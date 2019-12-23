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Что подарить на Новый год? Самые стильные новогодние подарки 2020

10 идей стильных новогодних подарков
Полина Иноземцева
Тем, кто следит за трендами. 10 идей стильных новогодних подарков
Яркая подборка для любителей модных спортивных образов.
Lifestyle / Город 0

Мы продолжаем традиционную серию новогодних материалов. И сегодня делимся с вами идеями подарков для тех, кто регулярно следит за трендами и предпочитает стильные спортивные луки.

Те, кто старается идти в ногу с современной модой, знают, что в новом 2020 году практически все вещи из старых коллекций канут в небытие. Ведь на смену им придут новые тренды. Чтобы облегчить жизнь вашим стильным друзьям и самим избежать мук выбора, подберите один или несколько ярких актуальных подарков из нашей подборки.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки Nike

Оригинальная интерпретация женской классической модели Air Force 1 Shadow не оставит равнодушной любительницу модной обуви. Модель из натуральной и искусственной кожи, с текстильными вставками и амортизирующей подошвой подойдёт как под спортивный, так и под более нежный образ.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Футболка ZASPORT

Жёлтый — абсолютный тренд уходящего года. Верим, что и в наступающем этот цвет останется в топе. А яркая базовая футболка с мотивирующим принтом станет универсальным подарком и девушке, и мужчине.

Купить.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Книга «Стиль внутри»

Авторы книги считают, что с помощью грамотно выстроенного образа можно подчеркнуть достоинства, превратить недостаток в изюминку и почувствовать себя счастливее. Такой новогодний презент придётся по вкусу тем, кто стремится полюбить своё отражение в зеркале.

Купить.

Авоська

Эта вещь не только стильно выглядит, но и ежедневно делает нашу планету чище, заменяя собой пластиковые пакеты. К слову, покупка аксессуара в подарок — это ещё и шанс сделать доброе дело. Заказав вещь у проекта «Авоська дарит надежду», вы получите сумку, которую сплели незрячие мастера, и поможете им маленьким вкладом.

Купить и подарить надежду.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Свитшот DC

Спортивная ткань с начёсом, из которой сделан свитшот, согреет даже в зимние морозы. Если они, конечно же, когда-нибудь наступят. Нам нравится, что вещь выполнена в свободном крое и не стесняет движения. А сочетание красного и чёрного цветов — незаменимая дерзкая классика.

Купить.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Рубашка ZASOPT

Укороченная рубашка с капюшоном — это оригинальный микс классического и уличного стилей. К тому же нам кажется, что разноцветные полосы на одной стороне модели сделают женский образ ещё более оригинальным.

Купить.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки adidas x Star Wars

Именно тот случай, когда спортивная коллекция создаётся по мотивам культового фильма. А в случае с кроссовками Star Wars — целой легендарной саги. Беговая модель в стиле истребителя X-Wing оснащена специальной промежуточной подошвой, которая позволит преодолевать дистанции с комфортом.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Толстовка ZASPORT

Эта вещь приглянулась нам минамалистичным дизайном и броской надписью-мотивацией на груди. Такая толстовка будет свободно сидеть на теле и придётся к лицу как парню, так и девушке.

Купить.

Шапка Nike

Аксессуар из коллекции All Conditions Gear убережёт от холода благодаря составу из акрила и шерсти и мягкой плотной вязке. Кроме того, у модели бини есть неоспоримый плюс: края можно отгибать, регулируя длину шапки и её посадку на голове.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Куртка adidas

Стильный дождевик MYSHELTER отлично впишется в современные зимние реалии и защитит от дождя, снега и ветра. Модель сочетает в себе целых две вещи: утеплённый внутренний жилет отстёгивается и носится отдельно от куртки. А благодаря вшитым лямкам парку можно снять и нести на плечах.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

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