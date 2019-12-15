Бигорексия, или Комплекс Адониса: как не перекачаться в тренажёрном зале

Сегодня всё больше внимания уделяется расстройствам, связанным с восприятием человеком своего тела. К ним относятся и нарушения пищевого поведения, и различные виды дисморфофобии – зацикленности на конкретной физической особенности. Пожалуй, самым «популярным» расстройством, о котором хотя бы раз слышал каждый, является анорексия. Считается, что к ней в большей степени склонны женщины. Однако мало кто знает о её мужской «версии» – бигорексии, с которой, не подозревая об этом, сталкиваются многие мужчины. Вместе с велнес-коучем и экспертом «Чемпионата» Андреем Семешовым разбираемся, что такое бигорексия и откуда она берётся.

Комплекс Адониса: что такое бигорексия

Бигорексия, или мышечная дисморфия, – это один из видов дисморфофобии, при которой человек чрезмерно озабочен каким-либо дефектом или особенностью своего тела. Конкретно это психическое расстройство проявляется в нездоровом стремлении нарастить как можно больше мускулов. Также его называют обратной анорексией, мегарексией или комплексом Адониса – по имени древнегреческого бога, который отличался особой красотой.

Люди, страдающие бигорексией, постоянно озабочены мыслями о том, что они недостаточно мускулистые, недостаточно большие. Если при анорексии человек считает себя слишком крупным, то при этом расстройстве он воспринимает себя маленьким и худым вне зависимости от фактического размера.

Фото: istockphoto.com

Один из внешних признаков бигорексии – большая мышечная масса: огромное тело, как будто отфотошопленные рельефные мышцы. Из-за чего некоторые люди по умолчанию считают, что все «раскаченные» мужчины подвержены этому расстройству. Однако путать бигорексию с бодибилдингом не стоит. В случае с комплексом Адониса речь не столько физическом, сколько о психологическом состоянии. Проблема тут не в мышцах, а в голове.

Андрей: Когда стремление накачаться становится самым главным занятием в жизни, ради которого на второй план уходит и работа, и взаимоотношения с родными и близкими, есть повод насторожиться.

Как отмечает тренер, есть большая разница между бодибилдерами и теми, кто занимается исключительно «для себя». Одно дело, когда мужчина усердно тренируется и ест по будильнику, потому что мышцы – его главный источник дохода, а поддерживать себя в идеальной форме – его работа. И совсем другое, когда человек всё свободное время проводит в спортзале, отдаляется от семьи и друзей, начинает жить в замкнутом круге «тренировка-еда-сон».

Фото: istockphoto.com

В чём причина бигорексии?

Сегодня одна из причин, по которой всё больше мужчин сталкиваются с мышечной дисморфией, – стереотипы. Популяризированные представления о том, каким должен быть «настоящий» мужчина, зачастую основаны на фигурах профессиональных бодибилдеров и далеки от реальных здоровых параметров. Можно предположить, что моду на крупное мускулистое тело в своё время задали такие актёры, как Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод ван Дамм, затем Дуэйн Джонсон, а сейчас их «традиции» продолжают Хафтор Бьёрнссон («Игра престолов») и Мартин Форд («Викинги»).

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Проблема искажённой маскулинности и, как следствие, бигорексии в XXI веке стала особенно актуальной. Так, в 2005 году группа учёных из Средне-Западного государственного университета Уичиты, Юго-Восточного университета Луизианы и Медицинской школы Западной Вирджинии проанализировала, как за последние 25 лет изменились детские игрушки. Исследование показало, что современные игровые фигурки – Кены, солдатики, супергерои – крупнее и мускулистее своих предшественников, причём у многих из них такие мышцы, которые в реальности нельзя нарастить даже при помощи стероидов.

Ситуацию с бигорексией усугубляют и набирающие всё большую популярность фильмы про супергероев. На фоне «раскачанных» актёров вроде Криса Хемсворта и Генри Кавилла кто угодно может почувствовать себя хилым и недостаточно мощным.

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Кирилл Терёшин: это бигорексия?

