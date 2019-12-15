Загитова vs Медведева: как фигуристки выглядят в обычной жизни

Мы привыкли видеть их в проработанных до мелочей образах. Что скрыто за косметикой и красивыми костюмами?

Евгения Медведева и Алина Загитова — примы фигурного катания, которые последние три года радовали болельщиков техничными, а главное — красивыми номерами. Мы уже привыкли видеть заголовки в духе «Алина Загитова побила мировой рекорд» или «Евгения Медведева снова в строю». Высокие результаты и эффектная внешность позволили девушкам выйти за пределы своего вида спорта и стать узнаваемыми персонами даже среди тех, кто не интересуется фигурным катанием. Чемпионки зарабатывают миллионы на рекламных акциях и завоёвывают доверие мировых брендов. Интересно узнать, как же выглядят фигуристки за пределами льда, без косметики и нарядных костюмов.

Как выглядит Евгения Медведева в повседневной жизни

Медведева нередко радует поклонников свежими фотографиями. Она интересна многим именно как разносторонняя личность, которая любит аниме, Страну восходящего солнца и корейскую музыку.

Чёрная тень на фоне рассвета

Последняя фотография Медведевой взбудоражила общественность. Поклонники чемпионки неоднозначно восприняли снимок на фоне канадского рассвета.

Один из подписчиков даже написал: «У меня всего два вопроса. Почему голая и кто снимал?». Многих интересует личная жизнь спортсменки. В прошлом году СМИ пестрели заголовками о возможной связи Жени с болгарским певцом Кристианом Костовым. А в комментариях под новым фото уже начали перебирать вероятных избранников девушки. Евгения лаконично ответила интересующимся, одета ли она на фото:

Я не виновата, что у вас развращённое восприятие чёрной тени.

А вот на вопрос об отношениях фигуристка решила не отвечать. Это взволновало фанатов, один из них отметил: «Жень, нас нельзя успокоить, мы уже ориентацию поменяли».

Некоторые всё-таки уловили суть фотографии, говорили о её эстетичности и признавались в любви к спортсменке. Причём оставляли комментарии читатели не только из России: комплименты в адрес Медведевой летели на испанском и, конечно же, на английском.

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Девушка с клубникой

Спортсменка публикует живые, милые и простые фотографии в своём аккаунте. Например, пост, где она собирает клубнику очень понравился подписчикам.

Женя предстала перед ними без косметики, в женственном платье тёмно-фиолетового цвета, занимающаяся простым делом. Многие отметили естественность фотографии и красоту спортсменки. Не обошлось и без молодых людей, предложивших девушке руку и сердце.

Взгляд спросонья

На странице Медведевой много фотографий с игрушками. На одной из них Женя, укутавшись в розовый плед, держит в руках единорога. Эта публикация, пожалуй, вызвала больше умиления, чем предыдущие. Подписчиков порадовал взгляд только что проснувшейся фигуристки. Они писали: «Какая красавица!», «Заспанный медвежонок наш» и «You look absolutely beautiful».

Образ в японском стиле

Ни для кого не секрет, что спортсменка любит Японию. На фотографии, где Женя гуляет по улицам Токио, она одета в яркую неформальную одежду, традиционную для молодёжного японского лука. В комментариях сразу же запестрели отклики на японском языке. Но небольшая часть подписчиков всё-таки посчитала, что девушке больше идёт консервативный, лаконичный стиль, характерный европейской моде.

Тренировочные будни

Особенно привычно видеть Медведеву в спортивной форме. Вдохновляющая фотография Евгении, на которой она сидит на фоне ясного японского неба и думает начать практиковать йогу.

Фото из детства

И напоследок взгляните на маленькую Женю. Она начала вести «инстаграм» в 2013 году: по нему можно увидеть, как взрослела девушка.

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Как выглядит Алина Загитова вне льда?

В «инстаграме» Алины не так много живых фотографий. В основном в социальной сети она размещает рекламные посты от крупных брендов. Но изредка спортсменка радует подписчиков фото из повседневной жизни.

Выходной с акту-ину

Например, многие фанаты в восторге от собаки Алины, которую ей подарила японская Ассоциация сохранения чистоты. Под фотографией, где фигуристка обнимает улыбчивую акита-ину, подписчики писали комплименты сразу двум красавицам.

Отдых на море

Особенно впечатлил представителей мужского пола кадр спортсменки в купальнике, а женскую аудиторию, возможно, заставил немного позавидовать. Несколько непривычно видеть фигуристку в таком виде. Этим постом Загитова напомнила, что она не просто спортсменка, но и красивая девушка. Кстати, её внешность оценил коллега — японский фигурист Дайсукэ Такахаси. Большая часть подписчиков упрекнула Алину в нескромности. Люди посчитали, что олимпийской чемпионке некультурно выставлять фотографии в купальнике.

Победный жест в кимоно

Куда же без Японии? Загитова тоже любит азиатскую культуру и даже мечтает открыть суши-ресторан. В её «инстаграме» много фотографий из страны восходящего солнца, но, надо заметить, меньше, чем у Жени. На фото Алина одета в японскую одежду — юкату (практически то же самое, что кимоно, но немного легче). Спортсменка показывает традиционный жест «масару поуз», что означает «победа». В том числе за него фигуристку любят японские болельщики. Что же касается русскоязычной аудитории, многие отметили, что чемпионке идёт кимоно. Нашлись и те, кто обвинил девушку в непатриотичности.

Утки, чихуа-хуа и пакет

На странице Алины много фотографий с животными. Что неудивительно, ведь у неё дома живут собака, две шиншиллы и кот. Однажды спортсменка выложила видео, на котором она кормит уток хлебом, и за процессом внимательно наблюдает чихуа-хуа. Правда, большее внимание комментаторов привлёк Алексей Ягудин, который написал: «А пакет, кстати, кто оставил? Виновница видео или кто другой? Давайте разберёмся!!! Так нельзя!». Подписчики сразу же набросились на фигуриста, а он был не прочь с ними поспорить.

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Игрушки от болельщиков

Загитова опубликовала фотографию с презентами от японских фанатов, которые еле уместились на её кровати. Там было всё: от милых носочков до декоративной косметики. «Столько тепла от вас получила. Спасибо», — подписала спортсменка на трёх языках.

Рисование в полушпагате

В последнее время спортсменка стала делиться с поклонниками хобби, которые ей помогают эмоционально расслабиться после трудового дня. Так, Алина выложила фото, на котором она рисует в необычной позе.

Гончарное мастерство

Мало кто мог бы догадаться, что Алина интересуется гончарным мастерством. Фигуристка опубликовала серию фотографий, на которых она лепит вазы и горшки из глины. Подписчики поддержали новое увлечение девушки. «Какое счастье! У талантливого человека, который любое своё дело доводит до конца, — всё горит в руках”, — написал один из фанатов.

Фото из детства

И по маленькой традиции закончим детской фотографией Алины Загитовой. Удивительно, как быстро она выросла.