.

Лучшего результата — буксировки на полтора метра — рекордсмен добился со второго раза. На третью попытку пауэрлифтер отважился ради интереса: проверить, остались ли силы. Их хватило ещё на полметра. И, на самом деле, это отличный показатель, ведь изначально Иван боялся, что эксперимент обернётся провалом.

Несколько месяцев назад один из Прибалтийских силачей пробовал сдвинуть с места подобный поезд, но у него не вышло. Поэтому у меня и у организаторов мероприятия были опасения, что ничего не получится.

Как рассказал спортсмен, к установке рекорда он упорно готовился в спортивном зале и посещал его по три раза в неделю. Кроме того, силач почти ежедневно буксировал автобусы и грузовики. Тренировок на железной дороге у Савкина не было.

Тренировка Ивана Савкина Фото: vk.com/id259679010

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Каких ещё результатов в буксировке достиг Иван Савкин?

Установленный позавчера рекорд Гиннеса — вовсе не первый для пауэрлифтера. В сентябре этого года Иван смог сдвинуть на полтора метра судно-контейнеровоз «Вениамин Хлопин» весом 12,4 тыс. тонн. А в июне он первым в мире осилил буксировку почти 13-тонного сельскохозяйственного комбайна.

Какие ещё грузы поддавались спортсмену?

Поезд из девяти вагонов — 365 тонн на 50 см;

паром «Босфор Восточный» —1150 тонн на 10 м;

шесть вагонов с цементом — 512 тонн на 1,6 м;

транспортный рефрижератор «Озерск» — 4,2 тыс. тонн на 2,5 м;

сухогруз «Аврора» — 5 тыс. тонн на более чем 3 м;

теплоход «Юрий Тарапуров» — 11 тыс. тонн на 50 см;

самосвал FAW — 19 тонн на 2 м и др.

Иван Савкин буксирует теплоход «Сергей Гаврилов» весом 10,5 тыс. тонн Фото: vk.com/id259679010

На достигнутом Савкин останавливаться не намерен. В перспективе он хочет протащить 300-тонную электричку и корабль массой 12-13 тыс. тонн. Иван надеется, что его любимое дело не уйдёт в небытие и многие вместе с ним продолжат вести здоровый образ жизни, ставить перед собой амбициозные цели и преодолевать трудности.