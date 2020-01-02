Скандинавская ходьба. Как легко сохранить фигуру в новогодние праздники?

Идти на пробежку или в фитнес-клуб на январских праздниках – испытание, которое под силу далеко не каждому. Мы знаем более гуманный и не менее эффективный способ. Скандинавская ходьба – лёгкий и доступный спорт, который выручит при любых обстоятельствах. Рассказываем о нём вместе с инструктором Екатериной Кальдиной.

Спорт для пенсионеров

Ходьба с палками до сих пор овеяна массой стереотипов. Разберёмся с самым главным: изначально этот спорт не имел никакого отношения к бабушкам. Лыжная имитация — вот прародитель nordicwalking. Мало какая бабушка справится с такой задачей. А то, что мы видим в городских парках на групповых занятиях пенсионеров – это всего лишь прогулки с палками, а не nordicwalking в том виде, в котором он был задуман финскими спортсменами. Такие тренировки активно используют лыжники и финский спецназ в качестве отличной альтернативы для отработки выносливости. За счет того, что палки снимают нагрузку с нижних конечностей и прилично нагружают мышцы торса, ходок может заметно увеличить тренировочное время, сохраняя нужную пульсовую зону.

Фото: Из архива автора

Северная ходьба, без сомнений, фитнес будущего и инструмент биохакинга. Самые прогрессивные клиники антиэйдж-медицины включили тренировки по скандинавской ходьбе в свои омолаживающие программы ещё несколько лет назад. В погоне за молодостью с палками в руках не раз были замечены и российские селебрити: Юлия Высоцкая, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Полина Киценко, Ирина Слуцкая, Лариса Вербицкая, Екатерина Андреева, и это далеко не весь список.

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Скандинавская ходьба для похудения – это эффективно?

По информации в сети, за час техничной скандинавской ходьбы сжигается до 700 калорий и задействуется до 90% мышц. На самом деле, это скорее миф, чем реальность. Nordicwalking в правильном исполнении действительно гарантирует отличный результат по жиросжиганию и включению в работу максимального количества мышечного волокна. Но на 90% способен, пожалуй, только Шипулин и Бьёрндален.



Реальная средняя цифра при правильной техничной ходьбе – это 400-500 калорий в час. Что тоже очень радует: одну порцию новогоднего оливье или кусок ароматного рождественского пирога отработали.

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Фото: Из архива автора

Какие ещё плюсы у ходьбы с палками?

Есть еще один крутой бонус скандинавской ходьбы, о котором мало кто рассказывает. Быстрая техничная ходьба с палками является одним из видов так называемых вибрационных тренировок. Двойной гидродинамический эффект, появляющийся в результате удара пятки и палки о грунт, вызывает вибрацию стенок кровеносных сосудов, и помогает сердцу прокачивать кровь. Усиленное кровообращение подхватывает все ненужные продукты переработки (токсины) и гораздо активнее выводит их из организма. В результате мы получаем нормализацию обмена веществ на клеточном уровне, и счастливые митохондрии. Прибавьте сюда повышенную насыщаемость клеток кислородом — тренировки же проходят на свежем воздухе — и вы получите идеальный фитнес с щадящей нагрузкой и гарантированным результатом.

Записывайте рецепт самых эффективных прогулок в праздничные дни: спортивная одежда, палки для скандинавской ходьбы, пара кругов в правильной технике nordicwalking. И можно снова садиться за стол, не боясь потерять форму.

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