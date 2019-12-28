Свежий взгляд: жизнь редакции «Чемпионата» глазами новой GoPro

Кому из нас пригодилась максимальная стабилизация, а кому — широкий угол обзора?

Редакция «Чемпионата» – большой механизм, который, к сожалению, не всегда работает как часы. Особенно в предновогоднюю неделю. Нервы на пределе, все спешат оставить горящие дедлайны в 2019 и с чистой совестью войти в новый год. В такие дни нам как никогда требуется помощь. И как же вовремя в редакции оказалась новая GoPro Hero 8 Black. Рассказываем, как её фишки облегчили нам жизнь, и чем эта камера может быть полезна вам. Даже если вы не планируете провести все праздники, спускаясь с заснеженных склонов или покоряя океанские волны.

Стабилизироваться в любой ситуации

Обновлённая HyperSmooth 2.0 предлагает улучшенные показатели стабилизации без обрезки кадра. Если вы не против значительного кропа, то можно ещё и увеличить устойчивость в кадре в режиме Boost. Со стабилизацией видео всё понятно, а что насчёт нервных журналистов с массой дедлайнов?

Снять груз с плеч

Фотоаппарат, объектив, вспышка, ещё один объектив — как порой много надо, чтобы сделать хороший кадр. Вес GoPro Hero 8 всего 103 грамма, что на 11% меньше по сравнению с Hero 7. Маленькая и не тяжёлая камера легко вписалась в необъятное число коробок и пакетов нашего PR–менеджера.

Делегировать полномочия

Очень удобная функция, когда нет времени нажимать на кнопки. Камера знает 14 команд и мы подумали, что неплохо было бы добавить и пятнадцатую.

Взглянуть по-новому

Если Вы тот человек, который постоянно не помещается на селфи, закрывает в неподходящий момент глаза и в итоге остаётся без фоток с друзьями, то мы нашли выход. Максимально широкий угол обзора заснимет всех, да ещё и сделает «живые» фото.

Кстати, угол съёмки настолько широкий, что в кадр поместилась даже большая команда редакции по настольному футболу.

Вовремя остановиться

Запись в ускоренном ритме переходит в режим реального времени с помощью всего лишь одного касания.

В редакции тоже есть время и место, где крайне необходима функция остановиться вовремя. И это тот самый момент, когда обновляют запасы печенья на кухне.

Как выяснилось, сохранить гармонию в нашей редакции – задача не простая, но вполне выполнимая. Любимое печенье, настольный футбол и поддержка в трудной ситуации спасут все дедлайны и разрешат даже самые горячие споры о заголовках.