Марина Ковалёва: я шла к Олимпиаде 17 лет

В сентябре она отобралась на главный старт в жизни и собирается посвятить его благотворительности.

Участие в Олимпиаде — самый значимый старт в карьере многих спортсменов. Достойно выступить на Играх и показать высокие результаты тяжело, но ещё сложнее проложить себе гарантированный путь на международные состязания. Бегунья Марина Ковалёва мечтала об этом целых 17 лет. И в сентябре этого года она победила в Абсолют Московском марафоне, наконец одолев олимпийский норматив.

Для Ковалёвой выступление на Играх-2020 в Токио не просто индивидуальная цель. Спортсменка планирует посвятить грядущий старт благотворительности, помогая фонду «Синдром любви» в рамках проекта «Атлет во благо». Сейчас девушка организовала сбор средств, которые будут направлены на помощь детям и подросткам с синдромом Дауна.

Мы встретились с Мариной в Москве, на благотворительном мероприятии «Сайклинг во благо», и побеседовали о развитии её спортивной карьеры, отношении к Олимпиаде и планах на будущее в беге. А о тренировочном процессе и шансах отбора на Игры «Чемпионату» рассказал тренер Ковалёвой, мастер спорта международного класса Борис Жгир.

«Нельзя заниматься любимым делом без азарта»

— Марина, вы уже не раз говорили, что в детстве были болезненным и далёким от спорта ребёнком. Расскажите, как же вы всё-таки вышли на профессиональный уровень?

— Всё происходило постепенно. Когда я выпустилась из школы, освобождение от физкультуры тоже закончилось, и в колледже нужно было выступать за команду. Я пробежала пару стартов, начало получаться. Тогда преподавательница по физкультуре отправила меня к первому тренеру — Ольге Дмитриевне Высоцкой. Она и привила любовь к бегу, а я добилась первых успехов.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Возможно, банальный вопрос: почему вы выбрали именно лёгкую атлетику?

— Это вытекает из того, что первый наставник научила меня любить бег. Да и компания на тренировках была хорошая. Даже бегали с девчонками всегда наперегонки. И вот затянуло.

— А какой старт вы могли бы назвать самым значимым и запоминающимся за всю вашу беговую карьеру?

— До этого года моя главная победа состоялась в 2010 году на Омском марафоне. А теперь — первое место на Московском. Он гораздо интереснее, презентабельнее, и конкуренция на забеге более высокая. Я показала хороший результат — 2:29.26.

— На ваш взгляд, какие три самых важных составляющих бега?

— Мотивация и подготовка играют большую роль. Ну и без азарта нельзя ничем заниматься, без любви к своему делу.

— Насколько нам известно, вы живёте в Омске. Как хорошо развито беговое движение в вашем регионе?

— Хорошо, у нас и марафон всегда был. Но сейчас, к сожалению, количество участников снижается. Возможно, много забегов проводится в других местах, и люди едут на другие интересные старты. Либо же в Омске стали хуже проводить соревнования. Хотя недавно в легкоатлетическом манеже проходил мемориал Булатовых, где атлеты показали высокие результаты. В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 16 регионов России. Я тоже участвую в местных мероприятиях, если есть возможность.

Фото: vk.com/moscowmarathon

— Как вы уже сказали, в сентябре этого года вы победили в Абсолют Московском марафоне. Это позволило отобраться на Олимпиаду-2020. Как долго вы готовились к этому забегу?

— Участие в Олимпиаде — наивысшая точка карьеры любого спортсмена. И к ней я готовилась 17 лет. Перед сентябрьским стартом я тренировалась с июня.

Были и моменты, когда хотелось опустить руки. После окончания университета в 2008 году я не знала, чем заняться: поехать работать или продолжать беговую карьеру. Я восемь лет провела как тренер в спортшколе, учила детей, а с ними очень тяжело. На себя и тренировки не хватало времени — результаты резко упали. Потом я всё-таки решила, что бегать мне интереснее.

На низком старте: Московский марафон открывает регистрацию на забег 2020 года Это ставит российское беговое событие на одну ступень с ведущими стартами мира.

Нейтральный флаг. Кто и почему выступал под олимпийской символикой ВАДА отстранило Россию от крупных турниров на четыре года. И это не первый случай, когда спортсменов лишали национальных атрибутов.

— Совсем недавно ВАДА вынесло решение по участию российских спортсменов на крупных международных соревнованиях. Как вы восприняли эту новость?

— Сложилась очень сложная ситуация. Но… мы ведь не молодеем. Возможно, это вообще последняя Олимпиада, в которой я теоретически смогу принять участие. У нас девчонки молодые подрастают, конкурентноспособные. Нейтральный флаг — это единственная возможность поехать на Игры.

— Нередки случаи, когда после участия в Олимпиаде спортсмены заканчивают карьеру. Возможно, думать об этом рано, но как вы видите свой путь в спорте после Токио?

— Я сейчас учусь: поступила в магистратуру, чтобы и дальше работать в спорте. Пока точно не знаю, буду ли тренироваться после Олимпиады, но она только впереди. Мы не загадываем так далеко.

— Получается, сейчас вы отобрались на Игры по нормативам. Что остаётся сделать, чтобы точно выйти на старт?

— Это уже не от меня зависит. Мы отправляем документы в IAAF, они смотрят, достоин ли спортсмен участия. Он не должен быть замечен в применении запрещённых препаратов. По итогам многих лет мы поняли, что это обычная лотерея. Вот, к примеру, есть два брата близнеца, выступают на одних соревнованиях с одинаковым результатом. Одного пускают, другого нет. Какой принцип? Банальное везение.

