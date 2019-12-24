На старте 2020-й. Главные спортивные события грядущего года

Наступающий 2020 год обещает быть активным. В календаре спортивных мероприятий расположились крупные марафоны и полумарафоны, соревнования по триатлону, заплывы на открытой воде и множество спортивных фестивалей. При желании можно устроить себе целый челлендж. Начните год с праздника сноубординга, весной отправляйтесь на соревнования по триатлону, летом попробуйте переплыть Волгу, а осенью — осилить 42,2 км бегом! В нашей традиционной подборке рассказываем о событиях грядущего года, на которые точно стоит попасть.

Фестиваль Termitory

Когда? 7-9 февраля

Где? «Роза-Хутор», Сочи, Россия

Мероприятие будет интересно не только райдерам, которые покорили все красные горки курорта «Роза Хутора», но и тем, кто недавно встал на доску или только планирует это сделать. На фестивале Termitory преодолевать первые склоны новичков научат профессионалы и участники Олимпийских игр. А те, кто уверенно чувствует себя на трассе, смогут посетить специальные мастер-классы и прокачать скиллы. Обучающие программы фестиваля рассчитаны на разные уровни подготовки, так что каждый сможет найти подходящую. Помимо тренировок будут организованы соревнования и развлечения: кинопоказы, чилл-аут зона с видеоиграми и корнер одного из известных московских тату-салонов.

Участие в фестивале бесплатное.

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New Star Camp 2020

Когда? 27 марта – 5 апреля

Где? «Роза Хутор», Сочи, Россия

Весной 2020 года в Сочи пройдёт яркий фестиваль New Star Camp, и у вас появится шанс стать частью большой истории. Программа мероприятия включает в себя три части: спортивную, музыкальную и образовательную. Днём участники смогут посоревноваться в катании на сноуборде и лыжах, посетить интересные лекции, воркшопы и кинопоказы. А вечером любителей активного отдыха ждут дискотеки и концерты с приглашёнными звёздами и диджеями. Также в рамках фестиваля будут организованы тренировочные программы для тех, кто хочет встать на лыжи и сноуборд или освоить йогу. Для детей от 10 лет предусмотрен отдельный тренировочный план.

Чтобы посетить фестиваль, необходимо оформить карту участника и зарегистрироваться.

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Ironstar 113

Когда? 4 июля

Где? Казань, Россия

Дистанция: 113 км

В середине лета нас ждёт триатлон-состязание Ironstar 113 — иными словами, та самая половинка. Участники старта в Казани проплывут 1,93 км, проедут на велосипеде 90 км и завершат изматывающую гонку полумарафоном – 21,1 км. Общий лимит по времени для прохождения всей трассы составит 8 часов. Преодолевать дистанцию можно как одному, так и в команде. В конце дня соревнований пройдёт церемония награждения для победителей и призёров в абсолюте, в различных возрастных группах, среди команд и параатлетов.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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X-Waters VOLGA 2020

Когда? 26 июля

Где? Нижний Новгород, Россия

Дистанции: 1 км / 3 км / 5 км

В 2020 году состоится третий заплыв через крупнейшую реку Европы. Впервые организаторы X-Waters провели состязания в водах Волги в 2017-м. С тех пор старт на этой локации успел стать одним из самых значительных плавательных событий в СНГ. В прошлом году в нём приняли участие 1800 пловцов из 17 стран.

На выбор участникам предлагается три дистанции: от одного до трёх километров – чтобы каждый мог выбрать наиболее комфортное расстояние. Важно помнить, что спортсмену на момент старта должно быть не меньше 18 лет.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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X-Waters ARCTIC 2020

Когда? 16 августа

Где? Посёлок Териберка, Мурманская область, Россия

Дистанции: 1 км / 1 арктическая миля

А этот экстремальный заплыв придётся по вкусу любителям острых — а точнее холодных — ощущений. Он проходит в Северном Ледовитом океане. Средняя температура воды в августе там около +6-8 градусов, однако заплыв обещает быть жарким. Для участников предлагается две дистанции: 1 километр и 1 арктическая миля. Интересно, что фактическая длина арктической мили может отличаться в зависимости от погодных условий.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Московский марафон

Когда? 20 сентября

Где? Москва, Россия

Дистанции: 42,2 км / 10 км

Осень — время масштабных беговых событий по всему миру. Открывает их череду самый массовый забег в России – Московский марафон. Мероприятие официально входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). Принять участие в грядущем состязании смогут не только профессиональные спортсмены, но и те, кто только начал открывать для себя бег. Бегунам предлагается на выбор две дистанции: 42,2 км, то есть классический марафон, и 10 км. Оба маршрута пройдут через живописный центр столицы: по набережной Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и Театральному проезду.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки. Стоимость слота зависит от категории и времени регистрации. Присоединиться к событию можно уже сейчас.

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Берлинский марафон

Когда? 27 сентября

Где? Берлин, Германия

Дистанция: 42,2 км

Берлинский марафон – следующий на очереди в масштабных беговых событиях. Это один из самых значимых стартов в мире. С 2008 года забегу присваивается золотой статус по классификации Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Первый берлинский марафон прошёл в 1974 году: тогда в нём приняли участие 286 бегунов. В отличие от Московского марафона, здесь предлагается только один вариант дистанции – 42,2 км. Маршрут спланирован так, что спортсмены пробегут мимо всех главных достопримечательностей столицы Германии. Атлеты стартуют от Парка Большой Тиргартен и финишируют у Бранденбургских ворот.

Желающих пробежать берлинский марафон довольно много, поэтому организаторы проводят лотерею: выигравшие смогут приобрести билеты для участия в забеге. Есть и другие условия, которые позволяют гарантированно присоединиться к марафону.

Подробнее о них — на официальном сайте.

Ironstar 226

Когда? 10 октября

Где? Сочи, Россия

Дистанция: 226 км

Для тех, кому летом не хватило половинки, 10 октября Ironstar пройдёт самые масштабные соревнования по триатлону в России и по совместительству торжественное закрытие сезона. Полная дистанция, состоящая из 226 км, также известна как «железная», а за рубежом как «140,6» — по количеству преодолеваемых миль. В программу соревнований входит плавание на 3,86 км, велогонка на 180 км и, это трудно себе представить, марафон – бег на 42,2 км. В триатлон-гонке на 226 км от Ironstar можно участвовать как в индивидуальном формате, так и с друзьями или коллегами — в эстафетном.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Чикагский марафон

Когда? 11 октября

Где? Чикаго, США

Дистанция: 42,2 км

Чикагский марафон входит в шестёрку самых престижных забегов мира наряду с марафонами в Бостоне, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и Токио. Именно здесь в 2019 году Бриджит Косгеи установила мировой рекорд на дистанции в 42,2 км для женщин. Маршрут состязания проходит в один круг по улицам и паркам большого мегаполиса и шесть раз пересекает реку Чикаго. Участники стартуют и финишируют в Грант-парке – самом известном месте для прогулок в Городе ветров.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки. Из-за большого количества желающих право на приобретение билетов распределяется в ходе лотереи.

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Новый год ещё не наступил, а у нас уже накопилось слишком много амбициозных планов и поводов не сидеть на месте. Выбирайте любое понравившееся мероприятие, бросайте себе вызов и выходите на старт в 2020-м!

IRONSTAR 226 в Сочи. Главное, что вы должны знать об этом триатлон-старте И да, 226 километров — это 3 вплавь, 180 на велосипеде и финал в виде марафона.