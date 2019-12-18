Вещи, которые пригодятся в поездке или на этапе её планирования.

Тем, кто не сидит на месте. 10 идей новогодних подарков для путешественников

Мы продолжаем делиться с вами идеями новогодних подарков. И на этот раз расскажем, что может обрадовать путешественников и любителей активного отдыха.

Каждый из презентов не только пригодится в захватывающей поездке, но и будет просто радовать глаз. Ведь практичность в сочетании со стилем — как раз то, о чём пойдёт речь в нашей подборке.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Книга «Лучшие путешествия 2020»

В ней собраны самые интересные маршруты по топ-10 странам, которые обязательно нужно посетить в грядущем году: от Коста-Рики до Венгрии. Команда авторов — экспертов Lonely Planet — собрала воедино собственные впечатления, личный опыт, ошибки новичков и страсть к путешествиям, чтобы поделиться ими с читателями.

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Камера GoPro HERO8 Black

Флагман линейки HERO — это настоящий прорыв в качественной съёмке. Новая модель GoPro позволит путешественнику снимать видео с цифровой стабилизацией в 4К и с широким углом, создавать таймлапсы с переходом в реальное время, записывать качественный звук и делать лайф-фото. К слову, если в поездке совсем нет времени искать нужную кнопку, то камера откликнется на голосовую команду.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Купальник ZASPORT

Если в вашем окружении есть девушка, которая собирается отправиться в тёплую страну, порадуйте её стильным купальником. Нам нравится минималистичный дизайн вещи и её практичность. Хоть слитная модель и предназначена для бассейна, в ней можно пойти и на пляж, и на горки в аква-парке — при спуске ничего не слетит.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Флисовая кофта Nike

Эта вещь – мастхэв для тех, кто отправляется в места с прохладным климатом, в поход на несколько дней или в горы. Верхний слой кофты из флиса защитит от осадков и ветра, а нижний — согреет по погоде. Но главная особенность ткани — способность «дышать». Поэтому в такой одежде вы будете чувствовать себя тепло и комфортно.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Сумка-органайзер Toiletbag graphite Reisenthel

Несмотря на то что с виду органайзер кажется небольшим и занимает мало места, он более чем вместительный. Поэтому идеально подойдёт для путешествия или командировки. В него можно положить все необходимые аксессуары, средства личной гигиены и косметику. Внутри сумки есть зеркало, а снаружи — специальный крючок, чтобы её можно было повесить в любой комнате отеля или гостиницы. Очень удобно.

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Термокружка Smidge

Её можно смело брать с собой в длительную поездку или на прогулку, ведь термокружка сохранит тепло напитка в течение шести часов. Корпус выполнен из нержавеющей стали, крышка сделана из полипропилена и дополнена силиконовыми вставками для хорошей герметизации. А дизайн подарка — радость для поклонников минимализма.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Шапка Nike

Яркий аксессуар — отличное дополнение к любому зимнему образу. Состав из акрила и шерсти и плотная вязка делают шапку мягкой и непродуваемой. Нам нравится, что у неё есть отгибающаяся нижняя часть с логотипом. Её можно поправить по длине и носить аксессуар, как удобно.

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Беру с собой. Где купить стильные и практичные термокружки Они заменят одноразовые пластиковые стаканы и сохранят ваши напитки тёплыми.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Куртка adidas

«У холода нет шансов,» — так говорят создатели этой модели. И, видимо, не зря. Жёлтый жилет и непродуваемое верхнее покрытие обезопасят путешественника от ветра и холодной температуры воздуха. А стропы для плеч, которые вшиты внутри, позволят снять куртку и нести её как рюкзак на лямках.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Спортивная сумка ZASPORT

Большая спортивная сумка — верный компаньон в любой поездке. В неё можно уместить всё необходимое и даже взять с собой как ручную кладь. Кроме того, с надписью Russia на ярко-красной ткани вы точно не забудете откуда приехали, где бы вы ни отдыхали.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Поясная сумка Nike

Этот небольшой аксессуар станет альтернативой рюкзакам, сумкам-шопперам и громоздким чемоданам. Или отличным к ним дополнением. С поясной сумкой можно отправиться на прогулку по городу, в туристическую экскурсию и, в целом, куда только не пожелает путешественник. Благодаря регулируемой длине ремня модель можно носить на талии, бёдрах или плече.

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