Ещё 4 апреля в Сочи будет чемпионат России по марафону, где я смогу себя проявить. Там ожидаются идеальные условия для быстрого бега.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— После победы на Московском марафоне вы присоединились к фонду «Синдром любви». Почему решили помочь благотворительному проекту?

— А почему нет? Это шанс привлечь внимание людей к особенным детям и не заниматься абстрактной благотворительностью, а совмещать её с любимым делом. Посвятить этому олимпийский старт в качестве атлета во благо – это большая возможность помочь.

Когда спортсмен становится атлетом во благо, ему обязательно нужно выбрать старт, который он посвятит благотворительности. Следующий главный старт для Марины — это Олимпийские игры. Что ещё может привлечь внимание общественности и помочь так, как соревнования мирового значения?

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Каждый атлет во благо посвящает свой спортивный челлендж одной из программ фонда, открывая собственный сбор средств. Какова ваша цель в рамках проекта?

— Я поддерживаю программу ранней помощи детям с синдромом Дауна. Благодаря сбору средств семьи, которым и так не просто, смогут бесплатно получить услуги, визиты специалистов. Даже 100 рублей играют значение в помощи детям.

В проекте «Атлет во благо» можно выбрать конкретную программу или поддержать общий сбор на развивающие и образовательные программы для людей с синдромом Дауна. К примеру, стоимость одного индивидуального занятия ребёнка с дефектологом обходится родителям в 1560 рублей. Проект позволяет ребятам получать помощь бесплатно.

— Ваша главная цель сейчас как атлета во благо — собрать 100 тысяч рублей. Почему для спортсмена важно участвовать в благотворительности и помогать людям?

— Это важно для любого человека. А для спортсмена это дополнительная мотивация. Это меняет твоё отношение к привычному делу и добавляет ему смысла.

Дмитрий Тарасов: Московский марафон движется в правильном направлении В этом году регистрация на забег открылась практически за год до следующего старта. И это далеко не предел совершенству.

Может каждый. Как развивается инклюзивный спорт в России Специальная олимпиада, юнифайд-матчи и другие социальные инициативы. Давайте помогать вместе.

Борис Жгир: «Марина должна быть в тройке, которая попадёт на Олимпиаду»

— Борис, расскажите, когда Марина выходила на старт Московского марафона, была ли изначально поставлена цель попасть на Игры?

— Мы планировали даже не просто попасть на Олимпиаду, а ещё и показать результат с запасом. Последнее не получилось выполнить, потому что погода была не самая комфортная. Но мы уложились в программу-минимум — осилили норматив.

— Марина сказала, что на старте в Сочи результат можно будет улучшить. Это правда?

— Да. Особенность сочинского забега в том, что он будет проходить на трассе автодрома Формулы-1. Там хороший асфальт и нет поворотов на 180 градусов. Скорее всего, будет отличная погода. Вероятность того, что и Марина, и другие девочки побегут быстро, большая.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— А как вы относитесь к тому, что на Олимпиаде, если допустят, придётся выступать под нейтральным флагом?

— Спокойно. Потому что вопрос флага — политический. Пусть деятели его и разрешают, это не в нашей компетенции. Это не говорит о том, что мы не патриоты. Мы сделаем всё то, что от нас зависит: подготовимся и выступим. Естественно, хотелось бы сделать это под флагом России. Но если нас допустят под нейтральным, мы поедем. А те, кто утверждает, что ехать не надо, пусть сперва сами отберутся, а потом отказываются.

— Недавно вы были на сборах в Португалии. Как они прошли и зачем они вообще нужны спортсмену?

— Сейчас декабрь. В Москве достаточно тепло, а у нас в Сибири за окном минус 19. В такую погоду много не набегаешь. А в Португалии достаточно комфортная погода. Марина там бегала, накручивала объёмы.

— На каждую олимпийскую беговую дисциплину будут отобраны по три человека. Какова конкуренция?

— Конечно, Марина не единственный человек, который может претендовать на участие. В России на сегодняшний день ещё как минимум ещё 3-4 девочки могут в полной мере выполнить норматив. В апреле будет жарко.

— А как вы оцениваете шансы Марины?

— Они высокие. У неё достаточно мотивации, и мы наконец-то нашли подходящую методику тренировок. Если не будет проблем со здоровьем и с финансированием подготовительного процесса, то среди трёх девочек, которые отберутся на Игры, Марина должна быть.

Фото: vk.com/moscowmarathon

— Планируете ли вы перестраивать обычный план тренировок на предолимпийский?

— Лучшее — враг хорошего. Поэтому мы не будем кардинально ничего менять. Но планируется специальная предолимпийская подготовка. Она пройдёт, вероятнее всего, на Дальнем Востоке. Последние 3-4 недели спортсмены проведут там, чтобы находиться в том же часовом поясе и климате, что и Япония.

— А когда будет известно, что вы точно отберётесь?

— (Смеётся.) Вот это сложно! Во всяком случае после 4 апреля картина станет яснее. А по поводу получения нейтрального статуса — зависит не от нас. Может быть, его дадут буквально за неделю до Олимпиады, как в этом году перед чемпионатом мира. Сейчас загадывать сложно.

Игры — для всех. Как зарождался паралимпийский спорт Немецкий врач Людвиг Гуттман лечил травмы позвоночника и сделал спорт доступным для каждого.