Лайфхаки от диетолога: как не набрать в Новый год?

Чаще всего новогоднее застолье становится настоящим испытанием для тех, кто следит за весом. Жирные блюда, салаты, заправленные майонезом, алкогольные напитки — всё это вряд ли идёт на пользу фигуре. Но расстраиваться не стоит: выход есть! Вместе с диетологом и нутрициологом Анной Берсеневой мы составили целый список лайфхаков, которые позволят не вгонять себя в жёсткие рамки за праздничным столом и порадоваться отличному самочувствию и отражению в зеркале на следующее утро.
Замените жирные соусы на полезные
Первое правило — обратите внимание на соусы. Именно в них кроются главные опасности! Сахар, сироп, искусственные ароматизаторы и красители — всё это и не только мы найдём в составе соусов, которые красуются на полках супермаркетов. Каков выход из этой ситуации? Приготовить полезные соусы, с которыми салаты станут ещё вкуснее и не обернутся лишними сантиметрами в талии и чувством тяжести. Да, это займёт время, зато гости точно будут впечатлены, а организм точно поблагодарит вас за правильное решение.
Фото: istockphoto.com
Одним из низкокалорийных и при этом вкусных соусов является кунжутный. Делимся с вами его быстрым рецептом.
Ингредиенты:
- Кунжутное масло — 100 г.;
- Соевый соус — 50 г.;
- Яблочный уксус — 50 г.;
- Свежий сок имбиря — 10 г.;
- Щепотка специи карри;
- Щепотка розовой или морской соли;
- Щепотка чёрного молотого перца.
Приготовление:
Взбить все ингредиенты венчиком или вилочкой. И всё готово!
Пейте горячую воду с лимоном
Утром в канун Нового года начинайте пить горячую воду с лимоном. Будет достаточно 2-3 стаканов в течение дня. Этот незначительный шаг навстречу вашему организму настроит обмен веществ на правильный лад.
Фото: istockphoto.com
Не запивайте еду холодной водой
И ещё один не менее важный совет про воду. Ни в коем случае не запивайте еду холодной водой, особенно со льдом. Поверьте, для нашего метаболизма это настоящее испытание.
Съешьте горсть ягод
Сделать это стоит примерно за полчаса перед праздничным ужином. Лучшие варианты для такого аперитива— малина и смородина. В этих ягодах содержится эллаговая кислота, которая ускоряет все обменные процессы в организме.
Фото: istockphoto.com
Не забывайте о клетчатке
Начните ужин с салата из зелёных листьев: подойдут шпинат, руккола, корн, айсберг или кейл. Заправьте лёгкое блюдо оливковым маслом и лимонным соком. Можно добавить яблочный нерафинированный уксус. Таким образом вы создадите правильную «подушку» из клетчатки перед предстоящим застольем.
И, главное, ешьте всё с удовольствием и в отличной компании!