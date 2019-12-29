Возраст не помеха. Что позволяет «танцующему миллионеру» держать себя в форме в 50 лет?

Джанлука Вакки — итальянский плейбой, который прославился в Cети благодаря зажигательным танцам на яхте и атлетичному загорелому телу. Роскошная жизнь и подтянутая фигура итальянца не оставляют равнодушными практически 15 млн человек, которые следят за ним в «Инстаграме». Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни обсуждают моделей, которым повезло оказаться с 50-летним миллионером, другие считают нули на его банковском счёте. Нам же интересно узнать, как Джанлука на протяжении многих лет умудряется держать тело в действительно отличной для своих лет форме.

Рацион «танцующего миллионера»: ПП и чистая водка

Насыщенная ночная жизнь мужчины может ввести вас в ступор. Разве похоже, что этот кутила ведёт здоровый образ жизни? Старается. В одном интервью он признался, что иногда позволяет себе выпить пару рюмок водки, но обязательно запивает их большим количеством воды. Она позволяет восполнить дефицит жидкости в тканях и вывести алкоголь из организма. Главное в этом лайфхаке — не переусердствовать, иначе вы не узнаете себя на утро из-за бесконечных отёков.

Без выходных: сколько времени Джанлука Вакки уделяет спорту?

Даже в распланированные светские будни итальянский миллионер обязательно уделяет по полтора часа в день занятиям спортом. Выходные, конечно же, в плотном графике мужчины не предусмотрены.

Чтобы оставаться в хорошей форме, у вас один путь — только ежедневный спорт, только здоровое питание.

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Любимые виды тренировок итальянца

Вакки сделал активный отдых девизом жизни. За пределами спортивного зала он с удовольствием играет в футбол, теннис и занимается сёрфингом. Иногда даже возникает вопрос: а когда он успевает работать?

В пределах фитнеса Джанлука предпочитает функциональные тренировки. Итальянец следит за весом и сухой мышечной массой. Несмотря на рельефные мускулы, мужчина практически всегда тренируется без оборудования. Наиболее эффективными он считает занятия на турниках и брусьях. К тому же их можно легко заменить, если поблизости нет спортивного инвентаря — например мачтой яхты.

В силовых миллионер делает акцент на развитие мышц корпуса и брюшного пресса. Однако в его спортивной программе присутствует и кардио. Например, Вакки часто можно увидеть бегающим на дорожке или прыгающим на скакалке. Нашумевшие в сети танцы итальянца тоже можно считать элементом тренировки.

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Изредка Джанлука проводит работу с утяжелителями, но не считает её панацеей. Бывает, он бегает с грузом на ногах, а для тренировки рук и верхней части тела использует гири.

Помимо привычных фитнес-занятий, итальянский мачо занимается пилатесом и аэробикой. И, судя по роликам в его «инстаграме», обладает неплохой растяжкой.

Джанлука Вакки лишний раз доказывает, что 50 лет — это не приговор. Наоборот: это повод заняться своим телом прямо сейчас, ведь хорошая физическая форма и здоровье одинаково важны в любом возрасте. Не откладывайте спорт, потому что потом придётся работать в два раза больше.

И напоследок посмотрите видео «танцующего миллионера». Заряжайтесь мотивацией и хорошим настроением!