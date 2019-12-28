ЗОЖ в тренде. Идеи классных подарков на Новый год

Если вы тоже в последний момент выбираете стильные и полезные подарки близким.

Праздничная ночь подступает всё ближе, а мы завершаем череду новогодних подборок материалом о полезных подарках. Мы собрали 10 идей, которые точно понравятся преданным сторонникам ЗОЖ. От низкокалорийного попкорна до модных беговых кроссовок, от кулинарной книги до аксессуаров для райдера — вы сможете выбрать презент на любой вкус.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки Nike

Если в вашем окружении есть человек, который не забывает про бег даже в холодную погоду, эти кроссовки созданы специально для него. Лёгкая, но многослойная модель с высокой посадкой не даст ветру и осадкам одолеть спортсмена. А светоотражающие вставки сбоку и сзади ботинка сделают пробежки в тёмное время суток безопаснее.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Шапка Roxy

Хоть нынешняя зима и не радует нас снегом и морозами, утепляться всё равно стоит. Стильная шапка-бини связана из акрила и выполнена в свободном крое. Её края можно отгибать и регулировать длину аксессуара по желанию. Эта модель выполнена ещё в трёх цветах: чёрном, сером и бежевом.

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Поясная сумка Quiksilver

Вельвет — это далеко не прошлый век. Он с новой силой врывается в современную моду. Небольшая сумка на регулируемом поясе подойдёт тому, кто не любит таскать с собой всё и сразу. В основное отделение и задний карман на молнии можно сложить только самые нужные вещи.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Абонемент в World Class

Для здорового образа жизни спорт актуален в любое время года. Такой подарок можно оставить и себе. В фитнес-клубе вы найдёте всё необходимое для комфортных тренировок и отдыха после них. Квалифицированные тренеры, новое оборудование, десятки различных студий, бассейн, сауна и многое другое сделают занятия продуктивными и приятными.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Книга «Еда как есть»

Это большая книга кулинара Виктории Мельник. Автор пишет про различные продукты и любовь к кухне, про настроение, чувства и эмоции, связанные с едой. За каждым блюдом — будь то датский блин или фисташковый торт — скрывается не только набор ингредиентов, но и маленькая история.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Попкорн Holy Corn

Низкокалорийный не значит невкусный. Holy Corn — явное подтверждение этому факту. И классное дополнение к любому подарку. Безглютеновый попкорн приготовлен на кокосовом масле, без использования рафинированных добавок. Нам нравится, что продукт можно достать практически в любом супермаркете и выбрать понравившийся вкус: сладко-солёный, с морской солью, сырный, с кокосом и шоколадом, со сметаной, зеленью и чёрным перцем.

Купить в розничном магазине или заказать.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки adidas

Линейка Continental 80 лишний раз доказывает, что тренды из прошлого возвращаются. Кроссовки из дышащих материалов, с удобной разделённой подошвой для естественной ходьбы дополнены красивыми винтажными деталями. Например, логотипом в стиле 80-х рядом с панелью шнуровки.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Беговая куртка Nike

Ветровка — это мастхэв для бега в прохладную погоду. Женская модель оснащена специальным внешним покрытием, плотными швами, воротом и капюшоном. Они обезопасят от ветра и осадков. А вентиляция в нужных зонах будет поддерживать проницаемость воздуха: это не даст бегуну вспотеть и перегреться.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Аксессуары Quiksilver и Solemate

Некоторые напрасно думают, что ЗОЖ и уличная культура не связаны между собой. К примеру, скейтбординг давно уже успел стать серьёзным спортом. А если ваш друг как раз не расстаётся с доской, подарите ему классные носки и прочные круглые шнурки — эти аксессуары никогда не будут лишними для райдера.

Купить в розничном магазине Quiksilver.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Купальник ZASPORT

Идеальный вариант для той, кто не расстаётся с плаванием ни на один сезон. Модель, созданную дизайнерами к Европейским играм в Минске специально для российских спортсменок, теперь можно приобрести в подарок. Нам нравится то, что купальник цельный, но при этом оригинально выглядит со спины.

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