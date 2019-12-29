Осторожно, оливье! Как приготовить полезные блюда на новогодний стол

Новогодняя ночь – настоящее испытание для тех, кто весь год стремился сохранить фигуру. Так хочется не отказывать себе в закусках и десертах на столе. И мы готовы вас полностью в этом поддержать. Самый сказочный и волшебный вечер стоит того, чтобы провести его за ужином с близкими и позволить себе бокал игристого. А для того, чтобы не переборщить с количеством калорий, мы подготовили пять вкусных альтернативных рецептов, которыми можно побаловать себя и гостей.

Новогодние мандаринки

Нашли простой и оригинальный рецепт для закуски, которая точно удивит всех. Для её приготовления вам потребуется:⠀

натёртый сыр — 100 г.

вареная куриная грудка — 300 г.

рикотта/крем-сыр — 200 г.

специи — чеснок, чёрный перец, соль⠀

морковь — 2-3 большие⠀

Способ приготовления:⠀

Отварите грудку и морковь. Смешайте натёртый сыр, готовую курицу, разделённую на волокна, рикотту и специи, хорошо перемешайте ингредиенты. Готовую морковь натрите на тёрке и выложите на пищевую плёнку. Скатайте шарик из сырно-куриной смеси и обверните морковкой с помощью пищевой плёнки.⠀ Украсьте готовые мандаринки листочками от настоящих и подавайте к столу.

Фаршированные помидоры

Пожалуй, это одна из самых лёгких в приготовлении закусок. Выглядит такое блюдо на столе очень красиво, а самое главное – не напугает вас большим количеством вредных и калорийных ингредиентов.⠀

Вам понадобится:

помидоры – 4 шт.

сливочный сыр – 250 гр.

рыба слабосолёная (форель, лосось) – 200 гр.

чеснок – 2 зуб.

зелень – на ваш вкус, здесь – петрушка, кинза, укроп

Способ приготовления:

Зелень мелко нарежьте и соедините со сливочным сыром. Добавьте чеснок и рыбу, нарезанную кубиками. У помидоров отрежьте верхушки и очистите середину. Добавьте начинку в помидоры.

Лайфхак: мякоть помидоров можно выложить в контейнер и убрать в холодильник, а потом использовать в супах и в других блюдах.

Лёгкий салат с курицей и орешками

Ещё один вариант салата для вашего новогоднего стола тоже не отличается сложностью. Главный секрет – замена майонеза йогуртом. Кстати, этим лайфхаком можно пользоваться и в приготовлении многих других блюд. Не благодарите.

И всё же, для приготовления этого салата вам понадобятся:

яйца – 4 шт.

филе куриное – 300 г.

сельдерей – 4 корешка

орехи грецкие – 100 г.

яблоко – 1 шт.

йогурт для заправки

Способ приготовления:

Отварите яйца и куриную грудку. Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками. Добавьте йогурт в качестве заправки и перемешайте. Украсьте салат орешками.

Основное блюдо: курица-гармошка

С помощью этого рецепта можно приготовить не только грудку, но и целую курицу на всех гостей. Она получается нарядной и достаточно праздничной.⠀

Вам понадобится:

куриная грудка на кости

помидор – 1 шт.

сыр – 50 г.

сметана – 1 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

паприка – 1/2 ч.л.

мускатный орех – 1/2 ч.л.

соль, перец

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

В курице сделайте глубокие надрезы-кармашки. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в неё курицу. Посыпьте паприкой, мускатным орехом, солью и перцем. Вотрите смесь в мясо. В кармашки вставьте дольки помидора и кусочки сыра. Сметану смешайте с чесноком через пресс, с солью и перцем. Смажьте курицу. Накройте фольгой и поставьте в разогретую духовку на час при 180 градусах. Затем фольгу нужно убрать и вернуть курицу в духовку, пока она не запечётся до румяного цвета.

Рождественский кекс с сухофруктами

Ну и как же обойтись без десертов? Однако калорийный торт из магазина можно заменить более полезной альтернативой. Кекс без сахара и молока только звучит сложно. На деле – это семь шагов приготовления, для которых вам потребуется:

Изюм — 150 г.

Курага — 100 г.

Чернослив – 100 г.

Грецкие орехи — 100 г.

Рисовая мука – 110 г.

Ц\з мука — 110 г.

Корица — 3 ч.л.

Имбирь, мускатный орех, ванилин — по щепотке

Яблочное пюре детское — 200 г.

Яблоко – 200 г.

Разрыхлитель —10 г.

Кокосовое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления: