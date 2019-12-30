Пять простых правил, которые позволят побаловать себя за праздничным столом без вреда для фигуры.

Лайфхаки от диетолога: как не набрать в Новый год?

Чаще всего новогоднее застолье становится настоящим испытанием для тех, кто следит за весом. Жирные блюда, салаты, заправленные майонезом, алкогольные напитки — всё это вряд ли идёт на пользу фигуре. Но расстраиваться не стоит: выход есть! Вместе с диетологом и нутрициологом Анной Берсеневой мы составили целый список лайфхаков, которые позволят не вгонять себя в жёсткие рамки за праздничным столом и порадоваться отличному самочувствию и отражению в зеркале на следующее утро.

Замените жирные соусы на полезные

Первое правило — обратите внимание на соусы. Именно в них кроются главные опасности! Сахар, сироп, искусственные ароматизаторы и красители — всё это и не только мы найдём в составе соусов, которые красуются на полках супермаркетов. Каков выход из этой ситуации? Приготовить полезные соусы, с которыми салаты станут ещё вкуснее и не обернутся лишними сантиметрами в талии и чувством тяжести. Да, это займёт время, зато гости точно будут впечатлены, а организм точно поблагодарит вас за правильное решение.

Фото: istockphoto.com

Одним из низкокалорийных и при этом вкусных соусов является кунжутный. Делимся с вами его быстрым рецептом.

Ингредиенты:

Кунжутное масло — 100 г.;

Соевый соус — 50 г.;

Яблочный уксус — 50 г.;

Свежий сок имбиря — 10 г.;

Щепотка специи карри;

Щепотка розовой или морской соли;

Щепотка чёрного молотого перца.

Приготовление:

Взбить все ингредиенты венчиком или вилочкой. И всё готово!

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Пейте горячую воду с лимоном

Утром в канун Нового года начинайте пить горячую воду с лимоном. Будет достаточно 2-3 стаканов в течение дня. Этот незначительный шаг навстречу вашему организму настроит обмен веществ на правильный лад.

Фото: istockphoto.com

Не запивайте еду холодной водой

И ещё один не менее важный совет про воду. Ни в коем случае не запивайте еду холодной водой, особенно со льдом. Поверьте, для нашего метаболизма это настоящее испытание.

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Съешьте горсть ягод

Сделать это стоит примерно за полчаса перед праздничным ужином. Лучшие варианты для такого аперитива— малина и смородина. В этих ягодах содержится эллаговая кислота, которая ускоряет все обменные процессы в организме.

Фото: istockphoto.com

Не забывайте о клетчатке

Начните ужин с салата из зелёных листьев: подойдут шпинат, руккола, корн, айсберг или кейл. Заправьте лёгкое блюдо оливковым маслом и лимонным соком. Можно добавить яблочный нерафинированный уксус. Таким образом вы создадите правильную «подушку» из клетчатки перед предстоящим застольем.

И, главное, ешьте всё с удовольствием и в отличной компании!