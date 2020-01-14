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Большое интервью с триатлетом Ильёй Слеповым о личных челленджах и мотивации

Большое интервью с триатлетом Ильёй Слеповым
Майя Ямайская
Илья Слепов: кто больше пашет, тот и победит
Успешный триатлет и основатель Runlab — об осознанности, первых провальных стартах и личных челленджах.
Lifestyle / Город 0

Мы рады вновь поделиться с вами выпуском шоу #226вопросов, совместного проекта «Чемпионата» и ведущего организатора триатлон-стартов в России компании IRONSTAR. На этот раз мы побеседовали с известным триатлетом, чемпионом России, основателем Лаборатории бега Runlab и победителем всего и во всём Ильёй Слеповым.

Путь Ильи в триатлоне — это история о том, как от соревнований без собственной экипировки и 97-го места на чемпионате мира можно добраться до статуса элиты. Во время интервью Слепов рассказывает об осознанности, провальных стартах, достижении амбициозной цели на ЧМ в ЮАР и о том, почему важно делать всё в удовольствие.

2.03 — впервые о триатлоне Илья услышал в 96-м. Как это было?
2.55 — история об отмазках, которые не сработали. Первый триатлон-старт Слепова.
7.09 — заплыв, который оказался ударом по самолюбию.
8.54 — об ощущениях от 97-го места на чемпионате мира.
9.45 — почему важно делать каждый старт в удовольствие?

11.30 — Илья поставил себе цель попасть в топ-6 на ЧМ в ЮАР и достиг её.
12.38 — цена результата: тренировки и переустройство привычной жизни.
14.40 — почему люди не любят думать? Об осознанности.
16.50 — как большая советская энциклопедия вдохновила Слепова?

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17.37 — челлендж Ильи в пятилетнем возрасте.
18.56 — как Слепов оказался один на один со змеями?
20.13 — в 10 лет он был вынужден ночевать в лесу без еды и вещей.

21.20 — Илья подарил 65-летней маме слот на спринт в Сочи, и она выиграла папу в плавании.
24.03 — самое сложное в подготовке к старту во взрослом возрасте.
24.47 — на ЧМ он отказался от гаджетов. Это было разумно?

27.27 — возможно ли совмещать серьёзный спорт, работу и семью.
29.19 — 355 дней тренировок без единого пропуска и новогодняя пробежка в Белгороде.
32.49 — почему путь важнее награды.
33.56 — о сотрудничестве с Breitling.

35.13 — Слепов угадывает города стартов Ironstar по странным фактам.

37.45 — суперблиц: один раз по 226 или два раза по сыну?

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