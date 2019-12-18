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Что подарить путешественнику на Новый год? 10 полезных подарков

10 идей новогодних подарков для путешественников
Полина Иноземцева
Тем, кто не сидит на месте. 10 идей новогодних подарков для путешественников
Вещи, которые пригодятся в поездке или на этапе её планирования.
Lifestyle / Город 0

Мы продолжаем делиться с вами идеями новогодних подарков. И на этот раз расскажем, что может обрадовать путешественников и любителей активного отдыха.

Каждый из презентов не только пригодится в захватывающей поездке, но и будет просто радовать глаз. Ведь практичность в сочетании со стилем — как раз то, о чём пойдёт речь в нашей подборке.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Книга «Лучшие путешествия 2020»

В ней собраны самые интересные маршруты по топ-10 странам, которые обязательно нужно посетить в грядущем году: от Коста-Рики до Венгрии. Команда авторов — экспертов Lonely Planet — собрала воедино собственные впечатления, личный опыт, ошибки новичков и страсть к путешествиям, чтобы поделиться ими с читателями.

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Камера GoPro HERO8 Black

Флагман линейки HERO — это настоящий прорыв в качественной съёмке. Новая модель GoPro позволит путешественнику снимать видео с цифровой стабилизацией в 4К и с широким углом, создавать таймлапсы с переходом в реальное время, записывать качественный звук и делать лайф-фото. К слову, если в поездке совсем нет времени искать нужную кнопку, то камера откликнется на голосовую команду.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Купальник ZASPORT

Если в вашем окружении есть девушка, которая собирается отправиться в тёплую страну, порадуйте её стильным купальником. Нам нравится минималистичный дизайн вещи и её практичность. Хоть слитная модель и предназначена для бассейна, в ней можно пойти и на пляж, и на горки в аква-парке — при спуске ничего не слетит.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Флисовая кофта Nike

Эта вещь – мастхэв для тех, кто отправляется в места с прохладным климатом, в поход на несколько дней или в горы. Верхний слой кофты из флиса защитит от осадков и ветра, а нижний — согреет по погоде. Но главная особенность ткани — способность «дышать». Поэтому в такой одежде вы будете чувствовать себя тепло и комфортно.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Сумка-органайзер Toiletbag graphite Reisenthel

Несмотря на то что с виду органайзер кажется небольшим и занимает мало места, он более чем вместительный. Поэтому идеально подойдёт для путешествия или командировки. В него можно положить все необходимые аксессуары, средства личной гигиены и косметику. Внутри сумки есть зеркало, а снаружи — специальный крючок, чтобы её можно было повесить в любой комнате отеля или гостиницы. Очень удобно.

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Термокружка Smidge

Её можно смело брать с собой в длительную поездку или на прогулку, ведь термокружка сохранит тепло напитка в течение шести часов. Корпус выполнен из нержавеющей стали, крышка сделана из полипропилена и дополнена силиконовыми вставками для хорошей герметизации. А дизайн подарка — радость для поклонников минимализма.

Купить.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Шапка Nike

Яркий аксессуар — отличное дополнение к любому зимнему образу. Состав из акрила и шерсти и плотная вязка делают шапку мягкой и непродуваемой. Нам нравится, что у неё есть отгибающаяся нижняя часть с логотипом. Её можно поправить по длине и носить аксессуар, как удобно.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Куртка adidas

«У холода нет шансов,» — так говорят создатели этой модели. И, видимо, не зря. Жёлтый жилет и непродуваемое верхнее покрытие обезопасят путешественника от ветра и холодной температуры воздуха. А стропы для плеч, которые вшиты внутри, позволят снять куртку и нести её как рюкзак на лямках.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Спортивная сумка ZASPORT

Большая спортивная сумка — верный компаньон в любой поездке. В неё можно уместить всё необходимое и даже взять с собой как ручную кладь. Кроме того, с надписью Russia на ярко-красной ткани вы точно не забудете откуда приехали, где бы вы ни отдыхали.

Купить.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Поясная сумка Nike

Этот небольшой аксессуар станет альтернативой рюкзакам, сумкам-шопперам и громоздким чемоданам. Или отличным к ним дополнением. С поясной сумкой можно отправиться на прогулку по городу, в туристическую экскурсию и, в целом, куда только не пожелает путешественник. Благодаря регулируемой длине ремня модель можно носить на талии, бёдрах или плече.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

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