Осторожно, оливье! Как приготовить полезные блюда на новогодний стол

Новогодняя ночь – настоящее испытание для тех, кто весь год стремился сохранить фигуру. Так хочется не отказывать себе в закусках и десертах на столе. И мы готовы вас полностью в этом поддержать. Самый сказочный и волшебный вечер стоит того, чтобы провести его за ужином с близкими и позволить себе бокал игристого. А для того, чтобы не переборщить с количеством калорий, мы подготовили пять вкусных альтернативных рецептов, которыми можно побаловать себя и гостей.
Новогодние мандаринки
Нашли простой и оригинальный рецепт для закуски, которая точно удивит всех. Для её приготовления вам потребуется:⠀
- натёртый сыр — 100 г.
- вареная куриная грудка — 300 г.
- рикотта/крем-сыр — 200 г.
- специи — чеснок, чёрный перец, соль⠀
- морковь — 2-3 большие⠀
Способ приготовления:⠀
- Отварите грудку и морковь.
- Смешайте натёртый сыр, готовую курицу, разделённую на волокна, рикотту и специи, хорошо перемешайте ингредиенты.
- Готовую морковь натрите на тёрке и выложите на пищевую плёнку.
- Скатайте шарик из сырно-куриной смеси и обверните морковкой с помощью пищевой плёнки.⠀
- Украсьте готовые мандаринки листочками от настоящих и подавайте к столу.
Фаршированные помидоры
Пожалуй, это одна из самых лёгких в приготовлении закусок. Выглядит такое блюдо на столе очень красиво, а самое главное – не напугает вас большим количеством вредных и калорийных ингредиентов.⠀
Вам понадобится:
- помидоры – 4 шт.
- сливочный сыр – 250 гр.
- рыба слабосолёная (форель, лосось) – 200 гр.
- чеснок – 2 зуб.
- зелень – на ваш вкус, здесь – петрушка, кинза, укроп
Способ приготовления:
- Зелень мелко нарежьте и соедините со сливочным сыром.
- Добавьте чеснок и рыбу, нарезанную кубиками.
- У помидоров отрежьте верхушки и очистите середину.
- Добавьте начинку в помидоры.
Лёгкий салат с курицей и орешками
Ещё один вариант салата для вашего новогоднего стола тоже не отличается сложностью. Главный секрет – замена майонеза йогуртом. Кстати, этим лайфхаком можно пользоваться и в приготовлении многих других блюд. Не благодарите.
И всё же, для приготовления этого салата вам понадобятся:
- яйца – 4 шт.
- филе куриное – 300 г.
- сельдерей – 4 корешка
- орехи грецкие – 100 г.
- яблоко – 1 шт.
- йогурт для заправки
Способ приготовления:
- Отварите яйца и куриную грудку.
- Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками.
- Добавьте йогурт в качестве заправки и перемешайте.
- Украсьте салат орешками.
Основное блюдо: курица-гармошка
С помощью этого рецепта можно приготовить не только грудку, но и целую курицу на всех гостей. Она получается нарядной и достаточно праздничной.⠀
Вам понадобится:
- куриная грудка на кости
- помидор – 1 шт.
- сыр – 50 г.
- сметана – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- паприка – 1/2 ч.л.
- мускатный орех – 1/2 ч.л.
- соль, перец
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- В курице сделайте глубокие надрезы-кармашки.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в неё курицу.
- Посыпьте паприкой, мускатным орехом, солью и перцем. Вотрите смесь в мясо.
- В кармашки вставьте дольки помидора и кусочки сыра.
- Сметану смешайте с чесноком через пресс, с солью и перцем. Смажьте курицу.
- Накройте фольгой и поставьте в разогретую духовку на час при 180 градусах. Затем фольгу нужно убрать и вернуть курицу в духовку, пока она не запечётся до румяного цвета.
Рождественский кекс с сухофруктами
Ну и как же обойтись без десертов? Однако калорийный торт из магазина можно заменить более полезной альтернативой. Кекс без сахара и молока только звучит сложно. На деле – это семь шагов приготовления, для которых вам потребуется:
- Изюм — 150 г.
- Курага — 100 г.
- Чернослив – 100 г.
- Грецкие орехи — 100 г.
- Рисовая мука – 110 г.
- Ц\з мука — 110 г.
- Корица — 3 ч.л.
- Имбирь, мускатный орех, ванилин — по щепотке
- Яблочное пюре детское — 200 г.
- Яблоко – 200 г.
- Разрыхлитель —10 г.
- Кокосовое масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Залейте не очень горячей водой изюм и курагу, чернослив на несколько минут, после чего сухофрукты нужно промыть высушить бумажным полотенцем.
- Чернослив и курагу порежьте на мелкие кусочки и порубите грецкие орехи.
- Очищенные от кожуры и сердцевины свежие яблоки превратите в пюре с помощью блендера, смешайте с готовым пюре.
- Муку смешайте с разрыхлителем и специями, соедините с фруктово-ореховой массой.
- Затем добавьте пюре и масло. Тщательно, но очень аккуратно все перемешайте.
- В форму выложите тесто и разровняйте — нужно отправить форму в разогретую духовку до 160°С на 50-70 минут. Готовность кекса можете проверить деревянной зубочисткой.
- Готовому кексу нужно дать остыть при комнатной температуре. Перед подачей на стол посыпьте его какао, корицей или протеином.