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Что приготовить на Новый год? Полезные пп-рецепты. Диетические салаты, десерты

Что приготовить на Новый год? Идеи пп-блюд
Валерия Баринова
Осторожно, оливье! Как приготовить полезные блюда на новогодний стол
Подборка низкокалорийных пп-рецептов, которые точно понравятся всем членам семьи.
Lifestyle / Город 0

Новогодняя ночь – настоящее испытание для тех, кто весь год стремился сохранить фигуру. Так хочется не отказывать себе в закусках и десертах на столе. И мы готовы вас полностью в этом поддержать. Самый сказочный и волшебный вечер стоит того, чтобы провести его за ужином с близкими и позволить себе бокал игристого. А для того, чтобы не переборщить с количеством калорий, мы подготовили пять вкусных альтернативных рецептов, которыми можно побаловать себя и гостей.

Новогодние мандаринки

Нашли простой и оригинальный рецепт для закуски, которая точно удивит всех. Для её приготовления вам потребуется:

  • натёртый сыр — 100 г.
  • вареная куриная грудка — 300 г.
  • рикотта/крем-сыр — 200 г.
  • специи — чеснок, чёрный перец, соль⠀
  • морковь — 2-3 большие⠀

Способ приготовления:⠀

  1. Отварите грудку и морковь.
  2. Смешайте натёртый сыр, готовую курицу, разделённую на волокна, рикотту и специи, хорошо перемешайте ингредиенты.
  3. Готовую морковь натрите на тёрке и выложите на пищевую плёнку.
  4. Скатайте шарик из сырно-куриной смеси и обверните морковкой с помощью пищевой плёнки.⠀
  5. Украсьте готовые мандаринки листочками от настоящих и подавайте к столу.

Фаршированные помидоры

Пожалуй, это одна из самых лёгких в приготовлении закусок. Выглядит такое блюдо на столе очень красиво, а самое главное – не напугает вас большим количеством вредных и калорийных ингредиентов.⠀

Вам понадобится:

  • помидоры – 4 шт.
  • сливочный сыр – 250 гр.
  • рыба слабосолёная (форель, лосось) – 200 гр.
  • чеснок – 2 зуб.
  • зелень – на ваш вкус, здесь – петрушка, кинза, укроп

Способ приготовления:

  1. Зелень мелко нарежьте и соедините со сливочным сыром.
  2. Добавьте чеснок и рыбу, нарезанную кубиками.
  3. У помидоров отрежьте верхушки и очистите середину.
  4. Добавьте начинку в помидоры.
Лайфхак: мякоть помидоров можно выложить в контейнер и убрать в холодильник, а потом использовать в супах и в других блюдах.

Лёгкий салат с курицей и орешками

Ещё один вариант салата для вашего новогоднего стола тоже не отличается сложностью. Главный секрет – замена майонеза йогуртом. Кстати, этим лайфхаком можно пользоваться и в приготовлении многих других блюд. Не благодарите.

И всё же, для приготовления этого салата вам понадобятся:

  • яйца – 4 шт.
  • филе куриное – 300 г.
  • сельдерей – 4 корешка
  • орехи грецкие – 100 г.
  • яблоко – 1 шт.
  • йогурт для заправки

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца и куриную грудку.
  2. Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками.
  3. Добавьте йогурт в качестве заправки и перемешайте.
  4. Украсьте салат орешками.

Основное блюдо: курица-гармошка

С помощью этого рецепта можно приготовить не только грудку, но и целую курицу на всех гостей. Она получается нарядной и достаточно праздничной.⠀

Вам понадобится:

  • куриная грудка на кости
  • помидор – 1 шт.
  • сыр – 50 г.
  • сметана – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • паприка – 1/2 ч.л.
  • мускатный орех – 1/2 ч.л.
  • соль, перец
  • растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. В курице сделайте глубокие надрезы-кармашки.
  2. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в неё курицу.
  3. Посыпьте паприкой, мускатным орехом, солью и перцем. Вотрите смесь в мясо.
  4. В кармашки вставьте дольки помидора и кусочки сыра.
  5. Сметану смешайте с чесноком через пресс, с солью и перцем. Смажьте курицу.
  6. Накройте фольгой и поставьте в разогретую духовку на час при 180 градусах. Затем фольгу нужно убрать и вернуть курицу в духовку, пока она не запечётся до румяного цвета.

Рождественский кекс с сухофруктами

Ну и как же обойтись без десертов? Однако калорийный торт из магазина можно заменить более полезной альтернативой. Кекс без сахара и молока только звучит сложно. На деле – это семь шагов приготовления, для которых вам потребуется:

  • Изюм — 150 г.
  • Курага — 100 г.
  • Чернослив – 100 г.
  • Грецкие орехи — 100 г.
  • Рисовая мука – 110 г.
  • Ц\з мука — 110 г.
  • Корица — 3 ч.л.
  • Имбирь, мускатный орех, ванилин — по щепотке
  • Яблочное пюре детское — 200 г.
  • Яблоко – 200 г.
  • Разрыхлитель —10 г.
  • Кокосовое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Залейте не очень горячей водой изюм и курагу, чернослив на несколько минут, после чего сухофрукты нужно промыть высушить бумажным полотенцем.
  2. Чернослив и курагу порежьте на мелкие кусочки и порубите грецкие орехи.
  3. Очищенные от кожуры и сердцевины свежие яблоки превратите в пюре с помощью блендера, смешайте с готовым пюре.
  4. Муку смешайте с разрыхлителем и специями, соедините с фруктово-ореховой массой.
  5. Затем добавьте пюре и масло. Тщательно, но очень аккуратно все перемешайте.
  6. В форму выложите тесто и разровняйте — нужно отправить форму в разогретую духовку до 160°С на 50-70 минут. Готовность кекса можете проверить деревянной зубочисткой.
  7. Готовому кексу нужно дать остыть при комнатной температуре. Перед подачей на стол посыпьте его какао, корицей или протеином.
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