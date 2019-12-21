«Подружка Халка»: как выглядит одна из самых мускулистых девушек-бодибилдеров

О том, как Наталия Кузнецова достигла такого телосложения и что плохого в больших мускулах.

Когда-то хрупкая Наталия Кузнецова весила 40 килограммов. Но однажды она принесла женственность в жертву профессиональному бодибилдингу. Такой выбор девушка сделала осознанно и ничуть не жалеет об этом. Рассказываем, как спортсменка пришла к столь мускулистому телосложению и как такие большие мускулы могут навредить здоровью и качеству жизни. В этом нам помогает велнес-коуч и эксперт «Чемпионата» Андрей Семешов.

Кто такая Наталия Кузнецова?

Наталия Кузнецова — российская спортсменка, которая в 26 лет стала профессиональным пауэрлифтером, бодибилдером и мастером спорта международного класса по становой тяге и армлифтингу. Девушка осиливает веса, которым могут позавидовать мужчины: жим от груди — 165 кг, а становая тяга — 240 кг. Спортсменка установила три мировых рекорда по становой тяге, по жиму штанги лёжа и стала обладательницей 12 европейских и национальных рекордов в этих дисциплинах.

При росте 168 см российская бодибилдерша весит 90 кг, объём её бицепса составляет 47 см, бёдер — 72 см, талии — 76 см. Девушка воспользовалась услугами пластического хирурга, объясняя это тем, что женскую грудь нельзя накачать в тренажёрном зале. Кузнецова считает, что девушки, которые пытаются это сделать, обречены на неудачу.

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Как Наталия Кузнецова пришла к такому телосложению?

Девушка родилась в Чите и ещё подростком начала заниматься бодибилдингом. Россиянка не мечтала о спортивной карьере. Но отец Кузнецовой решил, что физические упражнения поднимут самооценку дочери, и отправил 14-летнюю Наталию в спортзал. Будучи подростком, она весила всего 40 кг, сейчас же — почти в два раза больше. В одном из интервью спортсменка призналась:

В детстве я была робким мышонком.

Первое предложение выступить на соревнованиях по бодибилдингу Кузнецова получила уже через полгода после начала занятий. А в 16 лет она стала абсолютной чемпионкой Забайкальского края и показала неплохие результаты в пауэрлифтинге. В 2009 году девушка переехала в Москву и с новыми силами продолжила тренироваться.

Сейчас за «инстаграмом» бодибилдерши следят больше полумиллиона человек. Часть из них восторгается телом спортсменки, остальные ужасаются внушительными размерами женских мышц.

Силовые тренировки, стероиды и жирная пища

Перед соревнованиями Наталия соблюдает жёсткую диету. Спортсменка также использует протеин и пищевые добавки. Она не скрывает, что употребляет анаболические стероиды, поэтому выступает в категории без допинг-контроля. Кузнецова утверждает, что прибегает к веществам только перед соревнованиями и сугубо в маленьких дозах. Девушка позволяет себе и вредную пищу.

Мне прислали ссылку на статью в одном онлайн-издании, там обо мне было написано: «Правильно питается, а вместо приправ добавляет в пищу протеин и аминокислоты». И я читаю это, уплетая пиццу, тёплые вафли с мороженым и запивая пина коладой.

Обычно Кузнецова тренируется по 5-6 раз в неделю. Занятия бодибилдерша посвящает силовым упражнениям, которые прокачивают спину, грудь и другие группы мышц.

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Жизнь вне спорта

Наталия замужем, с возлюбленным Владиславом Кузнецовым они познакомились в «Одноклассниках». Он тоже спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе. По словам бодибилдерши, ей всё равно, что у супруга бицепсы меньше, чем у неё. Сейчас пара не только вместе тренируется, но и ведёт совместный бизнес в области общепита.

Режиссёр Дмитрий Поляницин в 2017 году решил снять о Наталии документальный фильм, который уже вышел на экраны.

Кузнецова успела покорить и театральные подмостки. Она участвовала в постановке «Манон Леско» в Большом театре вместе со звездой Анной Нетребко и её мужем. Режиссёр Адольф Шапиро решил ввести в оперу образ мускулистой женщины, которая бы символизировала силу и желание не сдаваться.

Почему пример Наталии Кузнецовой далёк от здоровья и позитивного отношения общества?

Андрей: Лично я не одобряю два явления: «бодипозитивщиков» и попытки навязать всем стандарты внешности.

Правда, под бодипозитивом я подразумеваю призывы из серии «да махни на себя рукой, будь толстой и даже попыток не предпринимай быть такой, какой тебе больше нравится».

Принцип «моё тело — моё дело» — один из немногих, где мы можем позволить себе быть абсолютными эгоистами без заметного, за редкими исключениями, вреда для социума. Как мы выглядим — или хотим выглядеть — должно касаться только нас самих. И попытки подражать шаблонам ни к чему хорошему не приведут. Лишь к нервным срывам и бегу по замкнутому кругу «дебильная диета — зажор — дебильная диета №2 — зажор».

Только нащупав в любой сфере что-то своё, можно достичь гармонии. Говоря о фигуре, худшая затея — попытаться «купить» себе тело из «Инстаграма», слепо копируя обрывки информации. Тут не получится прийти в дорогой бутик, снять с вешалки костюм и потом щеголять в нём на светских раутах. Увы, сидеть по фигуре чужой стандарт внешности не будет. Да, его можно подвязать, подколоть булавками, но сразу за порогом магазина такая красота неизбежно развалится. Хотите изменить внешность – придётся осваивать сразу две профессии – и дизайнера, и портнихи, чтобы получился наряд именно под вас. Или пойти напрямую к профессионалу — тренеру, нутрициологу. В первом случае придётся потратить больше времени, во втором — денег. Но усилия того стоят.

Наталья Кузнецова, очевидно, нашла для себя «дизайн» и «фасон», которые отвечают её внутренним потребностям и стремлениям. Это весьма далеко от того, что принято считать «нормой». Наверняка девушке приходится в быту сталкиваться с негативом. Так мы устроены, что на уровне инстинктов стараемся отторгнуть чужое, выбивающееся из общей массы. Нужно иметь большую смелость, чтобы в прямом смысле слова бороться за своё право «носить» ту внешность, которую хочется.

Конечно, я очень сомневаюсь, что многих читательниц «Чемпионата» вдохновит пример Наталии. Однако тем, кто видит в этом лично для себя смысл, стоит тщательно всё взвесить. Это пример из профессионального спорта, у которого очень мало общего со здоровьем и хорошим самочувствием. Кстати, это справедливо в равной степени и для мужчин. Экстремальные мышечные объёмы и низкий процент жировой ткани — абсолютно не физиологично для нашего организма. Добиться таких результатов без последствий, цена которых может оказаться неприятно высокой, не получится ни у кого. Как бы глянцево и круто это не выглядело в социальных сетях.

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