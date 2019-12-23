Тем, кто следит за трендами. 10 идей стильных новогодних подарков

Мы продолжаем традиционную серию новогодних материалов. И сегодня делимся с вами идеями подарков для тех, кто регулярно следит за трендами и предпочитает стильные спортивные луки.

Те, кто старается идти в ногу с современной модой, знают, что в новом 2020 году практически все вещи из старых коллекций канут в небытие. Ведь на смену им придут новые тренды. Чтобы облегчить жизнь вашим стильным друзьям и самим избежать мук выбора, подберите один или несколько ярких актуальных подарков из нашей подборки.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки Nike

Оригинальная интерпретация женской классической модели Air Force 1 Shadow не оставит равнодушной любительницу модной обуви. Модель из натуральной и искусственной кожи, с текстильными вставками и амортизирующей подошвой подойдёт как под спортивный, так и под более нежный образ.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Футболка ZASPORT

Жёлтый — абсолютный тренд уходящего года. Верим, что и в наступающем этот цвет останется в топе. А яркая базовая футболка с мотивирующим принтом станет универсальным подарком и девушке, и мужчине.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Книга «Стиль внутри»

Авторы книги считают, что с помощью грамотно выстроенного образа можно подчеркнуть достоинства, превратить недостаток в изюминку и почувствовать себя счастливее. Такой новогодний презент придётся по вкусу тем, кто стремится полюбить своё отражение в зеркале.

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Авоська

Эта вещь не только стильно выглядит, но и ежедневно делает нашу планету чище, заменяя собой пластиковые пакеты. К слову, покупка аксессуара в подарок — это ещё и шанс сделать доброе дело. Заказав вещь у проекта «Авоська дарит надежду», вы получите сумку, которую сплели незрячие мастера, и поможете им маленьким вкладом.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Свитшот DC

Спортивная ткань с начёсом, из которой сделан свитшот, согреет даже в зимние морозы. Если они, конечно же, когда-нибудь наступят. Нам нравится, что вещь выполнена в свободном крое и не стесняет движения. А сочетание красного и чёрного цветов — незаменимая дерзкая классика.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Рубашка ZASOPT

Укороченная рубашка с капюшоном — это оригинальный микс классического и уличного стилей. К тому же нам кажется, что разноцветные полосы на одной стороне модели сделают женский образ ещё более оригинальным.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки adidas x Star Wars

Именно тот случай, когда спортивная коллекция создаётся по мотивам культового фильма. А в случае с кроссовками Star Wars — целой легендарной саги. Беговая модель в стиле истребителя X-Wing оснащена специальной промежуточной подошвой, которая позволит преодолевать дистанции с комфортом.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Толстовка ZASPORT

Эта вещь приглянулась нам минамалистичным дизайном и броской надписью-мотивацией на груди. Такая толстовка будет свободно сидеть на теле и придётся к лицу как парню, так и девушке.

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Шапка Nike

Аксессуар из коллекции All Conditions Gear убережёт от холода благодаря составу из акрила и шерсти и мягкой плотной вязке. Кроме того, у модели бини есть неоспоримый плюс: края можно отгибать, регулируя длину шапки и её посадку на голове.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Куртка adidas

Стильный дождевик MYSHELTER отлично впишется в современные зимние реалии и защитит от дождя, снега и ветра. Модель сочетает в себе целых две вещи: утеплённый внутренний жилет отстёгивается и носится отдельно от куртки. А благодаря вшитым лямкам парку можно снять и нести на плечах.

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