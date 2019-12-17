Домики хоббитов, футуристические сооружения в виде капсул и другие места, в которые можно сбежать из столицы на праздники.

Хочу туда: 6 необычных мест для новогоднего отдыха за городом

Совсем скоро наступят новогодние праздники. Это значит, что можно будет ещё больше времени проводить с родными и близкими, с головой окунуться в активный отдых, кататься на лыжах и коньках. А если вы до сих пор не знаете, где отметить Новый год или просто провести зимние выходные, — не беда. Мы подготовили для вас список самых небанальных отелей и загородных резиденций для идеального уикенда.

Арт-парк «Никола-Ленивец»

Стоимость: 3700 рублей.

В неё включены: ночь в улучшенном стандартном номере с одной кроватью, завтрак на двоих, входной билет в арт-парк.

«Никола-Ленивец» расположен в Калужской области вокруг небольшой одноимённой деревни. На его территории находится множество уникальных арт-объектов размером с футбольные поля и девятиэтажные дома. Это единственное место в России, где вы сможете увидеть ландшафтные инсталляции известных отечественных и зарубежных авторов.

Гостям предлагают разместиться в домиках разных типов. А дом с люстрой — один из самых популярных объектов пространства. Он был спроектирован специально для фестиваля «Архстояние-2017». Главная особенность сооружения — отсутствие окон. Единственный световой проём расположен в потолке.

В новогодние праздники гости смогут провести время на катке, маленькой горке или на склонах у замёрзшей реки Угры, катаясь на ватрушках. Также организаторы обещают подготовить лыжню, если повезёт с погодой.

Эко-отель Хоббитлэнд

Стоимость: 4000 рублей.

В неё включена: ночь в домике «Касии Травинск» на троих.

Если вы фанат фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» и хотели бы побывать в местах обитания хоббитов, для этого необязательно ехать в Новую Зеландию. Загородный комплекс Хоббитлэнд, расположенный в Московской области, на 112 км Минского шоссе, — отличное место для отдыха в новогодние праздники. Там можно не только сходить на экскурсию по деревне Хоббитов, но и пожить в стиле «глэмпинг».

В каждом домике есть печь на дровах, электричество, мягкая постель и, главное, огромное круглое окно. Сидя около него с чашкой горячего шоколада, можно насладиться тишиной наедине с природой.

К слову, активных развлечений в Хоббитлэнде тоже много: от рыбалки до катания на коньках и лыжах.

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Центр экотуризма «Берхино»

Стоимость: 3500 рублей.

В неё включена: ночь в домике «Бочки Диогена».

В одном из живописных уголков Подмосковья, в Луховецком районе, расположился центр экотуризма «Берхино». Он находится примерно в 150 км от столицы. Помимо обычных гостиничных домиков, в загородном отеле есть необычные коттеджи «Бочки Диогена». Это место идеально подойдёт для романтического уикенда в новогодние праздники, возможно, в качестве сюрприза для вашей второй половинки.

В «Берхино» много активных развлечений: уроки верховой езды, иппотерапия, бассейн с сауной и прохладной купелью и другие.

Творческое комьюнити «Деревня»

Стоимость: 2000 или 4000 рублей.

В неё включена: ночь в хостеле или одном из домов.

«Деревня» — посёлок, созданный командой дизайн-завода Flacon. Творческое комьюнити расположено сравнительно недалеко от Москвы: всего в 125 км по Минскому шоссе. Главная особенность этого места в том, что люди здесь живут в необычных контейнерных и купольных домах. Территория «Деревни» впечатляет масштабом — 64 га.

Чего тут только нет: и футбольные поля, и пруд для купания, и кемпинг, и трассы для беговых лыж. На территории комьюнити также построен самый большой в России купольный дом в футуристическом стиле.

Это место точно зарядит вас на творчество и продуктивную деятельность в наступающем году!

Загородный клуб LaFa

Стоимость: от 5700 до 8700 рублей.

В неё включена: ночь в шале «Лилла», «Викинг» или «Гранд Футуро».

Он расположен в 20 км от Москвы около соснового бора. Название клуба отражает его концепцию — ориентация на семейный отдых. LaFa, сокращённое от итальянского La Famiglia, переводится как «семья». Именно архитектура и стиль домов Доломитовых Альп, сочетающих в себе деревенскую простоту и современность, вдохновили создателей загородного клуба.

На территории базы отдыха есть как традиционные шале, так и необычные футуристические дома в виде капсул с большими панорамными окнами.

Главная гордость клуба — баня на дровах, в которой гости парятся в морозные зимние дни. Вы можете активного провести время за городом: покататься на санях, лыжах или просто прогуляться по заснеженному сосновому бору.

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Экокемпинг SFERA

Стоимость: 4200 рублей.

В неё включена: ночь в геокуполе на четверых.

Экокемпинг расположен на берегу озера в Переславле-Залесском. SFERA — это небольшая круглогодичная база отдыха в формате глэмпинга. Всего на территории расположены 15 уютных юрт и экошалашей, которые органично вписываются в природу хвойного леса.

В новогодние праздники в загородном клубе планируется масса мероприятий для гостей: от совместного украшения ёлки до различных квестов на лыжне и катания на собачьих упряжках.

Эко-отель «Лес»

Стоимость: от 1500 до 2500 рублей.

В неё включена: ночь в экодомике или шалаше.

«Лес» располагается в Выборгском районе на берегу озера Зеркальное — не так далеко от Северной столицы. Здесь вы не найдёте ни электричества, ни водопровода. В эко-отеле используют факелы, свечи, баню и лесной родник. А хвойный лес вокруг создает особое ощущение единения с природой. Деревянные шалаши, расположенные на 11 га, отапливаются дровяными печами и сохраняют тепло даже в мороз.

Здесь вы сможете попариться в бане на берегу озера, а для детей организована игровая площадка.

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