Неудержимая тяга к залу и строгое питание – не самые страшные проявления бигорексии. Некоторым мужчинам становится мало тех результатов, которых можно добиться «естественным» путём. В таком случае они обращаются к стероидам, анаболикам и другим сомнительным «лайфхакам». Так поступил и Кирилл Терёшин, в Сети более известный как Руки-Базуки.

Терёшин, как и многие, начинал с походов в спортзал, но, вероятно, захотел получить быстрый и наглядный результат – и начал колоть себе синтол. На одном из телешоу, в котором Руки-Базуки снялся в 2018 году, он рассказал, что вколол более шести литров препарата.

Синтол – смесь масла и обезболивающих веществ: его вводят глубоко в мышцу, где он распространяется между связками волокон, а при повторных инъекциях объём масла растёт и увеличивает мышцу.

В результате руки Кирилла действительно достигли огромных размеров. На одном из фото в его «инстаграме» видно, что обхват бицепса составляет 62 см.

На здоровье такие эксперименты сказываются негативно. Терёшин уже несколько раз заявлял о том, что собирается избавиться от рук-базук: откачать синтол, удалить деформированные мышцы, вернуться к норме. Прекратить бессмысленную гонку за объёмами Кирилла убеждали и врачи, и подписчики в «Инстаграме» (которых у него больше четырёхсот тысяч). Но, несмотря на слухи об операции по удалению бицепсов, кажется, останавливаться парень не собирается. Каждое следующее осложнение – воспаление, ухудшающееся самочувствие, онемение рук – он использовал как ещё один способ напомнить о себе. И если сейчас Кирилл делает это ради хайпа, то в начале, скорее всего, не обошлось без бигорексии.

«Руки-базуки» исчезли, а последствия остались. Терёшина с ложки кормит мама Блогер решился на операцию по удалению знаменитых бицепсов, но страдает теперь не меньше.

Бигорексия встречается практически у каждого

Причины бигорексии можно искать и во всё возрастающем уровне стресса, и в детских травмах – однозначный ответ на вопрос, почему возникает это расстройство, дать сложно. Но велнес-коуч Андрей Семешов уверен: в той или иной форме недовольство своими мышечными объёмами встречается у каждого, кто занимается в зале больше трёх-четырёх лет.

Андрей: Если по Чехову русскому человеку всегда не хватает еще одной комнаты и ста рублей, то у завсегдатая качалки всегда будет желание нарастить еще пару сантиметров на бицепс и «чутка на спину-плечи мяса накинуть».

У кого-то получается справится с ситуацией, и желание набрать массу не превращается в манию. Однако есть и те, для кого стремление к «идеальной» форме становится единственной целью и вытесняет все другие сферы жизни. Поначалу всё не так уж и страшно, но со временем недовольство собой будет только нарастать, уверяет Андрей.

Фото: istockphoto.com

Андрей: Начинаются поиски правильного пути, которые довольно скоро приводят к дилерам анаболических стероидов и прочих препаратов. Причём употребляют эти препараты зачастую в дозировках, которые заставляют изумляться даже обладателей титула «Мистер Олимпия».

Если человек замечает у себя такую одержимость, из-за которой, очевидно, проседают все остальные сферы жизни, лучший выход – обратиться к психологу. Однако зачастую людям тяжело увидеть реальную картину и оценить серьёзность ситуации. К тому же не каждый сможет признать, что ему действительно необходима помощь специалиста. В таком случае можно попробовать справиться самостоятельно.

Андрей: Большие мышцы никак не улучшат ни ваше здоровье, ни социальный статус, ни отношения с противоположным полом. Как говорится: «И только наконец-то похудев и накачав попу, она поняла, что мужики ее избегают не потому, что она толстая, а потому что стерва». С бицепсом в 50 сантиметров точно такая же история.

Перегибы бывают не только в отрицательную, но и в, казалось бы, положительную сторону – всё хорошо в меру. Походы в зал не должны превращаться в обязательную экзекуцию, просто потому что «надо», а каждая тренировка не должна заканчиваться замером всех объёмов. Фитнес – это про здоровье и моральный отдых, про мышечный тонус и хорошее самочувствие и, конечно, про баланс. Об этом не стоит забывать.

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